Phim điện ảnh Nhà nước đầu tiên được chiếu thương mại

Không đặt mục tiêu doanh thu, Thanh Âm Vượt Đại Dương vẫn đánh dấu cột mốc mới của điện ảnh Việt Nam khi trở thành bộ phim đầu tiên do Nhà nước đặt hàng được phát hành thương mại, mở ra cơ hội để dòng phim phục vụ nhiệm vụ chính trị đến gần khán giả đại chúng.

Chiếu thương mại phim Nhà nước

Buổi ra mắt phim điện ảnh Thanh âm vượt đại dương được tổ chức tối 16/7 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia. Sự kiện do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Trung tâm Chiếu phim quốc gia phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Thanh âm vượt đại dương là phim điện ảnh lịch sử do Nhà nước đặt hàng sản xuất, tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954.

Buổi ra mắt phim Thanh âm vượt đại dương được tổ chức tối 16/7 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

Do đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, bộ phim được phát triển từ kịch bản của biên kịch Đào Thùy Trang sau gần 10 năm nghiên cứu tư liệu về những tù nhân chính trị tại Côn Đảo.

Phim được quay từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025 ngay tại di tích nhà tù Côn Đảo - nơi từng được mệnh danh là địa ngục trần gian nhưng cũng là biểu tượng cho ý chí bất khuất của những người chiến sĩ cách mạng.

Thanh âm vượt đại dương được quay tại di tích nhà tù Côn Đảo - nơi từng được mệnh danh là địa ngục trần gian.

Câu chuyện phim theo chân Tâm (Nguyễn Thùy Dương) - cô gái chơi đàn bầu, dấn thân vào con đường cách mạng và nhận nhiệm vụ đặc biệt từ tổ chức: hóa thân thành y tá Mây để chăm sóc và hỗ trợ các tù nhân. Tại đây, cô gặp lại người đồng chí tên Duy (Nguyễn Quang Thuận) - chiến sĩ kiên trung đang cùng các đồng đội bí mật thực hiện kế hoạch đóng thuyền vượt biển theo chỉ đạo của tổ chức.

Thanh âm vượt đại dương không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử mà còn gửi gắm một thông điệp sâu sắc tới thế hệ trẻ hôm nay: "Hòa bình và tự do mà chúng ta đang hưởng không phải là điều hiển nhiên, mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt, và sự hy sinh của nhiều thế hệ".

Khán giả chia sẻ cảm nhận sau buổi chiếu.

Thanh âm vượt đại dương còn đánh dấu phim điện ảnh lịch sử do Nhà nước đặt hàng sản xuất bắt đầu được chiếu thương mại. Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, lý do phim được lựa chọn phát hành ngay trong đợt đầu tiên vì Nghị định số 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7. Bên cạnh đó, bộ phim cũng có nội dung, ý nghĩa phù hợp với dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Mục tiêu lớn nhất không phải doanh thu

Nghị định 189 bắt đầu có hiệu lực cho thấy bước chuyển quan trọng trong cơ chế phát hành phim Nhà nước. "Đây là một nỗ lực rất lớn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Cục Điện ảnh nhằm thu hút các đơn vị phát hành tham gia đưa phim Nhà nước đến gần hơn với người dân. Tôi cho rằng đây là cơ hội rất lớn để dòng phim Nhà nước được tiếp cận công chúng rộng rãi hơn", Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường chia sẻ với Tiền Phong .

Trước đây phim Nhà nước chủ yếu được phổ biến thông qua hệ thống chiếu bóng lưu động phục vụ vùng sâu, vùng xa. Khi Nghị định 189 có hiệu lực, khán giả tại các thành phố cũng có thể thưởng thức các bộ phim này trong hệ thống rạp thương mại với điều kiện trình chiếu tốt hơn.

Nghị định 189 là cơ hội rất lớn để phim Nhà nước được tiếp cận đông đảo công chúng hơn.

Tuy nhiên, việc đưa phim Nhà nước chiếu thương mại không nhằm tạo áp lực hay buộc các bộ phim này phải cạnh tranh với phim thương mại.

"Mục tiêu quan trọng nhất của phim do Nhà nước đặt hàng vẫn là phục vụ nhiệm vụ chính trị và lan tỏa những giá trị của tác phẩm đến đông đảo người dân. Trước đây, các bộ phim này chủ yếu được chiếu thông qua hệ thống chiếu bóng lưu động ở vùng sâu, vùng xa. Đến nay, khi được phát hành tại các rạp thương mại, người dân ở thành phố cũng có cơ hội tiếp cận, qua đó mở rộng phạm vi khán giả và mang đến trải nghiệm điện ảnh tốt hơn", ông nói.

Ngoài ra, việc phát hành thương mại cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả của các bộ phim do Nhà nước đặt hàng cũng như năng lực của các đơn vị sản xuất. Đây cũng là lý do Cục Điện ảnh không đặt kỳ vọng về doanh thu đối với Thanh âm vượt đại dương .

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu tại buổi ra mắt phim.

"Nghị định 189 mới chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7, vì vậy chúng tôi hoàn toàn không đặt kỳ vọng về doanh thu của bộ phim. Việc ra mắt Thanh âm vượt đại dương chính là bước chạy thử đầu tiên để chúng tôi có cơ sở kiểm tra toàn bộ quy trình triển khai, đánh giá, từ đó tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện các quy định và những nội dung liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia phổ biến, phát hành phim do Nhà nước là chủ sở hữu. Mục tiêu của đợt phát hành này không phải là doanh thu mà là kiểm nghiệm toàn bộ quy trình sau khi Nghị định 189 có hiệu lực", Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết.

Dự kiến, cả nước có khoảng 190-197 cụm rạp sẽ tham gia phát hành Thanh âm vượt đại dương . Bên cạnh những bộ phim đang được sản xuất, nhiều tác phẩm do Nhà nước đặt hàng đã hoàn thành trước đây nhưng chưa được phát hành rộng rãi cũng sẽ tiếp tục được đưa vào hệ thống rạp thương mại.

Về kế hoạch trong thời gian tới, Cục Điện ảnh tiếp tục đang nghiên cứu sửa đổi một số quy định theo hướng Nhà nước không đầu tư toàn bộ kinh phí sản xuất như trước mà chuyển sang hỗ trợ một phần, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội tham gia làm phim. Đây sẽ là hướng đi cần thiết để phát triển bền vững dòng phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng thời đưa những tác phẩm này đến gần hơn với đông đảo khán giả.