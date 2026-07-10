Lee Yi Kyung: Nếu anh Trấn Thành ngỏ lời mời hợp tác, tôi sẽ nhận lời vô điều kiện

Lần đầu tham gia một dự án điện ảnh tại Việt Nam, Lee Yi Kyung có những chia sẻ chân thành về hành trình hơn 15 năm theo đuổi diễn xuất, những áp lực sau thành công và vai diễn đặc biệt trong Mẹ Ơi, Về Nhà.

Suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lee Yi Kyung đã có cho mình chỗ đứng khá vững chắc trong nghề. Anh có thể khiến khán giả bật cười chỉ bằng một ánh mắt trong Welcome to Waikiki, trở thành "ông chồng tồi" bị ghét nhất màn ảnh với Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Không sở hữu hào quang của một ngôi sao thần tượng hay ngoại hình chuẩn mỹ nam, Lee Yi Kyung chinh phục khán giả bằng thứ "vũ khí" của mình: khả năng khiến mỗi nhân vật, dù chính hay phụ, đều để lại dấu ấn rất riêng.

Chính vì vậy, Mẹ Ơi, Về Nhà trở thành một lựa chọn gây tò mò. Đây không chỉ là dự án điện ảnh Việt - Hàn đầu tiên trong sự nghiệp của Lee Yi Kyung, mà còn là lần anh chủ động bước ra khỏi vùng an toàn của những vai diễn hài hước đã gắn liền với tên tuổi. Trong vai Huy Hoàng, người đàn ông mang trong mình hai dòng máu Việt - Hàn, lên đường đưa tro cốt mẹ trở về quê hương, nam diễn viên gần như tiết chế toàn bộ sự hoạt ngôn quen thuộc để nhường chỗ cho những cảm xúc âm thầm về gia đình, cội nguồn và sự chữa lành.

Đằng sau hành trình ấy không chỉ là một bộ phim về tình mẫu tử, mà còn là cuộc gặp gỡ của hai nền điện ảnh. Lần đầu làm việc tại Việt Nam, Lee Yi Kyung có cơ hội hợp tác với Hoàng Yến Chibi, Minh Hà cùng ê-kíp Việt Nam trong một môi trường hoàn toàn mới. Từ những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa cho đến cách các diễn viên kết nối với nhau trên phim trường, tất cả đều mang đến cho anh những trải nghiệm chưa từng có sau hơn 15 năm theo đuổi nghiệp diễn.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lee Yi Kyung không chỉ chia sẻ về Mẹ Ơi, Về Nhà, mà còn lần đầu trải lòng về những áp lực sau thành công của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, góc nhìn về diễn viên Việt Nam cũng như hành trình đi lên từ những vai phụ ít người nhớ tên. Đó là cuộc đối thoại về một diễn viên vẫn luôn coi mỗi vai diễn là một lần bắt đầu lại từ con số 0, bất chấp việc tên tuổi của anh hôm nay đã được biết đến trên khắp châu Á.

Trò chuyện với Lee Yi Kyung

Đây là lần đầu tiên anh có một dự án điện ảnh tại Việt Nam và cũng lần đầu tham dự buổi ra mắt phim ở đây. Cảm xúc của anh lúc này như thế nào?

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi công chiếu phim tại Việt Nam. Ở Hàn Quốc, tôi đã quen với những sự kiện ra mắt phim hay họp báo, nhưng khi đến đây, mọi thứ đều rất mới mẻ nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, thậm chí có chút bối rối. Khi nhìn thấy rất đông khán giả có mặt, mọi người chăm chú dõi theo và dành cho tôi những tràng pháo tay nồng nhiệt, tôi thực sự xúc động. Có lẽ buổi tối hôm đó sẽ trở thành một trong những ký ức đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi.

Trong phim, hành trình đưa mẹ trở về quê hương cũng giống như hành trình tìm lại cội nguồn và bản dạng của chính mình. Với anh - một diễn viên đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp - ở thời điểm hiện tại, "nơi mình thuộc về" mang ý nghĩa như thế nào?

