Xem phim Hàn đắt giá nhất 2026 như dát vàng lên mắt: Quá bất ngờ với nam chính, nước cờ khó lường từ Netflix

Những ai mòn mỏi chờ đợi phim Hàn này đã không phải thất vọng.

Sau khoảng nửa năm khiến khán giả mong ngóng, bom tấn The East Palace (Đông Cung) cuối cùng cũng chính thức ra mắt trên Netflix vào chiều ngày 17/7. Bộ phim vốn là một trong những tác phẩm được kỳ vọng nhất năm 2026 nhờ kinh phí đầu tư khổng lồ, dàn diễn viên nổi tiếng và thậm chí được nền tảng đưa vào dàn line-up toàn cầu. Cho đến lúc này, có thể nói The East Palace đã có màn chào sân ấn tượng, bước đầu nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

The East Palace xoay quanh hành trình khám phá những bí mật nguy hiểm chốn cung đình của pháp sư Gu Cheon và cung nữ Saeng Gang, người có khả năng nghe thấy thanh âm từ người chết.

Bộ phim thuộc thể loại hành động - huyền bí.

Đúng như những gì từng được "nhá hàng" trong các tư liệu quảng bá trước đó, phần nhìn của The East Palace thực sự là điểm cộng lớn. Từ trang phục, bối cảnh, thiết kế mỹ thuật, cho đến kỹ xảo đều được đầu tư công phu, mang đến cảm giác không hề thua kém một dự án điện ảnh. Những màn hành động, trừ tà hay các phân cảnh liên quan đến thế giới âm - dương đều được xử lý chỉn chu, tạo nên bầu không khí huyền bí đầy mãn nhãn.

Không chỉ ghi điểm ở mặt hình ảnh, nội dung phim cũng được đánh giá là đủ sức giữ chân người xem. Mạch phim triển khai gãy gọn khiến khán giả muốn liên tục theo dõi. Trong khi đó, cặp đôi Nam Joo Hyuk và Roh Yoon Seo cũng có màn kết hợp ăn ý với chemistry tự nhiên, dễ thương.

Chất hài hước đầy bất ngờ của bom tấn The East Palace (vietsub: fanpage Mọt Phim Hàn Quốc)

Kỹ xảo đẹp mắt của The East Palace (vietsub: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn)

Tuy nhiên, điều khiến nhiều khán giả bất ngờ nhất lại đến từ cách xây dựng nhân vật nam chính Gu Cheon do Nam Joo Hyuk thủ vai. Qua teaser và trailer trước đó, Gu Cheon hiện lên như một pháp sư lạnh lùng, quyết đoán, dùng thanh kiếm và năng lực tự do đi lại giữa hai cõi âm - dương để trừ ma diệt quỷ. Chính vì vậy, nhiều người đã chuẩn bị tinh thần cho một nhân vật "lạnh lùng boy".

Thế nhưng khi phim chính thức lên sóng, Gu Cheon lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Bên cạnh hình tượng mạnh mẽ và bí ẩn, nhân vật này còn có không ít khoảnh khắc "tẻn tẻn", hài hước, tạo ra nhiều tình huống khiến người xem phải bật cười. Đây là chi tiết mà hầu như không ai đoán trước được, bởi toàn bộ trailer trước đó đều xây dựng The East Palace với bầu không khí u tối, căng thẳng và đầy kịch tính.

The East Palace hiện được chấm 8.2 điểm trên Mydramalist.

Dẫu vậy, sự thay đổi này lại được nhiều khán giả đánh giá là hợp lý. Những mảng miếng hài vừa đủ giúp cân bằng cảm xúc, khiến bộ phim bớt nặng nề mà vẫn không làm mất đi cái chất vốn có. Có thể nói, việc Netflix gần như giấu kín hoàn toàn yếu tố hài trong các tài liệu quảng bá là một nước cờ thông minh. Chính sự bất ngờ ấy đã khiến nhiều người xem thích thú, càng thêm hào hứng muốn cày hết một lèo trọn bộ 8 tập.

nguồn: Netflix