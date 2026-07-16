Mỹ nhân tuyệt đẹp được 3 ông lớn số 1 showbiz để mắt: Thua thiên thần mỗi đôi cánh, đang viral cả tuần trời

Mỹ nhân nào mà đang viral quá vậy?

Sức hút của Agent Kim Reactivated đang ngày càng bùng nổ, kéo theo sự quan tâm mạnh mẽ của khán giả dành cho dàn diễn viên. Bên cạnh So Ji Sub, cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua chính là Seo Su Min, nữ diễn viên trẻ đảm nhận vai Kim Min Ji - con gái của đặc vụ Kim.

Agent Kim Reactivated là bộ phim đầu tay của Seo Su Min.

Clip thử vai của Seo Su Min cho phim Agent Kim Reactivated

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Kim Min Ji chính là vai diễn đầu tay của Seo Su Min. Dù chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp, nữ tân binh vẫn mang đến màn thể hiện đầy thuyết phục, giúp nhân vật nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem. Ngay từ đầu phim, Seo Su Min đã ghi điểm khi khắc họa một Kim Min Ji vừa đáng yêu khi làm nũng với bố, vừa mạnh mẽ, cứng cỏi trong những lần đối đầu với nhóm bạn bắt nạt ở trường. Đặc biệt, phân cảnh cô bé thất vọng khi chứng kiến bố mình tỏ ra nhún nhường trước phụ huynh của kẻ bắt nạt đã để lại nhiều cảm xúc, cho thấy khả năng biểu đạt cảm xúc tự nhiên của nữ diễn viên trẻ.

Seo Su Min và "papa Kim" So Ji Sub trong still cuts tập 7 của Agent Kim Reactivated được SBS tung ra.

Khi câu chuyện bước sang giai đoạn căng thẳng với vụ bắt cóc Kim Min Ji, Seo Su Min tiếp tục nhận được nhiều lời khen. Cô lột tả rõ sự sợ hãi, tuyệt vọng của một cô bé bị dồn vào bước đường cùng, nhưng đồng thời vẫn thể hiện được ý chí sinh tồn của nhân vật. Ở tập 6, Seo Su Min một lần nữa khiến khán giả xúc động trong cảnh Kim Min Ji vỡ òa khi cuối cùng cũng được gặp lại bố sau chuỗi ngày kinh hoàng. Phân cảnh này được đánh giá là một trong những khoảnh khắc cảm xúc nhất của tập phim.

Ít ai biết rằng trước khi bén duyên với diễn xuất, Seo Su Min từng định hướng trở thành thần tượng K-pop. Nữ diễn viên từng được ba công ty giải trí lớn lựa chọn để đào tạo theo con đường idol. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Seo Su Min quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất.

Hình ảnh trong đoạn clip đang hot của Seo Su Min.

Visual trong trẻo của Seo Su Min khiến dân tình mê mệt.

Nhan sắc xinh đẹp của Seo Su Min trong vlog đời thường

Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà Seo Su Min lại được 3 công ty giải trí lớn lựa chọn. Cô sở hữu nét đẹp vô cùng trong trẻo, không khác gì một thiên thần. Sau khi Agent Kim Reactivated gây sốt, cộng đồng mạng đã nhanh chóng "đào lại" một video cũ của Seo Su Min trên mạng xã hội. Dù chỉ dài vỏn vẹn 43 giây, nhưng vẻ đẹp thanh thuần cùng khí chất tự nhiên của nữ diễn viên vẫn đủ khiến hàng loạt khán giả "đổ gục".

So Ji Sub và Seo Su Min dẫn đầu bảng xếp hạng các diễn viên được thảo luận nhiều nhất tuần 2 tháng 7 (ảnh: fanpage Diary with So Ji Sub - sjsvnfan)

Ngoài ra, sức nóng của Seo Su Min cũng được phản ánh qua các bảng xếp hạng mức độ thảo luận. Theo thống kê trong tuần thứ hai của tháng 7, cô là diễn viên được nhắc đến nhiều thứ 2, chỉ xếp sau So Ji Sub - người giữ vị trí số một suốt 3 tuần liên tiếp. Bên cạnh đó, 2 diễn viên khác của Agent Kim Reactivated là Yoon Kyung Ho và Choi Dae Hoon cũng lần lượt góp mặt ở vị trí thứ 5 và thứ 6. Điều này một lần nữa cho thấy sức hút khủng khiếp của bộ phim Agent Kim Reactivated.

nguồn: Youtube nhân vật, SBS