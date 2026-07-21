Dân tình tranh cãi khi Shakira công khai ủng hộ Argentina ở chung kết World Cup dù hai con trai và chồng cũ là người Tây Ban Nha.

Ngôi sao Shakira vừa châm ngòi cho một làn sóng tranh cãi dữ dội khi công khai ủng hộ Messi và Argentina ở chung kết World Cup 2026. Nữ ca sĩ 49 tuổi người Colombia là giọng ca chính trong buổi biểu diễn giữa giờ nghỉ (halftime show) với ca khúc chính thức của giải đấu mang tên Dai Dai. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Argentina và Tây Ban Nha chạm trán nhau gay cấn trên sân vận động MetLife.

Trên khán đài gây chú ý khi còn có sự chứng kiến của hai con trai cô cùng chồng cũ Gerard Pique trên khán đài. Pique là cựu danh thủ từng cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010. Qua ống kính truyền thông, ba bố con nhà Pique đã vỡ òa sung sướng khi Tây ban Nha bước lên ngôi vô địch sau chiến thắng tối thiểu 1-0 ở hiệp phụ.

Shakira biểu diễn ở World Cup (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, Shakira lại thừa nhận cô ủng hộ Argentina và Lionel Messi trong trận đại chiến này. Khi được đài RTVE hỏi về đội bóng cô cổ vũ, nữ ca sĩ giải thích rằng hai đứa con của cô mang quốc tịch Tây Ban Nha và chúng ủng hộ Tây Ban Nha. Dù vậy, sau một chút ngập ngừng, cô lại bộc bạch rằng mình là bạn của Messi và rất tự hào về những gì anh đã đạt được. Cô nhấn mạnh sự ngưỡng mộ trước việc một cầu thủ 39 tuổi vẫn duy trì thể lực phi thường để đối đầu với những tài năng trẻ 18, 19 tuổi và liên tục ghi bàn.

Sau trận đấu, Shakira tiếp tục khẳng định tình cảm với Argentina. Dù đội tuyển này thất bại, cô vẫn đăng tải thông điệp thể hiện sự tự hào dành cho Argentina trên Instagram Story, gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Messi vì tinh thần cống hiến tuyệt vời.

Shakira ủng hộ Messi (Ảnh: Getty)

Phát ngôn của nữ ca sĩ ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng người hâm mộ Tây Ban Nha. Nhiều người lên tiếng chỉ trích Shakira vì đã quay lưng với Tây Ban Nha bất chấp mối duyên sâu sắc của cô với quốc gia này. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít bình luận gay gắt xuất hiện, cho rằng việc cô chọn Argentina thực chất xuất phát từ sự cay cú sau vụ ly hôn rầm rộ với Pique. Một số cổ động viên nhận định rằng từ sâu thẫm thâm tâm, Shakira muốn Argentina chiến thắng chỉ để "dằn mặt" người cũ cho hả giận bởi vì trước đó cầu thủ này đã ngoại tình.

Shakira và cựu cầu thủ Tây Ban Nha Pique đã ly hôn (Ảnh: Getty)

Shakira từng sinh cả hai con trai tại Barcelona trong thời gian sinh sống ở đây để ủng hộ sự nghiệp của Pique. Cả hai bén duyên từ World Cup 2010 nhưng đã chính thức chia tay vào tháng 6/2022 sau 11 năm gắn bó, giữa những tin đồn Pique ngoại tình với Clara Chia Marti. Tháng 1/2023, nữ ca sĩ thậm chí đã tung ra bản rap càn quét các bảng xếp hạng để công kích sự phản bội này trước khi chuyển đến Miami cùng các con.