Nếu liên hệ với bộ phim, nhân vật Huy Hoàng luôn kiên trì đưa mẹ trở về quê hương của bà. Tôi nghĩ cuộc đời con người cũng giống như vậy. Điều quan trọng là trong suốt hành trình ấy, chúng ta không đánh mất trọng tâm của bản thân. Đừng chạy theo những kích thích hay cám dỗ bên ngoài, mà hãy lắng nghe tiếng nói từ sâu bên trong mình.

Dù kết quả có không được như mong đợi thì vẫn phải giữ hy vọng và tin rằng phía trước sẽ còn những điều hạnh phúc đang chờ đợi. Có thể đôi lúc chúng ta sẽ phải đi đường vòng, nhưng miễn là không đánh mất phương hướng mình muốn hướng tới thì như vậy đã đủ rồi.

Khán giả Việt Nam vốn rất quen thuộc với anh qua những vai diễn hài hước, vui nhộn. Trong khi đó, Mẹ Ơi, Về Nhà lại là bộ phim đòi hỏi nhiều phân cảnh nội tâm và cảm xúc hơn. Điều gì đã khiến anh quyết định nhận vai diễn này?

Đây có lẽ là câu hỏi tôi được hỏi nhiều nhất trong suốt quá trình quảng bá bộ phim. Thực ra ở Hàn Quốc, tôi đã thử sức với khá nhiều dạng vai khác nhau. Chỉ là tại Việt Nam, khán giả biết đến tôi nhiều hơn qua những vai diễn hài hước nên mọi người thường mặc định đó là hình ảnh quen thuộc của tôi.

Ngay khi nhận được lời mời tham gia dự án hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam, tôi đã rất hào hứng. Tôi biết khán giả có những kỳ vọng nhất định dành cho mình, nhưng đồng thời cũng xem đây là cơ hội để cho mọi người thấy một Lee Yi Kyung khác: tinh tế hơn, giàu cảm xúc hơn, thậm chí có phần buồn và lặng lẽ hơn so với trước đây.

Trong quá trình quay phim, có phân cảnh nào khiến anh thay đổi điều gì đó trong chính bản thân mình không? Không phải vì quá khó, mà vì nó mang lại cho anh một cảm xúc hay góc nhìn mới

Đây là lần đầu tiên tôi sang nước ngoài đóng phim và cũng là lần đầu tiên hợp tác với các diễn viên Việt Nam. Mọi thứ vừa lạ lẫm vừa mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm mới. Nội dung của Mẹ Ơi, Về Nhà kể về hành trình đưa linh hồn của người mẹ trở về quê hương. Chính vì thế, trong suốt thời gian ghi hình tại Việt Nam, cảm xúc của tôi luôn rất mãnh liệt.

Tôi cũng có cơ hội làm việc, giao lưu với các diễn viên Việt Nam và nhận được rất nhiều năng lượng tích cực từ họ.Đặc biệt, khoảnh khắc đoàn phim thật sự tìm đến ngôi nhà của mẹ, nơi trước đó tôi chỉ được nhìn qua hình ảnh, đã khiến cảm xúc trong tôi vỡ òa. Khi ấy, mọi thứ không còn là diễn xuất nữa mà giống như tôi thực sự đã chạm đến đích của cuộc hành trình cùng nhân vật. Đó là cảm xúc vượt ngoài những gì tôi từng tưởng tượng, và có lẽ đó sẽ là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.

Trước khi hợp tác lần này, anh gần như chưa có nhiều thông tin về Hoàng Yến Chibi. Sau khi làm việc cùng, ấn tượng của anh về cô ấy với tư cách một diễn viên là gì?

Hoàng Yến Chibi tuy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là cô ấy rất thông minh, tinh tế và cực kỳ nhạy bén. Dù chúng tôi không thể giao tiếp trực tiếp bằng ngôn ngữ, nhưng mỗi khi đạo diễn hướng dẫn, cô ấy gần như có thể hiểu mọi thứ chỉ qua ánh mắt và bầu không khí trên trường quay rồi lập tức nhập vai. Điều đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên.

Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng ngay cả khi ngôn ngữ không thông suốt thì vẫn có những diễn viên đủ tinh tế để nắm bắt mọi tình huống và xử lý rất tốt. Tôi nghĩ Hoàng Yến Chibi là một diễn viên còn rất nhiều tiềm năng và tôi rất mong chờ những gì cô ấy sẽ làm trong tương lai.

Nếu phải miêu tả Hoàng Yến Chibi bằng ba từ, hoặc nói về một nét quyến rũ rất riêng của các diễn viên Việt Nam mà anh cảm nhận được, anh sẽ nói gì?

Tôi không dám khẳng định tất cả diễn viên Việt Nam đều như vậy, nhưng điều tôi cảm nhận rất rõ là họ luôn mang đến sự ấm áp và nguồn năng lượng tích cực. Có lẽ đó cũng là lý do khán giả Việt yêu thích những vai diễn vui vẻ của tôi. Ngay cả trong những phân cảnh rất nặng về cảm xúc, chỉ cần đạo diễn hô: “Cắt!”, bầu không khí lập tức trở nên rất thoải mái. Mọi người luôn biết cách lan tỏa năng lượng tích cực cho cả ê-kíp.

Có những lúc tôi tự hỏi: “Người Việt Nam ai cũng thân thiện và nhiệt tình đến vậy sao?”. Đó là điều khiến tôi ấn tượng nhất.

Còn Minh Hà thì sao? Anh có ấn tượng như thế nào về khả năng diễn xuất của cô ấy?

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là Minh Hà - người đóng vai mẹ của tôi trong phim - thực ra còn rất trẻ. Cô ấy chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng lại đảm nhận vai một người mẹ, vốn là một thử thách không hề dễ dàng. Hơn nữa, đây còn là bộ phim điện ảnh đầu tay của Minh Hà. Hôm qua, tại sự kiện ra mắt phim, tôi thấy cô ấy rất hồi hộp và luôn cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc.

Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Minh Hà là ánh mắt. Cô ấy sở hữu chiều sâu cảm xúc đáng kinh ngạc, đến mức khiến tôi cũng phải ghen tị.Tôi tin rằng trong tương lai, Minh Hà hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt đại diện của điện ảnh Việt Nam.

Có kỷ niệm nào với Minh Hà khiến anh nhớ nhất?

Điều thú vị là trong phim, Minh Hà vào vai mẹ của nhân vật khi tôi còn nhỏ, nên chúng tôi gần như không có nhiều cảnh thoại trực tiếp với nhau.Nhưng có một phân cảnh hai mẹ con chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không hề có lời thoại.Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra rằng đôi khi diễn xuất không cần lời nói. Chỉ bằng ánh mắt, người diễn viên cũng có thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc và kể được cả một câu chuyện.

Nếu ngoài đời thật có thể gặp Huy Hoàng, điều đầu tiên anh muốn nói với cậu ấy là gì?

Có lẽ điều đầu tiên tôi sẽ nói là: “Đừng dao động.” Trong phim, Huy Hoàng phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn, đặc biệt là sau khi mẹ qua đời. Tôi nghĩ ngay cả bản thân cậu ấy cũng sẽ có lúc cảm thấy rất bất an.

Nhưng điều khiến tôi khâm phục là dù ở trong hoàn cảnh ấy, cậu ấy vẫn không từ bỏ điều mình muốn làm và vẫn tiếp tục bước về phía trước. Vì vậy, nếu thật sự có thể gặp Huy Hoàng, tôi chỉ muốn nói với cậu ấy: “Cố lên thêm một chút nữa thôi. Cậu làm được. Đừng bao giờ bỏ cuộc.”

Trong suốt quá trình quay Mẹ Ơi, Về Nhà, điều gì là khó khăn lớn nhất đối với anh?

