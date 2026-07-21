Đội tuyển Argentina về nước với chức Á quân World Cup vẫn được chào đón.

Đội tuyển Argentina đã về nước sáng ngày 21/7 sau khi thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha và giành Á quân World Cup 2026. Kế hoạch cho người dân nghỉ lễ mà Tổng thống Javier Milei tính đến trước đó đã chính thức bị hủy bỏ ngay sau thất bại cay đắng của đội nhà trước Tây Ban Nha. Dẫu vậy, vẫn có hàng ngàn CĐV chào đón tuyển Argentina trở về nước.

(Video: AFA)

Chuyến bay chở đội tuyển Argentina trở về quê nhà sau trận chung kết World Cup 2026 khá ảm đạm nhất. Bối cảnh xung quanh trận đấu càng thêm căng thẳng khi FIFA vừa chính thức mở cuộc điều tra nhắm vào đội bóng xứ Tango sau hàng loạt sự cố phát sinh ở trận chung kết, bao gồm cả vụ ẩu đả bùng nổ giữa Gavi và các cầu thủ Argentina xuất phát từ việc Leandro Paredes vung tay với Eric García.

Không khí ảm đạm của đội tuyển Argentina ngày trở về sau World Cup (Ảnh: AFA)

(Ảnh: AFA)

(Ảnh: AFA)

(Ảnh: AFA)

Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni trở về nước trong tình trạng "sứt mẻ". Sự vắng mặt lớn nhất thuộc về thủ quân Leo Messi. Siêu sao này đã quyết định ở lại Mỹ và bay thẳng về Miami - nơi anh đang sinh sống kể từ khi chuyển sang thi đấu tại giải MLS.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), không riêng gì Messi, có tới 9 cầu thủ khác cũng chọn đi hướng riêng chứ không trở về quê nhà. Danh sách những người không bước lên chuyến bay hồi hương gồm có Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina và Lautaro Martínez. Tất cả đều lựa chọn các lộ trình khác nhau để chuẩn bị hội quân cùng CLB chủ quản hoặc bắt đầu kỳ nghỉ hè.

Trước tình hình trên, truyền thông Argentina dẫn nguồn tin từ Dinh Casa Rosada cho biết Chính phủ đã quyết định thu hẹp tối đa quy mô lễ đón tiếp. Sự kiện chỉ còn dừng lại ở mức nghi thức xã giao tại sân bay Ezeiza và nghi thức phun nước chào mừng, hoàn toàn loại bỏ kịch bản ăn mừng quy mô lớn. Được biết, chính các cầu thủ cũng chủ động đề nghị tránh các hoạt động rầm rộ để tập trung nghỉ ngơi sau một giải đấu đầy kiệt sức.