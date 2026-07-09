Mỹ nam cổ trang Việt đẹp đến nỗi ai nhìn cũng muốn xuyên không: Visual đỉnh của chóp, trai gái gì cũng phải mê

Nhan sắc của mỹ nam cổ trang Việt này đang nhận nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.

Mới đây, cái tên Võ Điền Gia Huy bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi loạt hình ảnh và video hậu trường ghi lại tạo hình võ tướng cổ trang của anh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Với gương mặt góc cạnh, thần thái mạnh mẽ cùng bộ giáp được thiết kế công phu, nam diễn viên nhận về vô số lời khen từ cư dân mạng.

Tạo hình võ tướng cổ đại của Võ Điền Gia Huy được quan tâm trên MXH.

Đáng chú ý, các đoạn video hậu trường đều gắn hashtag #victorvufilms, khiến nhiều khán giả lập tức liên tưởng đến đạo diễn Victor Vũ. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Võ Điền Gia Huy đã tham gia buổi casting, thậm chí có khả năng được lựa chọn đảm nhận một vai diễn quan trọng trong Chiến Bào - dự án điện ảnh mới được đạo diễn Victor Vũ mới công bố gần đây. Dù phía ê-kíp vẫn chưa lên tiếng xác nhận, những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã đủ khiến người hâm mộ vô cùng háo hức.

Hashtag #victorvufilms từ một trang TikTok đăng lại hình ảnh hậu trường khiến nhiều người mong chờ kịch bản Võ Điền Gia Huy sẽ tham gia phim điện ảnh Chiến Bào của đạo diễn Victor Vũ.

Bình luận của netizen về tạo hình cổ trang của Võ Điền Gia Huy: - Tui cần thêm source hậu trường. Bộ ảnh nó chấn động quá. - Cổ trang cũng hợp nữa, người gì đâu mà vào vai nào cũng thấy đẹp vậy. - Trời nếu đúng tui kêu cả dòng họ đi xem phim lịch sử luôn á. - Là film của Victor Vũ ư? - Hợp nha, mong Huy casting Chiến Bào, mong đạo diễn Victor Vũ mời anh vai Nguyễn Xí.

Theo thông tin ban đầu, Chiến Bào là dự án cổ trang quy mô lớn lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đầy hào hùng trong lịch sử Việt Nam, mang những anh hùng dân tộc được cả đất nước nhớ ơn lên màn ảnh. Bộ phim hứa hẹn đem tới những trận chiến hoành tráng, bối cảnh được đầu tư công phu cùng câu chuyện về một thời oai hùng của đất nước, về cảm xúc của những người trong cuộc, về lòng trung nghĩa, tinh thần chiến đấu và khát vọng bảo vệ non sông.

Nếu thực sự góp mặt trong Chiến Bào, đây sẽ là cơ hội đáng giá để Võ Điền Gia Huy tiếp tục khẳng định bản thân trên màn ảnh rộng. Những năm qua, nam diễn viên từng để lại dấu ấn qua nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau. Anh góp mặt trong Kẻ Ăn Hồn, Thám Tử Kiên, Tử Chiến Trên Không, Ước Mình Cùng Bay, Tiệm Ăn Của Quỷ và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Anh ghi điểm nhờ sở hữu ngoại hình sáng, khả năng nhập vai tốt và ngày càng tiến bộ về diễn xuất.

Không chỉ hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực phim ảnh, Võ Điền Gia Huy gần đây còn xuất hiện trong MV Thật Hay Mơ của Ali Hoàng Dương. Sự kết hợp giữa anh và Uyển Ân tạo nên câu chuyện tình cảm giàu cảm xúc, góp phần giúp sản phẩm âm nhạc nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ.

Ở thời điểm hiện tại, mọi thông tin liên quan đến Chiến Bào cũng như bộ ảnh cổ trang mới của Võ Điền Gia Huy vẫn đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Việc Võ Điền Gia Huy xuất hiện với tạo hình võ tướng đầy khí chất càng khiến người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ thực sự góp mặt trong dự án, đánh dấu thêm một bước tiến đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất.