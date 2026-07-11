Từ gương mặt đến thần thái, Steven Nguyễn và cậu bé này cứ như được đúc từ một khuôn.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh nam diễn viên Steven Nguyễn đứng chung khung hình với một diễn viên nhí tại một sự kiện phim đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến dân tình bàn tán là ngoại hình của cả 2 giống nhau đến khó tin, chỉ vài giây đứng cạnh nhau cũng đủ khiến không ít người phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại vài lần.

Steven Nguyễn và cậu bé giống anh y đúc

Từ góc quay chính diện có thể thấy, Steven Nguyễn và cậu bé này đều sở hữu sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài cùng phần mí rõ nét. Đặc biệt, nụ cười nhẹ và khóe môi hơi cong của cả hai gần như giống hệt nhau, tạo cảm giác như được "copy - paste".

Nếu góc chính diện đã đủ gây ngỡ ngàng thì ở góc nghiêng, sự tương đồng còn rõ rệt hơn. Phần sống mũi thanh thoát, chiếc cằm gọn, đường quai hàm góc cạnh mái tóc vuốt gọn khiến nhiều người nhận xét cậu bé chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của Steven Nguyễn. Không chỉ gương mặt, thần thái tự tin, điềm tĩnh pha nét lãng tử trước ống kính của cả sao nhí này cũng như được sao y bản chính.

Chính vì vậy, đoạn clip nhanh chóng đã được bàn luận sôi nổi. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả để lại những nhận xét từ bất ngờ đến hài hước, thậm chí còn đùa rằng nói cậu bé là con trai của Steven Nguyễn cũng dễ hiểu. Không ít người còn mong cả hai sẽ có dịp vào vai cha con trong một dự án điện ảnh vì ngoại hình quá thuyết phục.

Một số bình luận của netizen: - Nói là bố con tôi cũng tin - Có khi nào em thất lạc không ta, giống thế - Steven Nguyễn hồi nhỏ đây chứ đâu - Đạo diễn chọn diễn viên đỉnh thế - Nét giống là 1 chuyện, vibe 2 chú cháu cũng giống nhau nữa, không biết 2 người có gặp nhau trước chưa - Trời ơi ông đạo diễn hay thật đó trời. Nhìn y chang - Sao lại giống và trùng hợp đến lạ thường, còn cùng lúc cúi xuống nữa chứ?

Thực tế, bản sao nhí đang chiếm trọn spotlight này là gương mặt quen thuộc - diễn viên nhí Huy Anh. Tên đầy đủ của cậu bé là Nguyễn Nhật Huy Anh, sinh năm 2012. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Huy Anh đã là một gương mặt trẻ nổi bật, đầy tiềm năng của làng điện ảnh Việt Nam và từng dắt túi nhiều dự án nghệ thuật ấn tượng.

Gần đây nhất, Huy Anh gây chú ý khi tham gia dự án phim điện ảnh kinh dị Quỷ Bắt Hồn của đạo diễn Hải Bùi. Trong phim, cậu bé đảm nhận nhân vật có biệt danh Cọng tươi. Trước đó, cậu bé cũng vượt qua những vòng casting để góp mặt trong các bộ phim như Mùa Sậy Trổ Bông và Cám. Gương mặt điện ảnh cùng tài năng diễn xuất nổi bật của Huy Anh đã giúp cậu để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Ngoài ra, Huy Anh cũng rất đa tài, ngoài diễn xuất còn có năng khiếu nhảy, trượt patin, võ thuật, chơi cầu lông, bơi lội. Sự kết hợp giữa nét đẹp trời phú và phong thái làm việc chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ giúp Huy Anh tiến xa hơn nữa trong tương lai.