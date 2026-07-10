Minh Hằng đã đúng

Sau 8 năm, Minh Hằng đã cho thấy mình có mắt nhìn người.

Xuất phát điểm là Á quân The Face Việt Nam 2018, Trâm Anh đang dần khẳng định vị thế trên màn ảnh Việt. Những ngày qua, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi được giao vai Lý Lệ Hà trong dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp. Ít ai còn nhớ rằng, trước khi được các đạo diễn liên tục trao cơ hội ở những dự án lớn, Trâm Anh từng là học trò của Minh Hằng - người đã có một nhận định về tương lai của cô từ 8 năm trước, và giờ đây, lời nói ấy dường như đã trở thành hiện thực.

Trong đêm chung kết The Face Việt Nam 2018, dù học trò không thể chạm tay vào ngôi vị Quán quân, Minh Hằng vẫn để lại một câu nói được nhiều khán giả nhớ mãi: "Thắng trong lòng khán giả mới là điều quan trọng. Khi bước ra khỏi chương trình, mình làm được những gì mới quyết định con đường phía trước". 8 năm sau, nhìn lại chặng đường của Trâm Anh, nhiều khán giả mới nhận ra chiếc cúp Quán quân chưa bao giờ là thước đo duy nhất của thành công.

Sau The Face Việt Nam 2018, Trâm Anh không tạo cú bứt phá ngay như nhiều người kỳ vọng. Không sở hữu danh hiệu cao nhất đồng nghĩa cô cũng không nhận được lợi thế truyền thông quá lớn. Những năm đầu sau cuộc thi, người đẹp sinh năm 1996 kiên trì hoạt động với vai trò người mẫu, xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang, lookbook, chiến dịch quảng cáo và MV ca nhạc. So với nhiều gương mặt bước ra từ các chương trình thực tế, Trâm Anh chọn con đường khá lặng lẽ, hạn chế thị phi và dành thời gian trau dồi bản thân thay vì tận dụng sức nóng ngắn hạn.

Bước ngoặt đến khi cô quyết định rẽ hướng sang diễn xuất. Năm 2021, Trâm Anh có vai diễn đầu tiên trong Cây Táo Nở Hoa, trước khi bất ngờ được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn đảm nhận vai nữ chính trong series trinh thám Trại Hoa Đỏ. Đây là lần đầu tiên cô gánh vai chính ở một dự án dài tập, đánh dấu bước chuyển mình từ một người mẫu sang diễn viên chuyên nghiệp. Việc được một đạo diễn nổi tiếng khó tính như Victor Vũ trao cơ hội cũng được xem là lời khẳng định cho tiềm năng diễn xuất của học trò Minh Hằng. Sau Trại Hoa Đỏ, Trâm Anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình, từng bước mở rộng màu sắc nhân vật thay vì đóng khung ở hình tượng "bình hoa di động".

Đến năm 2025, Tử Chiến Trên Không trở thành cú hích lớn nhất trong sự nghiệp của Trâm Anh. Vai diễn Nhàn không chỉ giúp cô nhận nhiều lời khen về diễn xuất mà còn khiến độ nhận diện tăng vọt. Tên tuổi Trâm Anh xuất hiện dày đặc trên truyền thông, lượng người hâm mộ tăng nhanh, đồng thời nữ diễn viên cũng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu, sự kiện và nhà sản xuất săn đón hơn. Bản thân Trâm Anh từng chia sẻ cô chọn con đường "chậm mà chắc", lấy cảm xúc làm nền tảng khi diễn xuất thay vì chạy theo sự nổi tiếng nhất thời.

Sau cú hích từ Tử Chiến Trên Không, Trâm Anh tiếp tục được đạo diễn Thu Trang tin tưởng giao vai Ba Thương trong Ai Thương Ai Mến, đồng thời góp mặt trong Hoàng Hậu Cuối Cùng với vai Lý Lệ Hà - một trong những người phụ nữ đặc biệt bước qua cuộc đời vua Bảo Đại. Việc liên tiếp xuất hiện ở các dự án điện ảnh quy mô lớn cho thấy vị thế của Trâm Anh đã khác rất nhiều so với cô gái từng chỉ dừng chân ở Top 3 The Face.

Đây được xem là một trong những vai diễn thử thách nhất sự nghiệp của nữ diễn viên tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ đòi hỏi ngoại hình mang vẻ đẹp cổ điển, nhân vật còn có nhiều lớp tâm lý phức tạp, phải thể hiện sự giằng xé giữa tình yêu, khát vọng và những lựa chọn bị chi phối bởi bối cảnh lịch sử. Với Trâm Anh, đây vừa là áp lực, vừa là cơ hội để chứng minh khả năng diễn xuất sau cú bứt phá từ Tử Chiến Trên Không.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, Hoàng Hậu Cuối Cùng không đi theo lối kể chuyện biên niên sử mà lựa chọn khai thác những khoảng trống cảm xúc trong cuộc đời của các nhân vật lịch sử. Phim xoay quanh mối quan hệ giữa Nam Phương Hoàng hậu, vua Bảo Đại và những người phụ nữ từng bước qua cuộc đời vị quân vương cuối cùng của triều Nguyễn. Thông qua góc nhìn giàu chất điện ảnh, tác phẩm tái hiện những biến động của hoàng triều trong giai đoạn lịch sử nhiều biến cố, đồng thời khắc họa bi kịch của những con người bị cuốn vào vòng xoáy giữa quyền lực, tình yêu và số phận.

Bên cạnh Trâm Anh, phim quy tụ dàn diễn viên gồm Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu, Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại cùng nhiều gương mặt như Thân Thuý Hà, NGƯT Diệu Đức, Lãnh Thanh... Với quy mô đầu tư lớn và đề tài lịch sử - cung đình hiếm thấy của điện ảnh Việt, Hoàng Hậu Cuối Cùng được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án đáng chú ý nhất trong thời gian tới.