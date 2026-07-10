Bộ phim đang nắm giữ kỷ lục lượt xem đáng nể còn nam chính thì cực kỳ hot tại thị trường Việt Nam.

Mới đây, bảng thống kê lượt xem Vân Hợp của các bộ phim ngôn tình hiện đại phát sóng trên nền tảng MangoTV từ năm 2023 đến nay đã thu hút sự chú ý. Dẫn đầu danh sách vẫn là Dĩ Ái Vi Doanh với thành tích 26,56 triệu lượt xem/tập, xếp sau là Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi và Đi Đến Nơi Có Gió. 3 tác phẩm này bỏ xa nhiều tác phẩm phát sóng về sau.

Dĩ Ái Vi Doanh phát sóng hồi 2023 và đến nay vẫn là phim ngôn tình hiện đại có view mạng cao nhất trên Mango TV.

Ra mắt vào năm 2023, Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Bộ phim xoay quanh chuyện tình giữa tổng tài trẻ tuổi Thời Yến (Vương Hạc Đệ) và nữ phóng viên tài chính Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc).

Thời điểm mới lên sóng, tác phẩm đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Phim bị chê vì những góc quay như "dìm" nam chính, nữ chính bị chê gu ăn mặc, một số tình tiết cũng không làm hài lòng khán giả. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Dĩ Ái Vi Doanh cũng có lượng fan hâm mộ cực kỳ đông đảo, cho rằng bộ phim càng về sau xem càng hấp dẫn.

Dĩ Ái Vi Doanh tạo ra nhiều ý kiến trái chiều nhưng cũng có rất nhiều người thích phim.

Dù ý kiến của khán giả có sự phân cực rất mạnh, thế nhưng không thể phủ nhận rằng Dĩ Ái Vi Doanh thực sự là một tác phẩm cực kỳ hot. Không chỉ cặp đôi Thời Yến - Trịnh Thư Ý gây sốt, tuyến nhân vật phụ cũng ghi điểm mạnh mẽ. Cặp Thời Nguyệt - Dụ Du được nhiều khán giả yêu thích bởi chuyện tình nhẹ nhàng, dễ thương. Nữ diễn viên Thẩm Vũ Khiết cũng nhận được nhiều sự chú ý sau vai diễn này, mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Còn về cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, đến nay cả hai tiếp tục là những gương mặt nổi bật của lứa diễn viên lưu lượng Trung Quốc, mỗi dự án mới đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Đặc biệt tại Việt Nam, thời điểm phim phát sóng có thể xem là giai đoạn Vương Hạc Đệ phủ sóng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Trên TikTok, hàng loạt video edit về nhân vật Thời Yến sử dụng ca khúc Có Duyên Không Nợ (remix Tina Ho) đã tạo thành một xu hướng nổi tiếng. Nhiều cư dân mạng còn hài hước gọi đây là "nhạc nền chính thức của Thời Yến", bởi chỉ cần giai điệu vang lên là hình ảnh vị tổng tài điển trai đã lập tức xuất hiện trong tâm trí. Không dừng lại ở đó, trào lưu cosplay phong cách Thời Yến với vest lịch lãm, áo măng tô dài và thần thái lạnh lùng cũng được đông đảo người hâm mộ hưởng ứng.

Tổng tài Thời Yến do Vương Hạc Đệ thủ vai cực kỳ hot tại Việt Nam.

Sau gần ba năm, dù MangoTV đã liên tục cho ra mắt nhiều dự án ngôn tình mới, Dĩ Ái Vi Doanh vẫn giữ vững vị trí số một về lượt xem Vân Hợp. Thành tích này phần nào cho thấy sức hút bền bỉ của bộ phim cũng như dấu ấn mà Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã tạo nên trong lòng khán giả.

nguồn: Weibo