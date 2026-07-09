Chuyện gì đang xảy ra giữa Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng?

Mối quan hệ hiện tại của Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng khiến người hâm mộ hoang mang.

Từng là một trong những cặp đôi màn ảnh được cư dân mạng nhiệt tình “đẩy thuyền” nhất nhì Vbiz, Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng nay lại rơi vào tâm điểm bàn tán vì loạt dấu hiệu lạ liên quan đến mối quan hệ hiện tại. Từ những khoảnh khắc xuất hiện chung tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) gần đây cho đến động thái trên mạng xã hội, người hâm mộ đang hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Kaity và Ngọc Vàng.

Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn từng dính nghi vấn "phim giả tình thật"

Nghi vấn bắt đầu rộ lên sau khi cả hai cùng góp mặt trong đoàn phim Tử Chiến Trên Không tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Nếu như trước đây mỗi lần đứng chung khung hình, Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng thường tương tác với nhau thân thiết, thoải mái thì ở sự kiện lần này, cả hai lại bị soi là cố tình giữ khoảng cách. Trong những bức ảnh tập thể được chia sẻ trên mạng xã hội, Kaity và Ngọc Vàng hầu như không đứng cạnh nhau hay nói chuyện với nhau như mọi khi. Hành động này khiến người hâm mộ theo dõi từ lâu của cả hai đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa đôi diễn viên trẻ.

Ngọc Vàng và Kaity xa cách trong sự kiện DANAFF mới đây

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn nhanh chóng soi ra một chi tiết gây xôn xao hơn là Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng hiện được cho là không còn theo dõi nhau trên Instagram. Với một cặp đôi từng nhiều lần xuất hiện trên story, feed của nhau và thường xuyên dành sự ủng hộ cho các dự án cá nhân của đối phương, động thái này lập tức khiến nghi vấn “rạn nứt” bùng lên mạnh mẽ. Nhiều netizen cho rằng nếu chỉ đơn thuần là đồng nghiệp bình thường thì việc unfollow là điều bình thường, nhưng với một cặp đôi từng có quãng thời gian bị đồn “phim giả tình thật” thì muốn không "bán tính bán nghi" cũng khó.

Kaity không còn theo dõi Ngọc Vàng trên Instagram

Phía Ngọc Vàng cũng vậy

Trên Threads, không ít khán giả từng yêu thích Kaity - Ngọc Vàng tỏ ra hụt hẫng, tiếc nuối khi nhìn lại hành trình từng đồng hành của cả hai. Có người thừa nhận từng xem đây là một trong những couple đẹp nhất trong lòng mình, là cặp đôi sở hữu chemistry đủ khiến khán giả tin rằng giữa họ có một kết nối đặc biệt chứ không chỉ đơn thuần là bạn diễn. Chính vì từng quá nhiệt tình “đẩy thuyền”, nhiều fan giờ đây lại càng buồn hơn khi chứng kiến những dấu hiệu xa cách giữa cả hai.

Người hâm mộ đang hoang mang trước mối quan hệ của đôi Vbiz

Tâm trạng chung của không ít fan lúc này là hoang mang, buồn và tiếc cho một cặp đôi từng tạo ra cảm giác rất đẹp cả trên phim lẫn ngoài đời. Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, fan vẫn đứng sau ủng hộ cả hai người trên hành trình sắp tới.

Phản ứng của người hâm mộ đến từ việc Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng từng có quãng thời gian đồng hành đủ thân thiết để khiến công chúng không ít lần nghi ngờ “phim giả tình thật”. Tin đồn hẹn hò bắt đầu rộ lên từ thời điểm cả hai cùng tham gia Yêu Nhầm Bạn Thân. Trong quá trình quảng bá phim, Kaity và Ngọc Vàng liên tục xuất hiện cạnh nhau với loạt tương tác tự nhiên, thoải mái, có thể kể đến khoảnh khắc hai người hôn nhau ngay tại premiere trước đông đảo khán giả và truyền thông.

Dù được xem là một phần của màn quảng bá cho bộ phim, nụ hôn này vẫn nhanh chóng viral và trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài, bởi nó vượt xa mức độ “thả hint” thông thường mà khán giả vẫn thấy ở các cặp đôi phim Việt.

Nụ hôn công khai của cặp đôi tại họp báo Yêu Nhầm Bạn Thân

Sau Yêu Nhầm Bạn Thân, Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng tiếp tục tái hợp trong Tử Chiến Trên Không. Việc hai diễn viên một lần nữa đồng hành trong một dự án điện ảnh càng khiến tin đồn tình cảm được đẩy lên cao hơn, nhất là khi cả hai vẫn giữ hình ảnh gần gũi, dành cho nhau những lời khen trong các hoạt động quảng bá. Ngoài ra, Kaity và Ngọc Vàng còn nhiều lần góp mặt trong những hoạt động cá nhân của nhau, tạo cảm giác thân thiết vượt ngưỡng đồng nghiệp thông thường.

Tiếp tục đồng hành với nhau trong Yêu Nhầm Bạn Thân

Không ngại tương tác thân thiết

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mọi bàn tán vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ phía cộng đồng mạng. Việc Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng ít tương tác tại DANAFF hoàn toàn có thể đến từ cách sắp xếp đội hình, lịch trình riêng hoặc đơn giản là họ muốn giữ sự chuyên nghiệp tại sự kiện. Tương tự, chuyện không còn follow nhau trên MXH cũng chưa đủ để khẳng định bất cứ điều gì nếu người trong cuộc chưa lên tiếng. Dẫu vậy, với những khán giả từng dành nhiều tình cảm cho cặp đôi này, loạt dấu hiệu kể trên rõ ràng đang khiến "thuyền" Kaity - Ngọc Vàng trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.