Thật ra đoàn phim có đạo diễn và nhiều thành viên ê-kíp là người Hàn Quốc nên về mặt môi trường làm việc thì không có gì quá khó khăn cả. Nếu bây giờ nhìn lại thì tôi cũng cảm thấy mọi chuyện đều khá suôn sẻ. Nhưng vào thời điểm đó, điều khiến tôi áp lực nhất có lẽ là ngôn ngữ. Tôi phải nói một vài câu tiếng Việt, tuy không nhiều nhưng cũng khiến tôi khá lo lắng.

Bên cạnh đó, bạn diễn của tôi là người Việt Nam nên việc giao tiếp ban đầu cũng có chút trở ngại. Tuy nhiên, như tôi đã chia sẻ lúc nãy, Hoàng Yến Chibi là người luôn tạo bầu không khí rất thoải mái. Bạn ấy chủ động bắt chuyện, và ngay cả khi chúng tôi không thể nói chuyện sâu vì bất đồng ngôn ngữ, tôi vẫn có cảm giác bạn ấy luôn hiểu mình muốn gì. Vì thế, dù có rào cản ngôn ngữ nhưng quá trình quay phim lại không hề quá khó khăn.

Trước khi sang Việt Nam quay phim, anh hình dung như thế nào về con người Việt Nam? Và sau khi thực sự làm việc tại đây, điều gì khiến anh ấn tượng nhất?

Thật ra đây không phải lần đầu tôi đến Việt Nam. Điều khiến tôi ấn tượng từ trước đến nay là người Việt Nam rất thân thiện. Mọi người luôn quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ. Mỗi khi tôi hỏi điều gì, ai cũng cố gắng giải quyết như thể đó là việc của chính họ. Tôi gần như không cảm thấy bị từ chối bao giờ. Đến khi làm việc cùng ê-kíp tại Việt Nam, tôi lại càng cảm nhận rõ hơn sự chuyên nghiệp của mọi người. Tất cả đều làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm.

Vậy anh thấy môi trường làm phim ở Việt Nam khác gì so với Hàn Quốc?

Thật ra tôi không cảm nhận được sự khác biệt quá lớn.Khi đã bước vào phim trường, tất cả chúng tôi đều cùng làm việc với một kịch bản và hướng đến chung một mục tiêu. Quốc tịch hay văn hóa có thể khác nhau, nhưng khi máy quay bắt đầu, mọi diễn viên đều là những người kể cùng một câu chuyện. Vì vậy, tôi không thấy có khoảng cách đáng kể nào giữa diễn viên Hàn Quốc và Việt Nam.

Trước khi tham gia dự án này, anh đã biết diễn viên hay nghệ sĩ Việt Nam nào chưa?

Có chứ. Tôi quen anh Trấn Thành từ trước. Chúng tôi từng có dịp gặp gỡ sau khi bộ phim 6/45 (Bỗng Dưng Trúng Số) thành công. Điều khiến tôi bất ngờ là Hari Won, vợ anh Trấn Thành, lại là người Hàn Quốc. Tôi vẫn giữ liên lạc với Hari Won. Còn anh Trấn Thành rất thích xem nhạc kịch nên mỗi lần sang Hàn Quốc, tôi đều tặng anh ấy vé xem biểu diễn. Dù không gặp nhau thường xuyên nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc và luôn dành cho nhau sự quan tâm.

Nếu có cơ hội, anh có muốn đóng phim cùng Trấn Thành hoặc tham gia một dự án do anh ấy đạo diễn không?

Tất nhiên rồi! Ở Hàn Quốc, chúng tôi thường gọi những người đàn anh là hyung. Theo những gì tôi biết thì anh Trấn Thành hoạt động rất đa năng, vừa đạo diễn, vừa viết kịch bản và làm rất nhiều công việc khác. Nếu một ngày anh ấy ngỏ lời mời hợp tác thì tôi thật sự muốn tham gia mà không cần bất kỳ lý do gì. Một phần vì anh ấy là nghệ sĩ được rất nhiều khán giả Việt Nam yêu mến, phần khác là tôi tin rằng khi làm việc cùng anh ấy, bản thân mình cũng sẽ học hỏi được rất nhiều.

