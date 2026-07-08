Phim Hàn quá hay mà sao chưa nổi ở Việt Nam: Cặp chính lệch 15 tuổi vẫn chemistry mới tài, rating tăng vọt như tên lửa

Bộ phim Hàn này mới chiếu và có thành tích rating không hề tệ, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong thời gian tới.

Trong khi Agent Kim Reactivated đang tạo nên cơn sốt tại Việt Nam và thu hút phần lớn sự chú ý của khán giả yêu thích phim Hàn, một tác phẩm mới lên sóng khác lại có phần bị lu mờ dù sở hữu chất lượng đáng chú ý. Và đó là The Husband (tựa Việt: Sau Hôn Nhân), bộ phim thuộc thể loại giật gân - bí ẩn - lãng mạn có sự tham gia của các diễn viên Nam Goong Min, Lee Seol, Kim Dae Myung, Lee Sang Hee.

The Husband có khởi đầu suôn sẻ với rating tăng nhanh sau 2 tập từ 4.4% lên 6.4%.

Ngay từ 2 tập đầu, The Husband đã cho thấy sức hút đáng kể khi rating tăng nhanh từ 4,4% ở tập mở màn lên 6,4% ở tập thứ 2. Đây được xem là tín hiệu rất tích cực đối với một bộ phim phát sóng trên truyền hình Hàn Quốc, cho thấy nội dung đang dần chinh phục khán giả và tạo hiệu ứng truyền miệng.

Phim xoay quanh bác sĩ tài năng Kang Tae Ju, người đang ở bên bờ vực ly hôn thì cuộc đời bất ngờ đảo lộn khi vợ anh là Ko Se Yun bị bắt cóc. Trong quá trình tuyệt vọng truy tìm tung tích của vợ, Kang Tae Ju lại bị cuốn vào một vụ án giết người thuê và trở thành nghi phạm bị cảnh sát truy nã. Không chỉ phải chạy trốn khỏi lực lượng chức năng, anh còn đối đầu với No Man Hui, một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường nhưng che giấu bản chất tàn nhẫn và nguy hiểm.

Đây là một tác phẩm đáng xem với những ai thích thể loại giật gân bí ẩn.

Ở một diễn biến khác, Ko Se Yun tìm mọi cách thoát khỏi những kẻ bắt cóc và gặp Kim Gyeong Ae, người phụ nữ luôn tỏ ra tốt bụng nhưng lại có gì đó đầy bí ẩn. Khi những động cơ và bí mật phía sau vụ bắt cóc dần được hé lộ, Kang Tae Ju buộc phải lao vào cuộc chiến sinh tử để tìm ra sự thật trước khi đánh mất người phụ nữ mà anh từng quyết định rời xa.

Bên cạnh kịch bản nhiều nút thắt, The Husband còn nhận được sự quan tâm nhờ màn kết hợp giữa Nam Goong Min và Lee Seol. Dù chênh lệch tới 15 tuổi, hai diễn viên vẫn tạo được phản ứng hóa học tự nhiên trên màn ảnh. Đáng chú ý, nam chính Nam Goong Min tiếp tục phát huy thế mạnh với lối diễn xuất nội tâm chắc chắn, khắc họa hình ảnh một người đàn ông quá chán nản vì cuộc hôn nhân ngột ngạt, bị dồn vào bước đường cùng với những biến cố khó tin nhưng không từ bỏ hy vọng.

Với những gì đã thể hiện sau 2 tập đầu tiên, The Husband đang cho thấy tiềm năng bứt phá nhờ rating tăng nhanh. Nếu tiếp tục duy trì phong độ trong các tập tiếp theo, bộ phim hoàn toàn có thể trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý của màn ảnh Hàn trong thời gian tới.

nguồn: KBS 2TV