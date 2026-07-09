Bộ phim Trung Quốc sắp lên sóng đang được nhiều ngôi sao đình đám ủng hộ.

Bách Hoa Sát đang là bộ phim cổ trang được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Thực tế là không phải bây giờ mà từ khi khởi động dự án, Bách Hoa Sát đã tạo nên sức nóng đáng kể nhờ loạt những hình ảnh leak cũng như trailer, poster, video tuyên truyền.

Bách Hoa Sát được nhiều ngôi sao đình đám bao rạp (ảnh: fanpage Sạp Báo Hoa Ngữ).

Đáng chú ý hơn cả là việc tác phẩm đang nhận được sự ủng hộ từ đông đảo ngôi sao đình đám của Cbiz. Hàng loạt cái tên nổi tiếng như Bạch Lộc, Ngu Thư Hân, Châu Dã, Vương Hạc Đệ, Thừa Lỗi, Dương Dương, Trần Đô Linh, Vương Sở Nhiên, Bao Thượng Ân, Tống Thiến, Dương Tử, Vương Hoằng Nghị, Tăng Thuấn Hy, Chương Nhược Nam, Dương Siêu Việt, Vương Tinh Việt, Vương Tử Kỳ... đều đã chi tiền bao rạp cho bộ phim (bao rạp tức là trả tiền trước cho khán giả). Ngay cả nhà sản xuất đình đám Vương Nhất Hủ cũng góp mặt trong danh sách ủng hộ, cho thấy mối quan hệ tốt của các thành viên thuộc ekip sản xuất trong giới, đặc biệt là nữ chính Mạnh Tử Nghĩa và nam chính Hà Dữ.

Bách Hoa Sát do Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ đóng chính.

Cho những ai chưa biết, câu chuyện phim Bách Hoa Sát xoay quanh hai nhân vật là quận chúa Thẩm Tịch Hòa và Đông Cung thái tử Tiêu Hoa Ung. Thẩm Tịch Hòa mang trong mình mối thù lớn. Nàng phải dấn thân vào cuộc chiến quyền lực khốc liệt để trả thù và thay đổi vận mệnh.

Đồng hành cùng Thẩm Tịch Hòa là Tiêu Hoa Ung, người trở thành phu quân của nàng trong một cuộc liên hôn chính trị. Bề ngoài, Tiêu Hoa Ung trông như một kẻ bệnh tật yếu đuối, nhưng thực ra đây lại là người lòng nhiều mưu kế, từ lâu đã âm thầm mưu tính ván cờ thiên hạ.

Cả hai có màn tái hợp sau Hoa Sơn Luận Kiếm.

Mạnh Tử Nghĩa vào vai quận chúa Thẩm Tịch Hòa.

Hà Dữ vào vai thái tử Tiêu Hoa Ung.

Dĩ nhiên ban đầu, cả hai chỉ lợi dụng đối phương cho mục đích riêng. Thế nhưng, họ dần thấu hiểu rồi cảm mến nhau. Thẩm Tịch Hòa và Tiêu Hoa Ung không chỉ viết nên một tình yêu đầy cảm xúc, một thứ tình yêu được tôi luyện trong cuộc chiến dẹp trừ gian thần, bảo vệ sự bình yên cho muôn dân.

Với những hình ảnh đã được hé lộ cho đến hiện tại, sự kết hợp của Hà Dữ và Mạnh Tử Nghĩa thực sự rất ổn. Cả hai không chỉ có ngoại hình đẹp, mà còn hợp tác ăn ý. Đây là điều dễ hiểu vì thực tế, họ từng kết hợp với nhau trong Hoa Sơn Luận Kiếm.

Với dàn diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật, sự ủng hộ của hàng loạt ngôi sao đình đám cùng hiệu ứng truyền thông ngày càng mạnh mẽ, Bách Hoa Sát đang đứng trước kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bom tấn cổ trang đáng chú ý nhất của màn ảnh Trung Quốc.

nguồn: Weibo