Sau thành công của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi , điều gì thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của anh?

Đúng là sau bộ phim, tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Ở Hàn Quốc từng có những cô, những bác lớn tuổi gặp tôi ngoài đời rồi chỉ thẳng vào mặt và nói: “Đồ xấu xa!”, “Tên ác quỷ!”. Nhưng tôi không thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, điều đó chứng tỏ họ đã thật sự nhập tâm vào bộ phim và nhân vật.

Với một diễn viên, đó là lời khen rất lớn. Tôi cảm thấy mình đã hoàn thành tốt vai diễn và cũng tự tin hơn rằng mình còn có thể mang đến nhiều hình tượng khác nhau trong tương lai.

Có thời điểm nào anh cảm thấy mình đã trở thành một diễn viên đủ sức gánh vác cả một bộ phim, một diễn viên mà khán giả sẵn sàng đến rạp chỉ vì tên của mình chưa?

Tôi nghĩ mình vẫn cần thêm rất nhiều kinh nghiệm. Tôi đã theo nghề khoảng 13-15 năm, nhưng con đường phía trước vẫn còn rất dài. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân đã đi đến đích. Mỗi tác phẩm đều là một bài học mới và tôi vẫn còn rất nhiều điều phải học.

Từ những vai phụ đến vai chính điện ảnh như hiện tại, đã bao giờ anh rơi vào giai đoạn chông chênh vì cơ hội đến quá chậm?

Thật ra cảm giác bất an chưa bao giờ biến mất.Không phải chỉ ngày mới vào nghề tôi mới lo lắng, mà ngay cả bây giờ tôi vẫn có những nỗi bất an của riêng mình. Chỉ khác là mỗi giai đoạn sẽ có một kiểu áp lực khác nhau. Nhưng theo thời gian, tôi không còn xem sự bất an là điều tiêu cực nữa. Ngược lại, chính nó khiến tôi không ngừng tiến về phía trước. Tôi học cách chấp nhận và thậm chí tận hưởng cảm giác ấy, bởi đó là động lực để mình tiếp tục cố gắng.

Trong giai đoạn khó khăn và chông chênh nhất của sự nghiệp, đâu là nguồn động lực lớn nhất giúp anh vượt qua?

Nguồn động lực sao... Có lẽ là con người. Đó có thể là gia đình, giống như tình cảm gia đình được nhắc đến trong bộ phim. Cũng có thể là những đồng nghiệp luôn ở bên cạnh tôi, hay những người cùng làm việc trong công ty. Con người có thể khiến chúng ta tổn thương. Nhưng cũng chính con người lại chữa lành những tổn thương ấy. Chúng ta gặp gỡ những người mới, rồi cũng có lúc phải chia tay họ. Có lẽ cuộc đời cứ luôn lặp lại như vậy.

Nếu phải giới thiệu một tác phẩm của mình đến những khán giả chưa từng biết Lee Yi Kyung là ai, ngoài Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi thì anh sẽ chọn tác phẩm nào?

Chắc chắn chỉ có một lựa chọn thôi. Đó là Mẹ Ơi, Về Nhà. Tôi muốn thông qua bộ phim này cho mọi người thấy một hình ảnh hoàn toàn mới của mình, đồng thời cũng mong nhận được thêm thật nhiều tình cảm từ khán giả. Nếu bộ phim thành công, lần sau tôi quay lại Việt Nam không chỉ đơn thuần là đi du lịch, mà còn vì nhận được tình yêu của khán giả. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi tôi đã thấy rất háo hức rồi. Vì vậy tôi thật sự mong mọi người sẽ đón xem Mẹ Ơi, Về Nhà.

