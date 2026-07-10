Nữ NSƯT là hậu duệ vua Nguyễn: Đệ nhất mỹ nhân lừng lẫy bỏ showbiz, sống đài các, an yên sau biến cố

Sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn, nữ nghệ sĩ này từng là mỹ nhân lừng danh, nhưng rồi bà chọn cuộc sống bình yên.

Từng được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và tài năng của sân khấu kịch Việt Nam, NSƯT Minh Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ mà còn bởi xuất thân đặc biệt khi là hậu duệ của hoàng tộc triều Nguyễn.

Sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu, nữ nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống bình yên bên gia đình, giữ phong thái đài các và kín tiếng hiếm có.

NSƯT Minh Trang

"Đệ nhất đào thương" lừng lẫy một thời

NSƯT Minh Trang sinh năm 1960 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống văn hóa. Từ nhỏ, bà đã bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật và quyết tâm theo học diễn xuất, bất chấp mong muốn của gia đình.

Theo chia sẻ của chính NSƯT Minh Trang, thời trẻ bà không hề biết mình thuộc dòng dõi hoàng tộc bởi mẹ giữ kín chuyện gia thế. Chỉ nhiều năm sau, bà mới biết bà ngoại là Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà (Mệ Bông), con gái của Công chúa Mỹ Lương Nguyễn Phúc Tốn Tùy (Tôn Thụy).

Công chúa Nguyễn Phúc Tốn Tùy là trưởng nữ của vua Dục Đức, chị của gái vua Thành Thái. Như vậy, Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà là cháu ngoại vua Dục Đức.

Công chúa Nguyễn Phúc Tốn Tùy (hay Tôn Thụy) được gọi là Bà Chúa Nhất, hay công chúa Mỹ Lương, chị ruột của vua Thành Thái là bà cố của NSƯT Minh Trang

Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà (Mệ Bông), con gái của Công chúa Mỹ Lương Nguyễn Phúc Tốn Tùy là bà ngoại của NSƯT Minh Trang

Về thân thế của mình, nghệ sĩ Minh Trang từng nói với Thanh niên: "Nói ra có thể mọi người sẽ bất ngờ, bởi chính mẹ tôi là người giấu và không kể cho con cái nghe về gốc tích bên ngoại. Lúc nhỏ tôi chỉ biết mẹ là người Huế, ngoại ở Huế, mẹ ra ngoài Bắc học (khoảng năm 1954) rồi lập gia đình và sinh tôi (năm 1960)".

Tuy nhiên, xuất thân danh giá chưa bao giờ là "tấm vé" đưa Minh Trang đến thành công. Chính tài năng và sự lao động nghiêm túc mới giúp bà khẳng định tên tuổi. Ngay từ vai chính đầu tiên trong vở Hà Mi của tôi , Minh Trang đã nhanh chóng chinh phục giới chuyên môn. Sau đó, bà tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt vở diễn nổi tiếng như Cô gái đội mũ nồi xám , Tôi và chúng ta , Lôi Vũ ...

Thập niên 1980 được xem là thời kỳ hoàng kim của Minh Trang. Với nhan sắc đài các, gương mặt khả ái cùng phong thái sang trọng, bà được báo chí và đồng nghiệp ưu ái gọi là "đệ nhất đào thương", "vedette của các vedette", thậm chí là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất sân khấu kịch thời bấy giờ.

NSƯT Minh Trang thời trẻ

Năm 1987, Minh Trang theo gia đình vào TP.HCM sinh sống. Đây cũng là giai đoạn sự nghiệp của bà tiếp tục phát triển mạnh khi trở thành gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Nam.

Không chỉ thành công ở kịch nói, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Bà tham gia nhiều bộ phim như Mê Thảo - thời vang bóng , Một cuộc đời bị đánh cắp , Chung cư , Đừng đốt , Chim họa mi , Chiều ngang qua phố cũ , Phượng Khấu ...

Khả năng hóa thân đa dạng giúp Minh Trang luôn được đánh giá là diễn viên có chiều sâu nội tâm, vừa sắc sảo vừa tinh tế. Dù đảm nhận vai chính diện hay phản diện, bà đều tạo được dấu ấn riêng.

Rời showbiz, sống bình yên bên gia đình

Khi sự nghiệp vẫn đang ở thời kỳ ổn định, Minh Trang lại lựa chọn giảm dần hoạt động nghệ thuật để ưu tiên gia đình. Sau khi kết hôn, nữ nghệ sĩ cùng chồng sang Australia sinh sống một thời gian rồi định cư ở Singapore. Dù ở nước ngoài, bà vẫn thường xuyên trở về Việt Nam.

Năm 2016, Minh Trang được phong tặng danh hiệu NSƯT. Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho thử thách khi bà phát hiện có một khối u ở phổi. Do nghi ngờ đây có thể là khối u ác tính, nữ nghệ sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật và buộc phải cắt bỏ một phần phổi để điều trị.

Nghệ sĩ Minh Trang bên chồng và con gái

Trải qua quãng thời gian đầy gian nan, Minh Trang từng bước lấy lại sức khỏe nhờ sự động viên, yêu thương của gia đình, bạn bè, tinh thần lạc quan cùng niềm đam mê nghệ thuật luôn cháy bỏng.

Minh Trang hiện dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm, đọc sách, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng. Bà gần như rời xa sự ồn ào của showbiz. Sự kín tiếng ấy khiến nhiều thế hệ khán giả càng thêm trân trọng nữ nghệ sĩ.

Dù đã ngoài 60 tuổi, NSƯT Minh Trang vẫn giữ được thần thái quý phái, phong cách thanh lịch và vẻ đẹp nền nã. Nhiều khán giả nhận xét ở bà vẫn toát lên khí chất rất riêng của người phụ nữ xuất thân hoàng tộc nhưng luôn sống giản dị, khiêm nhường.

Ở tuổi ngoài 60, NSƯT Minh Trang vẫn đẹp đài các, cốt cách

Nữ nghệ sĩ ít khi nói về gia thế mà chủ yếu chia sẻ về nghệ thuật, gia đình và những giá trị sống tích cực. Bà cho rằng điều quan trọng nhất không phải dòng dõi mà là cách mỗi người sống tử tế và cống hiến cho xã hội.

Hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, NSƯT Minh Trang không chỉ để lại dấu ấn qua những vai diễn kinh điển mà còn trở thành biểu tượng của vẻ đẹp trí tuệ, sự thanh lịch và nhân cách của một nghệ sĩ chân chính.

Từ một "đệ nhất mỹ nhân" sân khấu đến người phụ nữ chọn cuộc sống bình yên bên gia đình, hành trình của bà cho thấy danh tiếng có thể lùi lại phía sau, nhưng giá trị của tài năng và nhân cách vẫn luôn được khán giả ghi nhớ theo năm tháng.