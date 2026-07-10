Viral clip 3 mỹ nhân hạng A Hoa ngữ ngồi ăn ở vỉa hè Sài Gòn, còn tuyên bố "cơ hội duy nhất trong đời"

3 người đẹp này thử không sót món nào, còn khen lấy khen để vì quá ngon miệng.

MXH hiện đang viral một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc 3 mỹ nhân Trung Quốc ăn uống vui vẻ tại Việt Nam. Không phải tại các nhà hàng 5 sao sang trọng, 3 người đẹp này ngồi ngay trên chiếc ghế nhựa tại một góc Sài Gòn náo nhiệt, thoải mái ăn ngon lành những món ăn vỉa hè dân dã. Đoạn clip nhanh chóng thu hút lượt xem và tương tác, khiến ai nấy không khỏi tò mò và thấy thích thú trước tinh thần ăn uống nhiệt tình của những người đẹp này.

Đoạn clip 3 mỹ nhân Cbiz ăn uống ở Sài Gòn đang viral MXH Việt

Theo nội dung đoạn clip, các cô gái không ngần ngại thưởng thức những món ăn đường phố nổi tiếng của Việt Nam. Sự hào hứng, biểu cảm ngon miệng và tự nhiên của họ khi lần đầu trải nghiệm ẩm thực đường phố khiến người xem cảm thấy vô cùng gần gũi, dễ mến.

Cô gái một tay ăn bánh mì, một tay ăn nem chua rán và tấm tắc khen ngon

Một cô gái vừa ăn vừa giới thiệu là tới Việt Nam phải ăn ngay món bánh mì. Trong khi đó, cô gái khác mồm đang ăn nem chua rán bỗng dưng khựng lại nói "Tôi đang giảm cân", nhưng thực tế đã ăn liên tục 3 bát liền.

Hầu hết những món đặc sản ở Việt Nam đều được bày hết lên "bàn tiệc", gồm có bánh mì, phở, cuốn, nem chua rán. Có thể thấy, 3 mỹ nhân rất tận hưởng bữa ăn này, thậm chí còn gọi là "cơ hội chỉ có một lần trong đời". Đồ ăn hấp dẫn họ đến mức quên cả việc giữ eo làm đẹp cũng như không kiểm soát được mà liên tục ăn thật nhiều.

Vừa có phở, có đồ cuốn

Đoạn clip nhanh chóng viral và thu hút lượng tương tác lớn: - Nhìn giống Trương Quân Ninh thế nhỉ? Không lẽ các đại mỹ nhân sang Việt Nam du lịch? - Mấy bà ăn bánh mì nhìn tự nhiên và ngon lành xỉu. Đúng là đồ ăn Việt Nam có sức hút không đùa được đâu - Đồ ăn nước mình thật sự nhiều món và rất ngon, dạo này toàn người nổi tiếng qua ăn - Ăn xong về giảm cân sau - Ẩm thực nước mình là cái gì đó rất peak - Ăn thoải mái đi chị. Đồ ăn Việt Nam ăn không bị tăng cân đâu. Cả chục năm nay em có lên ký nào đâu

Thực chất, đoạn clip đang viral này là một phân cảnh nằm trong bộ phim điện ảnh hài hành động Girls 2: Những Cô Gái Và Găng Tơ (2018). Ba mỹ nhân Hoa ngữ xuất hiện trong clip chính là Trương Quân Ninh, Trần Y Hàm và Tiết Khải Kỳ.

Girls 2: Những Cô Gái Và Găng Tơ có tới 95% bối cảnh được quay tại các địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Nội dung phim kể về hành trình của ba cô gái xinh đẹp sang TP.HCM để tổ chức tiệc độc thân trước khi một người trong nhóm lên xe hoa. Tuy nhiên, chuyến đi trong mơ nhanh chóng biến thành một cuộc phiêu lưu nghẹt thở và dở khóc dở cười khi họ vô tình đắc tội với một băng đảng khét tiếng. Tại Việt Nam, họ đã có màn kết hợp đầy kịch tính với nam diễn viên Trần Bảo Sơn (vào vai đại gia Bảo Sơn) và võ sĩ quyền anh huyền thoại Mike Tyson.

Dù bộ phim đã ra mắt được một thời gian nhưng đoạn clip trích đoạn trải nghiệm ăn uống vỉa hè của Trương Quân Ninh, Trần Y Hàm và Tiết Khải Kỳ bất ngờ hot trở lại là minh chứng cho sức hút trường tồn của ẩm thực đường phố Việt Nam. Những thước phim này không chỉ đem lại tiếng cười cho khán giả mà còn là một cách quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam vô cùng hiệu quả đến với bạn bè quốc tế.