Ngọc nữ đắt giá của Vbiz tuyên bố ngừng đóng phim, lý do khiến MXH xôn xao đồn đoán

Quyết định của nàng ngọc nữ khiến dân tình quá bất ngờ.

Tối 10/7, Lễ công bố Dự án Phim ngắn CJ 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu sự trở lại của chương trình hỗ trợ làm phim ngắn thường niên do CJ CGV Việt Nam phối hợp cùng CJ Cultural Foundation tổ chức. Bước sang mùa thứ 7, dự án tiếp tục tìm kiếm những nhà làm phim trẻ triển vọng, đồng thời tạo cơ hội để các tác phẩm xuất sắc được hỗ trợ kinh phí sản xuất, cố vấn chuyên môn và tham gia các liên hoan phim trong nước lẫn quốc tế.

Xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời, Kaity Nguyễn cho biết cô mong muốn đồng hành cùng các nhà làm phim trẻ trên hành trình phát triển những ý tưởng tiềm năng thành tác phẩm hoàn chỉnh, qua đó góp phần đưa điện ảnh Việt vươn xa trên trường quốc tế. Đáng chú ý, cô nàng còn đưa ra tuyên bố liên quan đến sự nghiệp đóng phim khiến netizen không khỏi bất ngờ.

Chia sẻ mới đây của Kaity Nguyễn gây chú ý

Kaity Nguyễn cho biết cô sẽ tạm dừng hoạt động điện ảnh trong hai năm tới, đồng thời khẳng định sẽ chỉ trở lại khi tìm được một kịch bản thực sự mới mẻ và đủ sức truyền cảm hứng. "Kaity mong rằng sẽ có những ý tưởng và kịch bản hoàn toàn mới, đủ truyền cảm hứng để mình có thể tiếp tục với điện ảnh. Tại vì ước mơ của mọi diễn viên, kể cả nhà sản xuất hay bất cứ ai làm phim, đều chỉ mong rằng nhân vật của mình, những bộ phim mình tham gia sẽ được lan tỏa đến thật nhiều khán giả.

Và Kaity nói cái này là chắc chắn luôn, là trong năm nay và năm sau Kaity sẽ không quay lại với điện ảnh. Nhưng nếu trong số các phim ngắn ở đây có tác phẩm nào làm Kaity ấn tượng, làm cho ban giám khảo cũng như CJ ấn tượng, thì Kaity rất mong sẽ có cơ hội được làm việc với các bạn. Nên mọi người cố lên nhé!" , nữ diễn viên chia sẻ.

Thông tin Kaity Nguyễn sẽ tạm thời không trở lại với điện ảnh trong năm nay và năm sau nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ bởi nữ diễn viên vẫn đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn và được xem là một trong những gương mặt bảo chứng phòng vé của thế hệ trẻ.

Bên cạnh những bình luận tiếc nuối, không ít cư dân mạng cũng đặt ra nhiều giả thuyết về quyết định của Kaity Nguyễn. Có người cho rằng nữ diễn viên muốn dành thời gian cho cuộc sống cá nhân, thậm chí hài hước dự đoán cô sắp theo chồng bỏ cuộc chơi. Một số khác lại nhận định Kaity có thể đang chuẩn bị chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh hoặc tập trung nhiều hơn cho vai trò nhà sản xuất sau khi liên tục tham gia phát triển các dự án điện ảnh trong thời gian gần đây.

Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây đơn thuần là khoảng lặng cần thiết để Kaity Nguyễn chọn lọc kịch bản kỹ lưỡng hơn. Trước đó, chính nữ diễn viên cũng khẳng định cô chỉ quay trở lại khi tìm được một dự án thực sự mới mẻ và đủ sức truyền cảm hứng, thay vì xuất hiện dày đặc chỉ để duy trì độ phủ sóng.

Một số bình luận của netizen: - Hay bả nghỉ đóng phim đi lấy chồng haha. - Tui nghỉ bả có thể sẽ đạo diễn hoặc sản xuất 1 phim nào đó. - Bé này có nghỉ bao lâu thì vẫn sẽ đóng phim hot thôi. - Có thể bả kinh doanh gì đó chẳng hạn, cũng hợp lý mà. - Hơi tiếc vì chưa được thấy Kaity đóng phim trong năm nay.

Bước chân vào điện ảnh từ năm 2017 với vai nữ chính trong Em Chưa 18, Kaity Nguyễn nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ diễn viên trẻ. Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm ăn khách như Hồn Papa, Da Con Gái, Tiệc Trăng Máu, Cô Gái Từ Quá Khứ, Người Vợ Cuối Cùng và gần đây nhất là Tử Chiến Trên Không. Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, Kaity còn liên tục góp mặt trong các dự án có doanh thu ấn tượng, đồng thời mở rộng vai trò sang đồng sản xuất và đầu tư phim, từng bước khẳng định vị thế của một trong những "bảo chứng phòng vé" của điện ảnh Việt.

Đáng chú ý, kể từ khi Tử Chiến Trên Không ra mắt vào năm 2025, Kaity Nguyễn vẫn chưa công bố thêm bất kỳ dự án điện ảnh mới nào. Thay vì xuất hiện dồn dập trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn như đảm nhận vai trò giám khảo tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV), đồng hành cùng các chương trình phát triển tài năng trẻ và mới đây là Dự án Phim ngắn CJ 2026.