Bộ phim hot đến nỗi chiếu tập nào cũng ghi nhận rating cực căng.

Thời điểm hiện tại, Agent Kim Reactivated lại đang cho thấy phong độ ngày càng bùng nổ. Mỗi tuần phát sóng, bộ phim đều khiến khán giả chờ đợi xem liệu mình sẽ thiết lập thêm cột mốc mới nào về thành tích. Sau khi trở thành tác phẩm đầu tiên của đài SBS trong 3 năm đạt những cột mốc rating real-time trên 40% và vươn lên dẫn đầu rating phim truyền hình năm 2026, bộ phim tiếp tục tự phá kỷ lục của chính mình ở tập 5 phát sóng tối 10/7.

Theo số liệu được công bố, tập 5 của Agent Kim Reactivated ghi nhận rating real-time cao nhất lên tới 43.79%, vượt qua mọi thành tích trước đó của chính tác phẩm. Dù rating trung bình giảm nhẹ so với tập trước, Agent Kim Reactivated vẫn đạt tới mức 20.5% - một con số rất cao, đồng thời tiếp tục giữ vị trí số 1 trong khung giờ phát sóng. Thành tích này càng khẳng định sức hút mạnh mẽ của bộ phim cũng như cái tên So Ji Sub.

Agent Kim Reactivated dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu phim theo dữ liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc (ảnh: fanpage Diary with So Ji Sub - sjsvnfan)

Không chỉ thắng lớn về lượng người xem, Agent Kim Reactivated còn chứng minh sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và truyền thông. Theo bảng xếp hạng danh tiếng phim truyền hình tháng 7 do Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc công bố, tác phẩm xuất sắc đứng đầu trong số 21 phim truyền hình và OTT. Bộ phim đạt tổng 10.334.054 điểm chỉ số danh tiếng thương hiệu, với tỷ lệ phản hồi tích cực lên tới 94,79% (dữ liệu được thu thập đến ngày 9/7). Đây là minh chứng cho việc bộ phim không chỉ thu hút khán giả theo dõi mà còn tạo nên lượng thảo luận rất lớn trên các nền tảng trực tuyến.

Agent Kim Reactivated xoay quanh nhân vật quản lý Kim, một người đàn ông tưởng như chỉ là nhân viên bình thường tại một ngân hàng tiết kiệm nhỏ, đồng thời là ông bố đơn thân hết lòng nuôi dạy cô con gái Min Ji. Thế nhưng, phía sau cuộc sống giản dị ấy là một bí mật không ai biết đến: Anh từng là đặc vụ tham gia vô số chiến dịch đặc biệt. Đặc vụ Kim đã phải đánh đổi rất nhiều để có cuộc sống bình thường như bao người, nhưng khi cô con gái Min Ji gặp nạn, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả, lao vào chiến đấu với mọi kẻ thù từ quá khứ tới hiện tại để bảo vệ cô.

Đặc vụ Kim thề sẽ giết tất cả nếu Min Ji thực sự đã chết.

Tập 5 tiếp tục đẩy nhịp phim lên cao với hàng loạt diễn biến căng thẳng. Đặc vụ Kim tìm thấy Kim Sang Man và dồn đối phương vào đường cùng trong văn phòng container tại cảng Myeongpo để tra hỏi tung tích của Min Ji. Tuy nhiên, câu trả lời mà anh nhận được khiến mọi thứ càng trở nên nghiệt ngã. Kim Sang Man khai rằng mình chỉ chuyển Min Ji sau khi nhận cuộc gọi từ con gái của Joo Kang Chan, đồng thời lạnh lùng nói rằng cô bé "đã chết từ đầu". Câu nói ấy khiến quản lý Kim hoàn toàn mất kiểm soát. Trong cơn phẫn nộ, anh đáp trả đầy sát khí: "Nếu Min Ji của tao thực sự không còn, thì tao sẽ giết tất cả bọn mày". Khoảnh khắc này được nhiều khán giả đánh giá là một trong những phân đoạn bùng nổ nhất từ đầu phim.

Trong khi cha mình đang điên cuồng tìm kiếm, Min Ji cũng không chấp nhận ngồi im chờ chết. Bị mắc kẹt trong một kho lạnh, cô bé tự lên kế hoạch trốn thoát. Sau khi bí mật mở được cửa, Min Ji dùng một ống sắt khống chế đối thủ rồi đánh gục tên thuộc hạ vừa tỉnh lại trước khi bỏ chạy khỏi nhà kho. Diễn biến này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi sự gan dạ và nhanh trí của nhân vật, đồng thời tạo nên những màn rượt đuổi nghẹt thở.

Đặc vụ Kim phát hiện ra con gái vẫn còn sống.

Bi kịch tưởng như đã xảy ra khi đặc vụ Kim đến kho lạnh quá muộn. Nhìn thấy một thi thể, anh nhầm tưởng đó chính là Min Ji và rơi vào tuyệt vọng. Tuy nhiên ngay sau đó, anh phát hiện dòng chữ con gái để lại trên lớp băng: "Bố, con xin lỗi. Con sợ quá". Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ để thắp lên hy vọng rằng Min Ji vẫn còn sống.

Ở diễn biến song song, Min Ji len lỏi qua những dãy container giữa cơn mưa lớn để tìm đường cầu cứu. Cô bé chạy trên nóc container đúng lúc quản lý Kim nhìn thấy và gọi lớn tên con gái. Đáng tiếc, tiếng mưa dữ dội đã át đi tất cả, khiến hai cha con chỉ cách nhau trong gang tấc nhưng vẫn lỡ mất cơ hội đoàn tụ.

Min Ji không may lên đúng chiếc xe của Joo Kang Chan.

Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất lại được giữ đến cuối tập. Khi Min Ji kiệt sức và được một chiếc xe cho lên, cô không hề biết người ngồi sau vô lăng chính là Joo Kang Chan. Nhìn cô bé đã ngủ thiếp đi trên ghế phụ, hắn bình thản nói: "Không ngờ cô ấy lại tự mình đến đây như thế này". Cái kết đầy bất ngờ lập tức đẩy sự căng thẳng của Agent Kim Reactivated lên đỉnh điểm, đồng thời khiến khán giả càng thêm nóng lòng chờ đợi màn đối đầu giữa cựu đặc vụ Kim và kẻ phản diện trong những tập tiếp theo.