Anh từng nói không muốn dựa vào danh tiếng của gia đình. Đến bây giờ, anh có còn cho rằng đó là quyết định đúng đắn? Và điều gì khiến anh sợ hơn: mãi được nhớ đến với danh xưng "con trai của cựu CEO LG Innotek", hay sau nhiều năm làm nghề mà khán giả vẫn không nhớ đến cái tên Lee Yi Kyung?

Những ngày đầu bước vào nghề, bố luôn khuyên tôi đừng chọn con đường này. Nhưng tôi đã nói với ông rằng tôi muốn được sống bằng chính lựa chọn của mình. Sau này nếu có hối hận, tôi muốn hối hận vì quyết định của bản thân, chứ không phải vì đi theo lựa chọn của người khác rồi quay lại trách móc bố.

Dĩ nhiên lúc đó tôi cũng rất lo lắng. Chính vì vậy, tôi quyết định không kén chọn công việc. Chỉ cần có cơ hội diễn xuất là tôi nhận, bởi tôi muốn tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. Có người biết đến tôi qua bộ phim này, có người lại nhớ tôi từ một bộ phim khác. Với tôi, mỗi lần khán giả xem một tác phẩm mới cũng có thể là lần đầu tiên họ gặp Lee Yi Kyung. Vì vậy, tôi luôn muốn cho họ thấy nhiều màu sắc khác nhau của mình.

Ở Hàn Quốc, anh được khán giả gọi là "ông hoàng meme". Anh có từng vô tình nhìn thấy những meme về mình trên mạng xã hội chưa? Phản ứng đầu tiên của anh là gì?

Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe danh xưng đó. Nhưng nếu khán giả Việt gọi tôi là “ông hoàng meme” thì nghe cũng vui đấy. Thật ra những biểu cảm ấy đều xuất hiện khi tôi diễn hết mình. Tôi không phải kiểu cố tình làm mặt ngầu hay cố tỏ ra đẹp trai. Tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào nhân vật, còn việc khán giả lại thích luôn cả biểu cảm của mình thì đó là điều rất thú vị. Vì vậy, nếu đã được gọi là ‘ông hoàng meme” thì tôi cũng muốn tiếp tục giữ vững danh hiệu đó.

Khi nhìn lại những vai diễn mình từng đảm nhận, có nhân vật nào được khán giả rất yêu thích nhưng bản thân anh lại thấy hơi ngại khi xem lại không?

Tôi nghĩ điều đó xảy ra với tất cả các tác phẩm. Mỗi lần quay, tôi đều dốc hết sức. Lúc phim ra mắt, tôi cũng xem rất nghiêm túc. Nhưng vài năm sau, nếu xem lại, tôi luôn cảm thấy xấu hổ. Bởi khi ấy bản thân tôi đã trưởng thành hơn trước. Tôi sẽ nhìn thấy rất nhiều điều mình còn thiếu sót. Vì thế, không chỉ những bộ phim đã làm, mà có lẽ cả những bộ phim sau này cũng sẽ luôn khiến tôi có cảm giác như vậy.

Nếu một đạo diễn Việt Nam mời anh đóng một bộ phim hoàn toàn bằng tiếng Việt, anh có nhận lời không? Và nếu có thì điều kiện của anh là gì?

Trước hết thì tôi chỉ muốn nói là lời cảm ơn. Không biết đạo diễn đó là ai, nhưng nếu nhận được lời mời thì tôi thật sự rất biết ơn. Còn việc phải nói toàn bộ lời thoại bằng tiếng Việt, nếu được đưa ra một điều kiện thì tôi vẫn sẽ nhận. Chỉ là mong nhân vật đó có một chút khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ. Có thể đây là một nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt, nên dù nói tiếng Việt chưa thật sự trôi chảy thì khán giả vẫn thấy hợp lý. Nếu được như vậy thì có lẽ tôi sẽ bớt áp lực hơn một chút.

