Phim có Trấn Thành và Lan Ngọc vượt mặt bom tấn Disney gây bão phòng vé, suất chiếu quá ít mà doanh thu quá đỉnh

Dù gặp hạn chế về mặt suất chiếu, bộ phim vẫn ghi nhận thành tích tốt trên đường đua doanh thu phòng vé.

Đường đua phòng vé tháng 7 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt tác phẩm quốc tế và nội địa cùng ra mắt trong một thời điểm. Từ bom tấn hoạt hình Minions & Quái Vật, live-action Moana của Disney cho đến phim kinh dị Việt Quỷ Bắt Hồn, mỗi cái tên đều sở hữu lượng khán giả riêng. Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất lại là màn bứt tốc của Running Man Vietnam 2026 - Chúa Tể Thời Gian.

Theo thống kê của Box Office Vietnam ngày 10/7, Running Man Vietnam 2026 - Chúa Tể Thời Gian đang đứng Top 3 doanh thu phòng vé trong ngày, thu về khoảng 1,54 tỷ đồng, chỉ xếp sau Minions & Quái Vật và Quỷ Bắt Hồn. Thành tích này giúp tác phẩm vượt qua bom tấn Disney Moana Live Action, hiện ghi nhận khoảng 1,48 tỷ đồng doanh thu.

Nếu nhìn vào số lượng suất chiếu, sự chênh lệch là rất lớn. Running Man Vietnam 2026 - Chúa Tể Thời Gian chỉ có 783 suất chiếu, thấp hơn rất nhiều so với 2.199 suất của Minions & Quái Vật, 2.349 suất của Quỷ Bắt Hồn và thậm chí chỉ bằng khoảng một nửa so với 1.494 suất của Moana Live Action. Dù vậy, tác phẩm vẫn mang về hơn 1,5 tỷ đồng, cho thấy hiệu suất khai thác phòng vé khá ấn tượng và sức hút đáng kể từ cộng đồng người hâm mộ chương trình.

Không ít khán giả cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với một dự án vốn không phải phim điện ảnh truyền thống. Trong bối cảnh phải cạnh tranh trực diện với nhiều bom tấn quốc tế cùng các phim Việt đang có phong độ tốt, việc chen chân vào Top 3 doanh thu ngay trong ngày đầu ra rạp là thành tích đáng chú ý.

Đặc biệt, bộ phim còn quy tụ dàn cast được yêu thích như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn, Quang Trung, Anh Tú Atus và MONO. Sức hút từ những cái tên này cùng lượng người hâm mộ đông đảo của thương hiệu Running Man Vietnam được xem là một trong những yếu tố giúp tác phẩm tạo hiệu ứng tại phòng vé.

Về nội dung, Running Man Vietnam 2026 - Chúa Tể Thời Gian là tập phim đặc biệt được phát hành tại rạp trước khi mùa mới chính thức lên sóng truyền hình. Lấy chủ đề Chúa Tể Thời Gian, phim đưa dàn cast bước vào một cuộc đua quy mô lớn xoay quanh chiếc vương miện quyền năng cùng hàng loạt thử thách đòi hỏi thể lực, chiến thuật và khả năng suy luận. Bên cạnh những màn rượt đuổi, xé bảng tên quen thuộc, phiên bản điện ảnh còn được đầu tư theo phong cách điện ảnh với bối cảnh hoành tráng, yếu tố giả tưởng và nhiều phân đoạn hành động được dàn dựng công phu hơn so với chương trình truyền hình. Theo nhà sản xuất, đây cũng là món quà dành cho người hâm mộ trước khi mùa mới chính thức phát sóng.

Trong hành trình này, mỗi thành viên đều hóa thân thành một vị thần đại diện cho một linh thú với tính cách và năng lực riêng. Trấn Thành vào vai Thần Rồng, Ninh Dương Lan Ngọc là Thần Ngựa, Liên Bỉnh Phát trở thành Thần Hổ, Anh Tú Atus hóa thân thành Thần Chó, Quang Tuấn đảm nhận Thần Dê, Quân A.P là Thần Mèo, còn Quang Trung vào vai Thần Khỉ. Ba khách mời cũng góp phần hoàn thiện "vũ trụ thần thú" với Khả Như trong vai Thần Gà, Võ Điền Gia Huy là Thần Rắn và Captain Boy hóa thân thành Thần Heo.

Không chỉ xoay quanh những thử thách đòi hỏi thể lực, trí tuệ và khả năng sinh tồn quen thuộc của thương hiệu Running Man, Chúa Tể Thời Gian còn lồng ghép thông điệp về khát vọng chinh phục thời gian của con người. Thông qua cuộc đối đầu giữa các Thần Thú, bộ phim đặt ra câu hỏi: liệu sở hữu quyền năng tối thượng có đồng nghĩa với tự do, hay mọi sức mạnh đều phải đánh đổi bằng một cái giá tương xứng?