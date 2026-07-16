Bộ phim gây tranh cãi ở tập mới nhất nhưng vẫn là một tác phẩm hay cho những ai thích xem ngôn tình.

Nếu phải chọn ra một bộ phim ngôn tình Hàn Quốc đáng xem nhất ở thời điểm hiện tại, See You At Work Tomorrow (tựa Việt: Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau) chắc chắn là cái tên được rất nhiều khán giả nhắc đến. Không chỉ gây sốt nhờ phản ứng hóa học bùng nổ của dàn diễn viên, bộ phim còn chinh phục người xem bằng câu chuyện tình yêu trưởng thành, chân thật và đầy cảm xúc.

Trong phim, nữ chính Cha Ji Yoon (Park Ji Hyun) là một nhân viên văn phòng đã có 7 năm đi làm, dù rất có năng lực nhưng lại đang đối mặt với giai đoạn khủng hoảng cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Giữa lúc cuộc sống rơi vào bế tắc, cô lại có mối quan hệ đặc biệt với cấp trên Kang Si Woo (Seo In Guk).

Tình yêu của cặp đôi chính Kang Si Woo và Cha Ji Yoon được phát triển rất tốt.

Kang Si Woo sở hữu tất cả những gì nhiều người mơ ước: ngoại hình điển trai, vóc dáng hoàn hảo, cuộc sống kỷ luật và sự nghiệp thành công. Thế nhưng anh lại nổi tiếng khắp công ty vì tính cách lạnh lùng, cộc cằn, đến mức bị gắn cho biệt danh "ông sếp khó ở nhất công ty". Từ mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, cả hai dần trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau khi cùng mang trong lòng những vết thương từ quá khứ.

Seo In Wook và Park Ji Hyun tạo phản ứng hóa học rất tốt cùng nhau, góp phần tạo nên thành công cho See You At Work Tomorrow.

Điểm mạnh lớn nhất của See You At Work Tomorrow là việc bộ phim khắc họa tình yêu một cách chân thực. Dù để cặp đôi chính phát triển tình cảm khá nhanh ở giai đoạn đầu, kịch bản vẫn dành thời lượng để khai thác những do dự, tổn thương và cả sự ghen tuông trong tình yêu. Chính điều đó khiến chuyện tình của họ trở nên thuyết phục thay vì chỉ đơn thuần là những màn "phát đường" quen thuộc.

Sau khi tập 8 lên sóng, bộ phim còn tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Cha Ji Yoon đã quá nặng lời khi nói với Kang Si Woo rằng cô không có nghĩa vụ phải gánh vác cả quá khứ của anh. Trong khi đó, không ít người lại đứng về phía nữ chính, cho rằng phản ứng ấy của cô có thể thông cảm được sau những gì đã xảy ra giữa nam chính và vợ cũ. Thế nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, những ý kiến trái chiều này cho thấy bộ phim đã thành công trong việc xây dựng các nhân vật không hoàn hảo, trong một câu chuyện không ai hoàn toàn đúng cũng chẳng ai hoàn toàn sai.

Sóng gió đã thực sự ập tới với tình cảm của cặp đôi chính trong tập 8.

Bên cạnh cặp đôi chính, tuyến tình cảm của cặp đôi thứ chính Yoon No Ah (Kang Mi Na) và Lee Jae In (Won Gyu Bin) cũng nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Sau khi Yoon No Ah bị người yêu cũ phản bội, Lee Jae In xuất hiện như nguồn năng lượng tích cực giúp cô dần chữa lành. Tuy nhiên, hạnh phúc của họ cũng không kéo dài khi một hiểu lầm bất ngờ khiến những ký ức đau buồn trong Yoon No Ah bị khơi dậy. Thế nhưng sau khi giải quyết hiểu lầm, họ đã bày tỏ tình cảm và trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, chính thức bước vào mối quan hệ. Với những khán giả cảm thấy buồn bã vì tình cảm của cặp đôi chính bước vào giai đoạn "ngược tâm", tình yêu của cặp thứ chính có lẽ sẽ là một liều thuốc chữa lành hiệu quả.

Chiếc mũ mà Lee Jae In đội cho Yoon No Ah khi thấy cô khóc đã khởi đầu cho chuyện tình yêu của họ. Chuyện tình của cặp đôi thứ chính cũng nhận nhiều tình cảm từ khán giả.

Hiện tại, See You At Work Tomorrow đạt 8.3/10 điểm trên MyDramaList, một con số rất ấn tượng. Thành công của tác phẩm không chỉ đến từ kịch bản chắc tay mà còn nhờ màn thể hiện đồng đều của dàn diễn viên. Seo In Guk và Park Ji Hyun tiếp tục khẳng định thực lực đã được kiểm chứng của mình, trong khi Choi Kyung Hoon và Kang Mi Na, dù ít danh tiếng hơn, vẫn ghi điểm nhờ diễn xuất tự nhiên cùng phản ứng hóa học đầy thuyết phục.

Nguồn: Disney+, Mydramalist