Làn sóng chỉ trích bất ngờ đổ ập lên đầu Lee Byung Hun.

Chỉ vừa công bố dàn diễn viên chính, Nambeol đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên các diễn đàn Hàn Quốc. Dự án điện ảnh hành động lấy bối cảnh đầu thời Joseon gây xôn xao khi xác nhận Lee Byung Hun và Go Youn Jung sẽ đảm nhận hai vai chính. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, Nambeol là tác phẩm võ thuật - hành động xoay quanh hành trình của chín võ sĩ giải cứu những người dân bị cướp biển Nhật Bản bắt cóc vào đầu triều đại Joseon. Trong phim, Lee Byung Hun hóa thân thành Im Eok, còn Go Youn Jung vào vai Ae Ryeong. Bộ phim dự kiến bấm máy vào nửa cuối năm 2026.

Tuy nhiên, thay vì bàn luận về nội dung hay quy mô dự án, cộng đồng mạng lại tập trung vào khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên. Lee Byung Hun sinh năm 1970, trong khi Go Youn Jung sinh năm 1996, chênh nhau tới 26 tuổi. Điều này khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi về quyết định casting của đoàn phim, đặc biệt trong trường hợp hai nhân vật có tuyến tình cảm.

Làn sóng tranh cãi nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Một bài đăng trên X (Twitter) với nội dung: "Các nam diễn viên trẻ của Hàn Quốc chết hết rồi phải không?" đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều bài viết khác cũng bày tỏ sự bất bình khi cho rằng ê-kíp hoàn toàn có thể lựa chọn một nam diễn viên trẻ hơn để sánh đôi với Go Youn Jung.

Dẫu vậy, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này. Trên Threads, nhiều khán giả lại cho rằng phản ứng của một bộ phận cư dân mạng đang bị đẩy đi quá xa. Theo họ, việc được góp mặt trong một dự án điện ảnh cùng Lee Byung Hun là cơ hội mà rất ít diễn viên trẻ có được.

Một tài khoản bình luận: "Muốn Go Youn Jung nâng tầm diễn xuất hay mãi dậm chân tại chỗ? Dù nhiều người không có thiện cảm với Lee Byung Hun vì scandal trong quá khứ, thực lực của ông ấy thì không còn gì để bàn cãi. Được đóng phim điện ảnh cùng những ảnh đế hàng đầu Chungmuro là cơ hội quý như vàng để các diễn viên trẻ học hỏi."

Người này cũng nhấn mạnh Go Youn Jung không phải lần đầu hợp tác với bạn diễn lớn tuổi hơn. Theo họ, nữ diễn viên đã nhiều lần chủ động lựa chọn những dự án như vậy, thay vì chỉ tập trung vào các bộ phim tình cảm với bạn diễn đồng trang lứa.

Nhiều ý kiến khác cũng phân tích rằng điện ảnh Hàn Quốc vốn là "sân chơi" không hề dễ dàng với các nữ diễn viên trẻ. Phần lớn các dự án màn ảnh rộng đều lấy nhân vật nam làm trung tâm, còn những vai nữ nổi bật thường được giao cho các minh tinh gạo cội như Kim Hye Soo, Jeon Do Yeon, Son Ye Jin, Kim Go Eun hay Kim Tae Ri. Vì vậy, việc một diễn viên nữ thế hệ 9X như Go Youn Jung được giao vai chính trong một bộ phim điện ảnh quy mô lớn đã là cơ hội hiếm hoi, chưa kể còn được hợp tác với Lee Byung Hun - một trong những gương mặt tiêu biểu của Chungmuro.

Dành cho những ai chưa biết, Chungmuro là tên một con phố tại Seoul, từng được xem là cái nôi của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Theo thời gian, cụm từ "diễn viên Chungmuro" trở thành cách gọi dành cho những ngôi sao điện ảnh có thực lực, được giới chuyên môn công nhận và sở hữu nhiều tác phẩm cũng như giải thưởng danh giá, nhằm phân biệt với các diễn viên chủ yếu hoạt động ở mảng truyền hình.

Ở một góc nhìn khác, không ít cư dân mạng cho rằng Go Youn Jung đang bước vào giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp khi liên tục góp mặt trong các dự án lớn và được hợp tác với nhiều tiền bối hàng đầu. Theo họ, đây là nguồn tài nguyên mà rất ít diễn viên cùng thế hệ có được. Thay vì chỉ chăm chăm vào khoảng cách tuổi tác, khán giả nên xem đây là cơ hội để nữ diễn viên tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực diễn xuất.

Bên cạnh đó, một số người cũng tỏ ra khó hiểu trước làn sóng phản đối. Họ lập luận rằng Lee Byung Hun từ lâu đã được xem là một trong những diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc, nên việc được diễn chung với anh đáng để kỳ vọng hơn là lo ngại. Hơn nữa, Go Youn Jung từng nhiều lần chia sẻ cô yêu thích dòng phim hành động và mong muốn được hợp tác với các tiền bối giàu kinh nghiệm, thay vì chỉ đóng các tác phẩm tình cảm cùng bạn diễn đồng lứa.

Đến thời điểm hiện tại, phía nhà sản xuất vẫn chưa tiết lộ mối quan hệ cụ thể giữa hai nhân vật trong Nambeol. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc phản ứng gay gắt chỉ dựa trên khoảng cách tuổi tác của dàn diễn viên khi nội dung phim còn chưa được hé lộ là kết luận khá vội vàng.