Trương Lăng Hách trắng tay

May mắn không mỉm cười với Trương Lăng Hách.

Ngày 14/7, cổng bình chọn dành cho hạng mục Outstanding Asian Star (Ngôi sao châu Á nổi bật) thuộc khuôn khổ Giải thưởng Phim truyền hình quốc tế Seoul 2026 (SDA) đã chính thức khép lại sau một tháng tranh tài nghẹt thở. Đây là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh những diễn viên có sức ảnh hưởng sâu rộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... thông qua nền tảng bình chọn toàn cầu.

Kết quả cuối cùng đã rõ, Dương Dương chiến thắng tại khu vực Trung Quốc với tổng số phiếu hơn 1,8 triệu phiếu (chiếm 48.18%) cho vai diễn Hàn Lập trong phim Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Anh đã tạo nên màn lội ngược dòng trong những ngày cuối cùng, trực tiếp đẩy người đang dẫn đầu gần một tháng qua là Trương Lăng Hách xuống vị trí thứ hai với hơn 1,6 triệu phiếu (chiếm 41.59%).

Với kết quả này, có thể nói là Trương Lăng Hách đã trắng tay. Bởi trước đó, anh là tiểu sinh thế hệ mới có thành tích phim ảnh bùng nổ nhất năm và liên tục dẫn đầu cổng vote suốt gần một tháng. Người hâm mộ đã đặt kỳ vọng lớn vào việc anh sẽ vượt qua các đàn anh tên tuổi để giành cúp danh giá. Suốt gần một tháng mở cổng vote, fandom của Trương Lăng Hách hoạt động vô cùng năng nổ và liên tục đứng top đầu. Việc bị lật thế cờ và nới rộng khoảng cách ở ngay giây quyết định đã khiến nam diễn viên sinh năm 1997 phải ngậm ngùi ra về tay trắng tại hạng mục vốn dĩ đã chạm một tay vào cúp này.

Bên cạnh cuộc đua song mã của hai nam thần, trong danh sách đề cử năm nay, hạng mục này còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều cái tên đình đám khác như Chung Hán Lương ở vị trí thứ 3 hay Triệu Lộ Tư ở vị trí thứ 4.

Sau khi bình chọn khép lại, người hâm mộ bắt đầu đặt lên bàn cân so sánh về cả tác phẩm lẫn giá trị thương hiệu của cả Trương Lăng Hách và Dương Dương. Xét tại thời điểm hiện tại, bộ phim Trục Ngọc của Trương Lăng Hách vừa qua được đánh giá là tác phẩm phủ sóng mạnh mẽ trên MXH, lượt xem cũng thuộc hàng "khủng". Ngược lại, Phàm Nhân Tu Tiên của Dương Dương lại bị đánh giá là "flop" và không đạt được kỳ vọng như mong đợi.

Nên nếu nhìn vào thành tích phim ảnh, Trương Lăng Hách nắm chắc phần thắng. Thế nhưng, giải thưởng này được định đoạt hoàn toàn bằng lượt bình chọn của người hâm mộ. Lúc này, đẳng cấp của một "Đỉnh lưu Tứ đại" (bốn đỉnh cao lưu lượng đời đầu) của Dương Dương mới thực sự lên tiếng. Fandom của Dương Dương tuy ngày thường có phần kín tiếng, nhưng một khi "xung trận" tại các giải thưởng quốc tế, họ sở hữu nguồn lực tài chính, kinh nghiệm chạy số liệu và độ trung thành bỏ xa các fandom của tiểu sinh thế hệ mới.

Và dù kết quả có gây tranh cãi về mặt thành tích phim ảnh thì xét về mặt danh tiếng cá nhân, đây vẫn được coi là một kết quả hợp lý cho vị thế của Dương Dương. Nam diễn viên từng gây tiếng vang qua những vai diễn trong Tai Trái, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Thiếu Nữ Toàn Phong... Bao nhiêu năm trôi qua, làng giải trí Hoa Ngữ đón nhận không biết bao nhiêu thế hệ nam thần mới nổi, nhưng Dương Dương vẫn luôn là một bức tường thành vững chãi. Anh là hình mẫu của vẻ đẹp vượt thời gian, càng trưởng thành càng thêm vững chãi, điềm tĩnh. Vị thế đỉnh lưu tích lũy suốt một thập kỷ qua giúp anh có một lượng fan cứng cực chất lượng.

Trong khi đó, Trương Lăng Hách là một tân binh triển vọng, một đại diện cho thế hệ nam thần mới. Dù sở hữu những vai diễn gây tiếng vang lớn trong thời gian gần đây và có chỉ số giá trị thương mại thuộc top đầu, Trương Lăng Hách vẫn cần thêm thời gian để tích lũy độ nhận diện quốc tế Đó là chưa kể về diễn xuất và cả hình tượng của anh đều chưa được đánh giá cao.