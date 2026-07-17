Bộ phim không bao giờ được lên sóng của Victor Vũ và Trương Ngọc Ánh

Bộ phim của Victor Vũ và Trương Ngọc Ánh hoàn toàn bặt vô âm tín.

Mới đây, MXH bất ngờ viral lại thông tin về bộ phim điện ảnh Sơn Tinh Thủy Tinh. Từng được coi là cú bắt tay thế kỷ giữa nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh kết hợp với đạo diễn Victor Vũ, dự án này từng được công bố rầm rộ vào tháng 9 năm 2017. Song, đến nay sau gần một thập kỷ, bộ phim vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Nếu không vô tình nhìn thấy những hình ảnh được chia sẻ lại, phần lớn khán giả có lẽ đã quên luôn sự tồn tại của dự án này.

Thời điểm công bố, Sơn Tinh Thủy Tinh được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo của dòng phim giả tưởng nước nhà. Thay vì chỉ kể lại nguyên bản câu chuyện cổ tích quen thuộc về việc tranh giành công chúa Mị Nương, NSX muốn tạo ra một góc nhìn mới lạ, hùng tráng và mang đậm màu sắc thần thoại đỉnh cao. Phim không đơn thuần là cuộc chiến ghen tuông mà được xây dựng như một sử thi ca ngợi sức mạnh con người và thiên nhiên.

Về tạo hình nhân vật, ê-kíp sản xuất từng hé lộ tạo hình ban đầu của ba nhân vật chính là Sơn Tinh, Thủy Tinh và Mị Nương, với trang phục bám sát văn hóa thời Hùng Vương. Dự án dự kiến quy tụ dàn diễn viên hùng hậu cùng mức kinh phí đầu tư thuộc hàng khủng nhất thời bấy giờ. Bên cạnh đó, phim cũng đặt ra yêu cầu cực kỳ khắt khe về kỹ xảo CGI để tái hiện lại những trận đại chiến dâng nước, dời non lấp biển một cách chân thực nhất.

Theo kế hoạch ban đầu, bộ phim sẽ chính thức ra rạp phục vụ khán giả vào năm 2018. Tuy nhiên, dự án liên tục gặp khó khăn trong khâu chuẩn bị, đặc biệt là việc tìm kiếm bối cảnh phù hợp và rào cản về công nghệ kỹ xảo chưa đủ đáp ứng tham vọng quá lớn của ê-kíp. Chi phí sản xuất cũng đội lên quá cao, cùng nhiều lý do khách quan đã khiến bộ phim bị hoãn lại vô thời hạn và chính thức "chết yểu", để lại sự tiếc nuối cho một tác phẩm thuần Việt đầy tiềm năng nhưng không bao giờ có cơ hội được bước lên màn ảnh rộng.

Sự tiếc nuối của khán giả là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào hồ sơ năng lực "khủng" của bộ đôi cầm trịch dự án này. Victor Vũ (sinh năm 1975) có tư duy làm phim hiện đại, chỉn chu và luôn dẫn dắt xu hướng thị trường và thành công ở nhiều thể loại từ giật gân, kinh dị đến tâm lý, lãng mạn như Scandal: Bí Mật Thảm Đỏ, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Mắt Biếc, Thiên Mệnh Anh Hùng. Gần đây nhất, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các dự án cổ trang và tâm lý giật gân như Người Vợ Cuối Cùng, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu và series phim kinh dị Trại Hoa Đỏ.

Trong khi đó, Trương Ngọc Ánh (sinh năm 1976) xuất thân là một người mẫu, diễn viên điện ảnh nổi tiếng trước khi chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất quyền lực. Cô có khả năng gọi vốn đầu tư lớn và tác phong làm việc chuẩn quốc tế. Trong vai trò diễn viên kiêm nhà sản xuất, chị đã tạo nên những dấu ấn đậm nét qua các bộ phim hành động, tâm lý gai góc như Áo Lụa Hà Đông, Hương Ga, Truy Sát.

Tuy nhiên, cuối năm 2025, Trương Ngọc Ánh bất ngờ vướng vào vòng lao lý vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến các sai phạm tài chính. Biến cố nghiêm trọng này đã trực tiếp ảnh hưởng đến bộ phim Chiếc Kén - dự án gần đây nhất mà cô vừa làm đồng sản xuất vừa tham gia diễn xuất, khiến toàn bộ phân đoạn của cô bị xóa sạch và thay thế bằng gương mặt của diễn viên khác bằng công nghệ AI để tránh bê bối.