Khán giả thường nhớ đến anh qua những vai diễn hài hước, mang đến tiếng cười. Điều đó có vô tình trở thành áp lực khiến anh luôn phải đảm nhận những vai diễn như vậy không? Đồng thời, sau bộ phim này, anh mong khán giả Việt Nam sẽ nhớ đến Lee Yi Kyung như một diễn viên như thế nào?

Tôi không đặt ra một hình mẫu cụ thể nào cả. Nếu mọi người nhớ đến tôi là một diễn viên mang lại niềm vui thì điều đó cũng rất tuyệt. Nhưng nếu thông qua bộ phim này, khán giả nhận ra rằng: “À, hóa ra Lee Yi Kyung còn có thể mang đến những nguồn năng lượng và màu sắc khác nữa”, thì với tôi như vậy đã là thành công rồi.

Đã bao giờ anh muốn khán giả tạm quên đi hình ảnh hài hước quen thuộc để công nhận mình như một diễn viên có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau chưa?

Có lẽ chính Mẹ Ơi, Về Nhà sẽ là điểm khởi đầu. Dù bộ phim này chưa thể thay đổi hoàn toàn cách nhìn của khán giả, nhưng nếu từ đây mọi người bắt đầu thấy thêm một khía cạnh khác của tôi, rồi tiếp tục khám phá điều đó qua những tác phẩm sau ở Việt Nam, thì tôi nghĩ hành trình ấy mới chỉ bắt đầu.

Sau bộ phim này và sau chuyến đi Việt Nam lần này, anh mong điều gì sẽ đọng lại trong lòng khán giả Việt Nam khi nhắc đến Lee Yi Kyung?

Điều tôi mong nhất không phải là khán giả nhớ đến riêng Lee Yi Kyung. Tôi hy vọng sau khi xem Mẹ Ơi, Về Nhà Thôi, mọi người sẽ nghĩ nhiều hơn về mẹ của mình. Nếu bộ phim có thể để lại dư âm ấy trong lòng khán giả thì tôi đã rất mãn nguyện. Còn nếu sau đó mọi người nghĩ rằng: "Lee Yi Kyung là một diễn viên đã truyền tải được cảm xúc ấy." Thì với tôi như vậy đã là quá đủ rồi.

Trong thời gian ở Việt Nam lần này, anh có trải nghiệm nào đặc biệt hoặc kỷ niệm nào đáng nhớ muốn chia sẻ với khán giả không?

Có lẽ câu trả lời này hơi bất ngờ một chút. Điều khiến tôi nhớ nhất chính là anh phụ trách an ninh đi cùng tôi hôm premiere phim. Trong một đất nước xa lạ, tôi không biết tiếng, mọi thứ đều rất mới mẻ. Nhưng mỗi lần tôi phát biểu xong trên sân khấu, anh ấy luôn là người đầu tiên hò reo và vỗ tay thật lớn để dẫn dắt cả khán phòng cùng hưởng ứng. Dù chúng tôi gần như không thể trò chuyện vì bất đồng ngôn ngữ, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp ấy. Tôi cũng rất biết ơn chị phiên dịch vì luôn cố gắng truyền đạt mọi điều thật đầy đủ cho tôi.

Và cuối cùng, người khiến tôi ấn tượng nhất hôm nay chính là bạn phóng viên đang ngồi trước mặt tôi. Ở Hàn Quốc cũng như Việt Nam, tôi đã tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn. Đa số mọi người đều nhìn vào điện thoại, laptop hoặc tờ câu hỏi rồi đọc. Nhưng hôm nay, dù đã chuẩn bị sẵn câu hỏi, bạn vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi suốt từ đầu đến cuối. Tôi có cảm giác đây thật sự là một cuộc trò chuyện giữa hai con người chứ không đơn thuần là một buổi phỏng vấn. Đã rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác ấy. Và tôi thật sự mang theo rất nhiều sự ấm áp sau cuộc gặp hôm nay.

Cảm ơn Lee Yi Kyung vì buổi trò chuyện!





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