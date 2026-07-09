Không ai dám tin đây là Angelababy

Diện mạo của Angelababy hiện tại khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Mới đây tại một sự kiện, khoảnh khắc Angelababy xuất hiện và ngồi chung hàng ghế đầu với nữ diễn viên Đồng Dao đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH. Trái ngược hoàn toàn với những lần bùng nổ visual trước đây, sự xuất hiện lần này của Angelababykhiến người hâm mộ không khỏi hoang mang, ngỡ ngàng trước diện mạo khác lạ của người đẹp.

Angelababy xuất hiện trong một sự kiện mới đây

Tại sự kiện, Angelababy diện một bộ suit tone màu xám kết hợp áo sơ mi trắng và điểm nhấn là chiếc nơ bản lớn trước cổ. Thiết kế này mang tinh thần nữ tính pha chút cổ điển, giúp nữ diễn viên giữ được hình ảnh sang trọng và thanh lịch. Mái tóc đen dài được uốn nhẹ, buông lệch sang một bên càng làm tổng thể thêm phần yêu kiều.

Tuy nhiên, thứ khiến netizen để ý hơn cả là gương mặt của nữ diễn viên. Qua những góc máy cận mặt, gương mặt của Angelababy lộ rõ vẻ đơ cứng, thiếu tự nhiên. Không ít người cho rằng lớp trang điểm đậm, đặc biệt ở phần mắt đã vô tình khiến diện mạo của nữ diễn viên trở nên sắc lạnh và có phần đáng sợ, thậm chí còn ví như bức tượng sáp vô hồn.

Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, dân tình đều đồng ý rằng visual của Angelababy ở thời điểm hiện tại quá khác lạ. Không ít người thể hiện sự thất vọng, bối rối trước diện mạo mới của nữ thần màn ảnh một thời. Đó là chưa kể có những bình luận nặng nề hơn, đặt nghi vấn liệu Angelababy có can thiệp thẩm mỹ hay không.

Bình luận của netizen: - Nhìn như tượng sáp thế - Mắt cô ấy cứ trợn lên vậy chứ không nhắm lại được sao? - Liệu có phải vấn đề nằm ở lớp trang điểm? Dạo này nhiều kiểu makeup khiến người ta trông đáng sợ thật - Đường kẻ mắt dưới rõ ràng là quá đậm - Tôi từng nghi ngờ cô ấy nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, giờ nhìn thế này lại càng thấy đúng - Mắt nhìn chằm chằm đến nỗi như suýt rớt ra ngoài - Trước đây, đường nét khuôn mặt của cổ khá đẹp... giờ thì chúng trông đáng sợ rồi - Nhìn mặt như búp bê phim kinh dị, không dám tin là Angelababy

Sở dĩ lần xuất hiện này gây xôn xao đến vậy là bởi Angelababy vốn từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Mang trong mình dòng máu lai Đức, từ những năm 2010, cô đã gây ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, đôi mắt to, sống mũi cao cùng thần thái trong trẻo không lẫn vào đâu được. Trong giai đoạn đỉnh cao, Angelababy gần như là cái tên bảo chứng cho những bảng xếp hạng visual của Cbiz, luôn gắn liền với vẻ đẹp mong manh, rạng rỡ.

Thế nên trong lần xuất hiện này, không rõ là do lỗi của lớp makeup quá tay hay vì một lý nào khác, gương mặt của Angelababy rõ ràng đã có sự thay đổi, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho nhan sắc của nữ thần sinh năm 1989.

Angela Baby (tên thật là Dương Dĩnh), bắt đầu bước chân vào giới giải trí từ năm 2003 với vai trò người mẫu mảng tuổi teen tại Hong Kong. Nhờ ngoại hình xinh đẹp như búp bê, cô nhanh chóng lấn sân sang mảng điện ảnh từ năm 2007 và dần trở nên quen mặt với khán giả qua các bộ phim như Toàn Thành Nhiệt Luyến, Bên Nhau Trọn Đời, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Vân Trung Ca...

Mặc dù diễn xuất của Angela Baby thường xuyên nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị gắn mác "bình hoa di động" vì thói quen trợn mắt, cô vẫn vươn lên hàng ngũ Tiểu Hoa đán nhờ giá trị thương mại cao. Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân thế kỷ đầy ồn ào với tài tử Huỳnh Hiểu Minh cũng là bệ phóng giúp tên tuổi cô phủ sóng khắp châu Á.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sau khi ly hôn và đặc biệt là sau bê bối chấn động liên quan đến việc đi xem show diễn thoát y tại Pháp vào cuối năm 2023, sự nghiệp của Angela Baby đã bị tụt dốc không phanh. Dù đã được gỡ lệnh "phong sát ngầm" và rục rịch trở lại thông qua một vài sự kiện thời trang quốc tế, vị thế của cô tại thị trường đại lục đã sa sút đáng kể so với trước đây.