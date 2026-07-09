Danh tiếng cá nhân kém ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích phim của Ngu Thư Hân. Không ít khán giả bình luận chỉ nghe tên cô, họ sẽ không xem phim. Đây cũng là một trong những lý do Ngu Thư Hân liên tiếp thất bại.

Theo QQ, bộ phim truyền hình hiện đại Tỏa sáng như những vì sao (tên khác: Xán như phồn tinh ) do Ngu Thư Hân và Trần Tĩnh Khả đóng chính lên sóng nhưng không đạt thành tích khả quan. Ngu Thư Hân đang ở trong tình trạng khó khăn trong sự nghiệp. Cô muốn có những tác phẩm thành công trên màn ảnh để xây dựng lại danh tiếng cá nhân nhưng phim luôn thất bại.

3 phim thất bại liên tiếp

Sau 3 ngày, phim Tỏa sáng như những vì sao chỉ quanh quẩn mức 13-14 triệu lượt xem/ngày. Đây là mức rất thấp với một bộ phim có diễn viên chính là ngôi sao 9X đang hot bậc nhất tại Trung Quốc.

Đáng nói, đây bộ phim thứ ba do Ngu Thư Hân đóng chính thất bại, trước đó là Suỵt quốc vương đang ngủ đông và Song quỹ . Hiện tại, các chỉ số phim và độ hot nhân vật của Ngu Thư Hân đều kém hơn so với bộ phim Chó hoang và xương do Trương Tịnh Nghi đóng vai chính.

Phim mới của Ngu Thư Hân có lượt xem không đạt kỳ vọng.

Phim Tỏa sáng như những vì sao còn gây tranh cãi với lời thoại cô giáo cấp ba gọi các học sinh nam là "bảo bối" (bé yêu). Câu thoại ngắn nhưng tạo nên tranh luận vì khán giả cho rằng từ "bé yêu" không phù hợp với bối cảnh trường học đặc biệt là giữa học sinh và giáo viên có sự khác biệt về giới tính.

Theo Maoyan, Ngu Thư Hân không thành công ở mảng phim hiện đại. Hai tác phẩm nổi bật nhất của cô là Thương lan quyết và Vĩnh dạ tinh hà đều thuộc dòng phim cổ trang tiên hiệp, thể loại dễ thu hút người xem hơn. Thành công của cô nhờ các yếu tố đề tài, bạn diễn, hình tượng nhân vật hơn là diễn xuất. Song, nếu chỉ đóng phim cổ trang, con đường diễn xuất của Ngu Thư Hân bị hạn chế.

Vì sao Ngu Thư Hân gây ngán

Trở lại với Tỏa sáng như những vì sao , phim về tiến sĩ tâm lý Lâm Vãn Tinh (Ngu Thư Hân) trở lại quê nhà, làm giáo viên một trường trung học. Cô được yêu cầu dẫn dắt đội bóng của trường cùng huấn luyện viên Vương Pháp. Họ vượt qua nghịch cảnh để vươn tới ước mơ. Đây là bộ phim đề tài thể thao mới lạ so với thị trường truyền hình Trung Quốc hiện tại.

Ngu Thư Hân bị đánh giá là không mang lại tinh thần thể thao, không thực sự hóa thân vào nhân vật. Nhân vật Lâm Vãn Tinh trong phim của cô điệu đà, nói chuyện nhỏ nhẹ, thường xuyên chớp mắt đáng yêu thay vì quyết liệt cạnh tranh.

Ngu Thư Hân diễn xuất một màu, rập khuôn trong các vai diễn khác nhau.

Ngu Thư Hân vốn không được đánh giá cao về diễn xuất. Nữ diễn viên sinh năm 1995 thành công nhờ chọn các vai diễn vui tươi. Cô thường xuyên gây tranh cãi vì ép giọng. Cách diễn này sau đó trở thành thói quen khiến bất kỳ nhân vật nào của Ngu Thư Hân cũng có lối diễn xuất rập khuôn.

Ngu Thư Hân gây tranh cãi khi có nhiều động tác thân mật quá mức với bạn diễn nam. Trong phim Song quỹ , cảnh thân mật giữa Ngu Thư Hân và Hà Dữ nhận về nhiều lời chê bai vì không lãng mạn mà bị đánh giá có phần thô tục, vượt quá giới hạn đạo đức và mức độ tiếp nhận của người xem.

Ngu Thư Hân cũng bị nhận xét hay ngã vào lòng các bạn diễn nam trong quá trình quảng bá. Loạt tranh cãi này khiến danh tiếng của nữ diễn viên bị ảnh hưởng. Trong các cuộc bình chọn trên MXH, Ngu Thư Hân luôn nằm trong top diễn viên mà người hâm mộ của nghệ sĩ nam phản cảm nhất. Họ không muốn thần tượng của mình hợp tác với Ngu Thư Hân vì không thích cách nữ diễn viên trêu đùa bạn diễn.

Ngu Thư Hân bị chê vì luôn trêu đùa bạn diễn nam.

Danh tiếng cá nhân kém ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích phim của Ngu Thư Hân. Không ít khán giả bình luận chỉ nghe tên cô, họ sẽ không xem phim. Đây cũng là một trong những lý do khiến Ngu Thư Hân liên tiếp thất bại.