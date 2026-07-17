Phim Trung Quốc duy nhất gây bão Netflix toàn cầu 2026: Tranh cãi dữ dội vẫn hút người xem

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng bộ phim này vẫn có thành tích rất ổn.

Dù gây ra không ít tranh cãi kể từ khi lên sóng, Trục Ngọc vẫn ghi nhận một thành tích đáng chú ý trên nền tảng trực tuyến. Cụ thể, Trục Ngọc là bộ phim Trung Quốc duy nhất góp mặt trong top 100 toàn cầu, đứng ở vị trí thứ 92. Bên cạnh đó, số liệu từ FlixPatrol cho thấy tác phẩm cũng có 98 ngày nằm trong top 10 TV Shows với 3798 điểm, tương đương mỗi ngày đạt 39 điểm. Riêng ở Việt Nam, bộ phim thu hút lượng người xem không nhỏ và liên tục trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Trục Ngọc xếp thứ 92 trong danh sách những bộ phim được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu nửa đầu năm 2026.

Số liệu từ FlixPatrol cho thấy Trục Ngọc có 98 ngày nằm trong Top 10 Netflix.

Cho những ai chưa biết, Trục Ngọc đã trải qua một hành trình phát sóng đầy sóng gió. Có thể nói đây là một trong những bộ phim Hoa ngữ khiến báo chí và cộng đồng mạng tốn nhiều giấy mực nhất trong năm 2026.

Nhân vật nhận nhiều chỉ trích nhất là nam chính Trương Lăng Hách. Tạo hình của anh bị nhiều khán giả nhận xét quá trau chuốt, lớp trang điểm quá rõ khiến nam diễn viên bị gắn với biệt danh "tướng quân kem nền". Không ít ý kiến cho rằng một vị tướng nhiều năm chinh chiến đáng lẽ phải có vẻ ngoài phong trần và gai góc hơn. Bên cạnh đó, diễn xuất của Trương Lăng Hách cũng gây tranh luận khi một bộ phận người xem nhận xét anh chưa thể hiện được khí chất của một võ tướng từng vào sinh ra tử, đặc biệt là khi anh bị so sánh với hình tượng Hạng Vũ do Hà Nhuận Đông từng thể hiện trên diện rộng.

Trương Lăng Hách bị gắn với biệt danh "tướng quân kem nền".

Thế nhưng không thể phủ nhận anh rất điển trai và cũng có những người thích sự điển trai đó.

Ngoài vấn đề diễn viên, nội dung phim cũng nhận về nhiều đánh giá trái chiều. Một số khán giả cho rằng kịch bản được triển khai khá an toàn, chưa tạo được sự khác biệt so với nhiều tác phẩm cổ trang cùng thể loại. Dù vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực bộ phim. Họ vẫn đánh giá cao ngoại hình của Trương Lăng Hách, phản ứng hóa học tự nhiên giữa anh và Điền Hi Vi, đồng thời cho rằng kịch bản tuy không quá đột phá nhưng vẫn đủ hấp dẫn để theo dõi.

Không chỉ cặp đôi chính, tuyến tình cảm của cặp đôi phụ do Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi thể hiện cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều khán giả đánh giá đây là một trong những điểm sáng của tác phẩm. Ngoài ra, không thể không kể đến những cảnh quay trong phim thực sự rất đẹp, mang đầy tính thẩm mỹ.

Trục Ngọc có nhiều cảnh quay đẹp.

Việc Trục Ngọc lọt top 100 Netflix toàn cầu và duy trì thời gian dài trong top 10 của FlixPatrol cho thấy bộ phim vẫn tìm được lượng khán giả riêng. Những ý kiến trái chiều chưa bao giờ chấm dứt. Những người chỉ trích có cái lý của mình, nhưng những người thích xem phim thì họ vẫn theo dõi và dĩ nhiên là cũng không sai.

nguồn: Weibo, FlixPatrol