Vì sao Châu Tinh Trì đánh cược vào Địch Lệ Nhiệt Ba?

Bộ phim Đội Bóng Nữ Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì liên tục phá các kỷ lục phòng vé. Đây là tín hiệu vui với sự nghiệp điện ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Theo QQ , trước khi Đội bóng nữ Thiếu Lâm lên sóng, sự nghiệp phim ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào thế bất lợi vì cô liên tiếp thất bại với các dự án phim truyền hình. Ngoài ra, đã nhiều năm nữ diễn viên không có phim điện ảnh ra mắt khán giả. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất là Dương Tử lại vừa đoạt giải Thị hậu Bạch Ngọc Lan (Nữ chính xuất sắc nhất).

Tuy nhiên, với vai diễn Ngọc Lung trong Đội bóng nữ Thiếu Lâm , Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự thăng hoa cả trong sự nghiệp lẫn danh tiếng. Bộ phim thành công về mặt doanh thu là điều mà nhiều diễn viên trẻ khao khát vì thị trường điện ảnh ngày càng khó khăn, những vai diễn hay dành cho nữ giới rất khan hiếm. Bên cạnh đó, với bước đột phá chuyển sang diễn hài, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến công chúng phải nhìn mình bằng ánh mắt khác. Điều này chứng minh khả năng phát triển về mặt nghệ thuật của cô cũng đang mở rộng, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào các vai diễn của mỹ nhân Tân Cương hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba lật ngược danh tiếng nhờ Đội bóng nữ Thiếu Lâm.

Quả thực, Châu Tinh Trì đã giúp Địch Lệ Nhiệt Ba đổi đời vì trước đó cô không có nhiều tác phẩm ở mảng điện ảnh, doanh thu cũng không khả quan. Địch Lệ Nhiệt Ba mới tham gia 4 dự án, trong đó có 3 vai chính là Kiêu ngạo và định kiến (doanh thu 124 triệu NDT), 21 Carat (thu về 110 triệu NDT), Tiệm tạp hóa giải ưu (doanh thu 223 triệu NDT). Cùng với đó là vai phụ trong phim Phanh nhiên tinh động với doanh thu khoảng 200 triệu NDT. Tổng doanh thu phòng vé của cô chưa tới 700 triệu NDT. Trong đó, tác phẩm cuối cùng đã ra mắt từ năm 2018. Hiện tại, Đội bóng nữ Thiếu Lâm đã đạt doanh thu 800 triệu NDT sau 4 ngày, dự đoán tổng doanh thu phòng vé lên tới hơn 3 tỷ NDT, một mốc son lớn trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Theo QQ , nhiều khán giả đặt câu hỏi: Tại sao Châu Tinh Trì lại lựa chọn Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ chính Ngọc Lung. Trong khi đó, kinh nghiệm diễn điện ảnh của cô không nhiều, diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi, không có sức hút phòng vé như nhiều ngôi sao khác.

Tuy nhiên, Châu Tinh Trì luôn có mắt nhìn người độc đáo. Vua hài Hong Kong từng trao cơ hội diễn xuất cho nhiều diễn viên có ngoại hình bình thường, hoặc biến loạt mỹ nhân thành những nhân vật xấu xí kém sắc không ai nhận ra.

Lý giải vì sao chọn Địch Lệ Nhiệt Ba, Châu Tinh Trì cho biết: "Bất kể về động tác hay diễn xuất, Nhiệt Ba rất có thiên phú. Thực ra thời gian luyện tập của cô ấy rất ít, vì tiến độ quay của chúng tôi khá nhanh. Dưới áp lực thời gian tập luyện có hạn như vậy, nhưng ngay khi vừa vào đoàn cô ấy đã làm rất chuẩn chỉnh và hoàn thành vô cùng xuất sắc", Châu Tinh Trì đánh giá cao khả năng vận động và đáp ứng yêu cầu về nhân vật của mỹ nhân Tân Cương.

"Cách diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn không cần gắng sức nhưng bên trong vẫn chỉn chu, sạch sẽ", Châu Tinh Trì nói thêm.

Châu Tinh Trì đánh giá cao diễn xuất và khả năng thực hiện cảnh võ thuật của Nhiệt Ba.

Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn được Châu Tinh Trì khen ngợi là người có thể chịu khổ, chấp hành mọi mệnh lệnh của đạo diễn: "Mỗi cảnh diễn trước đó thực ra đều mang lại bất ngờ. Rất nhiều lần tôi đưa ra yêu cầu 'Liệu có thể diễn lại một lần nữa không', không phải vì cô ấy làm chưa tốt, thực tế là đã vô cùng tốt rồi, mà là tôi cảm thấy cô ấy chắc chắn còn mang đến những điều đặc biệt hơn nữa", Nhiệt Ba không ngại diễn lại nhiều lần.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chia sẻ khi nghe tin mình được mời đóng phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm, cô đã hoang mang và hoài nghi về tính xác thực, do dự án được bảo mật quá kỹ lưỡng. Sau đó, chính Châu Tinh Trì đã gọi điện, tự giới thiệu bản thân và dự án, khiến Nhiệt Ba cảm thấy đã nhận được niềm vinh hạnh lớn lao.

"Sau khi nhận lời mời tham gia bộ phim, tôi cũng lo lắng không biết mình diễn thế nào bây giờ? Bởi vì nhân vật này vừa phải giỏi võ công võ thuật, lại vừa phải biết đá bóng điêu luyện. Tôi cảm thấy đây thực sự là thử thách cực kỳ lớn đối với bản thân. Tuy nhiên, tôi luôn tin diễn viên sẽ đóng được mọi loại vai, rồi mình sẽ làm được", Địch Lệ Nhiệt Ba tiết lộ.