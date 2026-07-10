Phim Trung Quốc quá hay chiếu 50 tập 1 ngày mới đủ: Nam chính đem tiểu thuyết lên màn ảnh, không biết khen sao cho vừa

Bộ phim Trung Quốc vừa chiếu đang nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

Bách Hoa Sát đang là cái tên được cộng đồng yêu phim Hoa ngữ bàn luận sôi nổi khi chính thức lên sóng. Ngay từ những tập đầu tiên, tác phẩm do Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ đóng chính đã ghi nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ kịch bản hấp dẫn với những tình tiết gãy gọn, mang tới chuyện tình hấp dẫn giữa những âm mưu chốn cung đình.

Phim kể về mối duyên giữa quận chúa Thẩm Tịch Hòa và Đông Cung thái tử Tiêu Hoa Ung. Thế nhưng thực tế, Thẩm Tịch Hòa cũng không phải Thẩm Tịch Hòa. Thẩm Tịch Hòa thực sự có lẽ đã chết sau khi bị đẩy xuống hồ, còn trong thân xác cô là linh hồn của Cố Thanh Thanh, người con gái chấp nhận uống rượu độc để kéo cả gia tộc kẻ thù chết chung.

Ở chiều ngược lại, Tiêu Hoa Ung lại là một thái tử thông minh tài trí. Nhìn bề ngoài, anh chỉ là một kẻ đoản mệnh nhưng thực ra đã sớm có những tính toán trong ván cờ quyền lực với những người anh em của mình. Khi còn nhỏ, Tiêu Hoa Ung đã trúng độc sau khi được phụ hoàng tự tay đút anh đào cho ăn. Dù đã qua nhiều năm, Tiêu Hoa Ung vẫn muốn tìm ra kẻ chủ mưu bằng mọi giá.

Bách Hoa Sát hiện đã phát mốc 24.000 điểm nhiệt trên Tencent Video.

Thẩm Tịch Hòa và Tiêu Hoa Ung đến bên nhau vì một cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng rồi, họ lại trở thành tình yêu định mệnh của nhau. Với những khán giả thích thể loại ngôn tình cổ đại cưới trước yêu sau, Bách Hoa Sát thực sự là một sự lựa chọn đáng tham khảo.

Về diễn xuất, Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục nhận nhiều lời khen với màn thể hiện thuyết phục. Nữ diễn viên khắc họa thành công hình ảnh Thẩm Tịch Hòa thông minh, lý trí và mạnh mẽ, luôn giữ được bản lĩnh trước những sóng gió trong cung. Về phần Hà Dữ, anh lại gây bất ngờ khi mang trọn "nét trà xanh" đặc trưng của Tiêu Hoa Ung từ nguyên tác lên màn ảnh. Trong phim, Tiêu Hoa Ung đã dùng những chiêu thức vừa "thủ đoạn" vừa đáng yêu với Thẩm Tịch Hòa. Điều này làm nhiều khán giả hài hước bình luận rằng Tiêu Hoa Ung rõ ràng là chính thất vậy mà lại mang đậm phong cách "trà xanh" xem khoái trí vô cùng.

Trong thời gian tới, Bách Hoa Sát hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút người xem, khi trong đoạn trailer tập mới hé lộ cảnh Tiêu Hoa Ung cải trang thành một hiệp khách bí ẩn và dò hỏi tình cảm của Thẩm Tịch Hòa. Trước câu hỏi liệu cô thực sự yêu thái tử dù biết anh là người đoản mệnh, Thẩm Tịch Hòa đã thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình. Điều cô không hề hay biết là người đứng trước mặt chính là Tiêu Hoa Ung trong lớp ngụy trang.

Bình luận của netizen về phim Bách Hoa Sát: - Phim cỡ này 50 tập 1 ngày tui còn xem hết. - Phim hay dã man mọi người ơi, tính nữ chính đúng gu tui thực sự. - Mới tập đầu mà ảnh ta đã đồng hành cùng cô ấy rùi, trời má ơi luôn đấy haha. - Má ơi thái tử ổng đúng chất trà xanh y chang trong truyện tui đọc luôn. - Trà đậm đặc luôn mà. - Anh chính thất mà sao anh trà quá vậy. - Mạnh Tử Nghĩa diễn vai Thẩm Tịch Hòa này ok quá, mà đoạn bả tát người ta oánh cái nào đã cái đó haha.

nguồn: Weibo