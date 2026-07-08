Bộ phim Trung Quốc ghi nhận phản hồi tích cực nhờ nội dung hay, cặp chính đẹp đôi.

Trang QQ đưa tin bộ phim ngôn tình hiện đại Chó Hoang Và xương do Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long đóng chính đã đạt thành tích ấn tượng khi lên sóng Đài truyền hình Hồ Nam. Cụ thể, phim ghi nhận rating tập đầu đạt mốc 0.66%, xếp top 1 trong các phim cấp tỉnh, trở thành phim có rating tập đầu cao nhất trên đài vệ tinh trong năm 2026, vượt qua thành tích trước đó mà Mật Ngữ Kỷ của Chung Hán Lương và Chu Châu có được.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Chó Hoang Và Xương kể về cuộc đời của Trần Dị và Miêu Tĩnh, hai con người lớn lên trong những mái ấm không trọn vẹn. Chàng trai Trần Dị sớm mất mẹ từ khi còn nhỏ. Không chỉ vậy, anh cũng phải sống trong sự dày vò của người cha, khi mà ông luôn hoài nghi anh không phải con ruột của mình.

Ở chiều ngược lại, Miêu Tĩnh cũng thiếu thốn tình thương từ mẹ. Họ trở thành người thân sau khi mẹ con Miêu Tĩnh sống chung dưới một mái nhà với cha con Trần Dị. Ban đầu, Trần Dị không thích Miêu Tĩnh. Thế nhưng từ một lần được cô chăm sóc khi bị thương, anh đã thay đổi thái độ với cô. Tuy nhiên, khi mà cả cha của Trần Dị lẫn mẹ của Miêu Tĩnh đều biến mất khỏi cuộc đời hai người trẻ, họ trở thành điểm tựa duy nhất của nhau, cùng vượt qua những tháng ngày khó khăn và tìm lại ý nghĩa của tình yêu, gia đình cũng như cuộc sống.

Chó Hoang Và Xương do Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đóng chính nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Bộ phim khai thác những góc khuất của đời sống xã hội và hành trình chữa lành của các nhân vật với một cách kể chuyện nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, khơi gợi sự đồng cảm nơi khán giả. Màn kết hợp giữa Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long được đánh giá là điểm sáng khi cả hai chẳng những đều có ngoại hình sáng, hợp vai mà còn tạo chemistry tốt với nhau. Trương Tịnh Nghi tiếp tục ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo, kiên cường còn Tống Uy Long gây ấn tượng nhờ ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật và khí chất nam chính ngôn tình. Đứng cạnh nhau, cả hai tạo nên khung hình đẹp mắt và được nhận xét là một trong những cặp đôi có ngoại hình nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.

Đặc biệt, phân cảnh hai nhân vật nắm tay nhau chạy nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội thời gian qua, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Ánh mắt, biểu cảm cùng tương tác tự nhiên giúp chemistry của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long được khán giả đánh giá rất cao, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi ngay sau khi phim lên sóng.

Với màn mở thuận lợi và đang nhận được phản hồi tốt từ khán giả nhờ nội dung giàu cảm xúc cùng cặp đôi chính vừa đẹp đôi vừa diễn xuất ăn ý, Chó Hoang Và Xương đang được đánh giá là một trong những bộ phim ngôn tình hiện đại đáng xem nhất của màn ảnh nhỏ Trung Quốc trong mùa phim 2026.