First poster của bộ phim Hoàng Hậu Cuối Cùng mới tung ra đã nhanh chóng thu hút thảo luận trên MXH.

Chỉ ít ngày sau khi công bố dự án, Hoàng Hậu Cuối Cùng vẫn là cái tên phủ sóng mạng xã hội. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu và Vua Bảo Đại nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi quy mô đầu tư, bối cảnh được phục dựng mà còn bởi màn tái xuất điện ảnh sau 13 năm của Tăng Thanh Hà. Chính vì vậy, mọi thông tin liên quan đến tác phẩm đều nhanh chóng tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng yêu điện ảnh.

Mới đây, nhà sản xuất tiếp tục tung ra tấm hình first poster của Hoàng Hậu Cuối Cùng. Thoạt nhìn, đây chỉ đơn thuần là một bức ảnh gia đình hoàng tộc được sắp đặt theo phong cách cổ điển, thì đằng sau từng nhân vật, từng khoảng cách và từng món đạo cụ đều được cài cắm nhiều lớp ý nghĩa, gợi mở về bi kịch cũng như bối cảnh lịch sử của câu chuyện.

Có thể thấy first poster của Hoàng Hậu Cuối Cùng được lấy cảm hứng rõ rệt từ một bức ảnh gia đình nổi tiếng của Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Từ cách sắp xếp vị trí các thành viên, hình ảnh Thái hậu Từ Cung bế cháu, đến sự xuất hiện của hai người con đứng hai bên đều được ê-kíp tái hiện với tinh thần tôn trọng tư liệu gốc.

Bức ảnh gia đình nhưng không một nụ cười

Ở trung tâm khung hình là Thái hậu Từ Cung đang bế công chúa sơ sinh Phương Liên. Đứng hai bên là Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương, phía trước là Hoàng tử Bảo Long cùng Công chúa Phương Mai. Dù tái hiện khoảnh khắc đoàn viên của gia đình hoàng tộc, poster lại gây cảm giác nặng nề khi không một nhân vật nào nở nụ cười. Mỗi người đều nhìn thẳng về phía trước với biểu cảm gần như vô cảm, lạnh lùng, trong khi các thành đều giữ khoảng cách với nhau.

Theo ê-kíp, đây là chi tiết mang chủ đích nhằm hé lộ những rạn nứt âm thầm trong cuộc hôn nhân của Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Đằng sau vẻ ngoài quyền quý của hoàng cung là những lựa chọn, những bí mật và nỗi đau mà mỗi nhân vật phải đối diện phía sau cánh cửa Đại Nội. Bộ phim vì thế không hướng đến việc ca ngợi sự xa hoa của triều Nguyễn, mà tập trung khai thác số phận của những con người sống trong biến động lịch sử.

Giao thoa Đông - Tây ngay trong một khung hình

Gia đình hoàng tộc xuất hiện trong không gian Điện Kiến Trung, nơi ở của Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu tại Đại Nội Huế. Khác với nhiều cung điện truyền thống, Điện Kiến Trung là công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc châu Âu nhưng vẫn kết hợp với các yếu tố mỹ thuật cung đình Việt Nam. Chính vì vậy, hình ảnh những tà áo dài, khăn đóng truyền thống đặt giữa không gian mang hơi thở phương Tây đã tạo nên sự đối lập có dụng ý, phản ánh giai đoạn giao thoa văn hóa mà triều Nguyễn đang trải qua.

Ngay cả chi tiết Công chúa Phương Mai ôm trên tay một con búp bê phương Tây cũng không phải sự xuất hiện ngẫu nhiên. Món đồ chơi nhỏ bé ấy được xem là hình ảnh tượng trưng cho tuổi thơ của những đứa trẻ hoàng tộc, lớn lên giữa hai nền văn hóa Đông và Tây, giữa những giá trị truyền thống và làn sóng hiện đại đang dần ảnh hưởng tới triều đình lúc bấy giờ.

Tâm hình first poster phần nào cho thấy hướng tiếp cận của bộ phim. Hoàng Hậu Cuối Cùng không đặt mục tiêu tái hiện lịch sử theo lối biên niên, mà sử dụng những tư liệu có thật như nền tảng để kể một câu chuyện giàu cảm xúc về con người, về gia đình và về những lựa chọn của những nhân vật từng đứng ở ngôi vị cao nhất triều Nguyễn