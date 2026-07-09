Bộ phim không bao giờ được lên sóng của Thái Hòa và Kaity Nguyễn

Bộ phim có sự tham gia của Thái Hòa và Kaity Nguyễn bất ngờ trở thành chủ đề được thảo luận trên MXH.

Mới đây, nền tảng Threads chia sẻ bài đăng bày tỏ thắc mắc về số phận của bộ phim Cú Té Trời Tính. Từng được kỳ vọng sẽ là bom tấn phòng vé năm 2018, đến nay tác phẩm vẫn "bặt vô âm tín", thu hút sự tò mò của không ít netizen.

Được giới thiệu vào tháng 7/2017, Cú Té Trời Tính là dự án Việt hóa từ bộ phim Nhật Bản nổi tiếng Key of Life (2012). Đây được xem là màn tái hợp đáng chờ đợi giữa Charlie Nguyễn và Thái Hòa sau thành công của hàng loạt tác phẩm ăn khách như Để Mai Tính hay Tèo Em. Trong khi đó, Kaity Nguyễn vừa tạo nên cơn sốt phòng vé với Em Chưa 18, trở thành gương mặt trẻ được săn đón bậc nhất thời điểm đó.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, bộ phim xoay quanh câu chuyện tráo đổi thân phận giữa một sát thủ chuyên nghiệp và một diễn viên quần chúng thất bại sau một tai nạn bất ngờ. Kịch bản gốc của Nhật Bản từng được đánh giá cao nhờ cách kết hợp khéo léo giữa yếu tố hài hước, hành động và những tình huống bất ngờ. Với thế mạnh ở dòng phim giải trí, Charlie Nguyễn được kỳ vọng sẽ mang đến một phiên bản Việt gần gũi nhưng vẫn giữ được tinh thần của nguyên tác.

Ngay từ khi công bố, dự án đã thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Không chỉ sở hữu ê-kíp bảo chứng phòng vé, Cú Té Trời Tính còn đánh dấu lần đầu Thái Hòa kết hợp với Kaity Nguyễn trên màn ảnh rộng. Bên cạnh hai gương mặt chính, sự góp mặt của HuyMe và Kathy Uyên cũng khiến đội hình diễn viên nhận được nhiều kỳ vọng. Theo kế hoạch ban đầu, bộ phim dự kiến khởi chiếu vào dịp Giáng sinh năm 2017.

Được biết, bộ phim đã hoàn tất một số khâu tiền kỳ như định trang, gửi thông tin đến báo chí và dự kiến ra mắt vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, sau màn công bố rầm rộ, dự án bất ngờ rơi vào im lặng và không có thêm bất kỳ cập nhật nào về quá trình sản xuất. Không có thêm hình ảnh hậu trường, lịch bấm máy hay cập nhật nào từ ê-kíp. Kế hoạch phát hành cuối năm cũng lặng lẽ biến mất mà không đi kèm bất kỳ thông báo chính thức nào về việc hoãn hoặc hủy dự án.

Theo một số nguồn tin trong giới điện ảnh thời điểm đó, nguyên nhân xuất phát từ việc kịch bản Việt hóa đã được chỉnh sửa quá nhiều so với nguyên tác Key of Life, khiến tác phẩm dần mất đi tinh thần của một bản remake. Điều này được cho là khiến Charlie Nguyễn không còn nhiều hứng thú với dự án và quyết định tạm dừng vô thời hạn. Thay vào đó, nam đạo diễn chuyển sang thực hiện Chàng Vợ Của Em, bộ phim cũng được chuyển thể từ một tác phẩm nước ngoài, với sự tham gia của Thái Hòa, Hứa Vĩ Văn, Phương Anh Đào và Phái Nhã Phương. Tác phẩm sau đó chính thức ra mắt khán giả vào năm 2018, trong khi Cú Té Trời Tính đến nay vẫn chưa có dấu hiệu được tái khởi động.

Đến nay, gần 10 năm kể từ ngày công bố, Cú Té Trời Tính vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về việc tái khởi động hay phát hành. Dự án vì thế thường được nhắc đến như một trong những bộ phim "đắp chiếu" đáng tiếc nhất của điện ảnh Việt. Dù sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, một đạo diễn từng nhiều lần lập kỷ lục phòng vé cùng nguyên tác giàu tiềm năng, tác phẩm vẫn mãi chỉ dừng lại ở những kỳ vọng ban đầu.

Trước khi Cú Té Trời Tính được công bố, Kaity Nguyễn đang là hiện tượng mới của điện ảnh Việt sau thành công vang dội của Em Chưa 18 (2017). Bộ phim đạt doanh thu kỷ lục 171 tỷ đồng thời điểm đó, giúp nữ diễn viên sinh năm 1999 vụt sáng chỉ sau vai diễn đầu tay và giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX. Những năm tiếp theo, cô tiếp tục khẳng định vị thế với loạt tác phẩm ăn khách như Hồn Papa, Da Con Gái, Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Người Vợ Cuối Cùng, Tử Chiến Trên Không... trở thành một trong những gương mặt bảo chứng phòng vé của thế hệ diễn viên trẻ.

Thời điểm nhận lời tham gia Cú Té Trời Tính, Thái Hòa đang ở đỉnh cao sự nghiệp và được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé" của điện ảnh Việt. Anh liên tiếp ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Long Ruồi, Để Mai Tính, Cưới Ngay Kẻo Lỡ, Tèo Em và được đánh giá là một trong số ít diễn viên có khả năng bảo chứng doanh thu. Không chỉ thành công ở dòng phim hài, Thái Hòa còn nhiều lần chứng minh thực lực diễn xuất với những vai diễn có chiều sâu tâm lý trong Tiệc Trăng Máu, Con Nhót Mót Chồng hay Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, khẳng định vị thế là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Việt.