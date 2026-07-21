Vợ Messi đăng tâm thư nghẹn ngào an ủi chồng sau thất bại ở chung kết World Cup, David Beckham khẳng định niềm tự hào về siêu sao

Sau khi Argentina gục ngã trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, Antonela Roccuzzo đã khiến người hâm mộ xúc động khi đăng tải bức tâm thư dài gửi Lionel Messi.

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại hành trình đầy cảm xúc của Lionel Messi và đội tuyển Argentina. Dù không thể bảo vệ ngôi vương, đội trưởng Albiceleste vẫn nhận được sự yêu thương, động viên từ gia đình, bạn bè và hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Mới đây, Antonela Roccuzzo - người bạn đời đã gắn bó với Messi suốt hơn hai thập kỷ - cũng đã lên tiếng. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ bức ảnh của chồng kèm theo tâm thư đầy xúc động.

"Anh sẽ mãi mãi là người giỏi nhất. Không chỉ vì tài năng, mà còn vì anh chưa bao giờ đánh mất chính mình. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ bỏ cuộc, luôn chiến đấu đến những giây cuối cùng và cống hiến tất cả những gì mình có.

Chính sức mạnh, bản lĩnh và cách anh luôn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã đã khiến anh trở nên độc nhất.

Em cảm ơn anh vì mỗi ngày đều cho chúng em thấy rằng thành công thực sự được xây dựng bằng sự chăm chỉ, hy sinh, kiên trì và không bao giờ đánh mất bản chất của mình. Anh là tấm gương tuyệt vời nhất cho các con của chúng ta và là nguồn cảm hứng của hàng triệu người.

Em ngưỡng mộ anh nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn tả và vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng anh trên chặng đường này. Em yêu anh rất nhiều".

Những lời nhắn nhủ của Antonela nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác. Dù không thể kết thúc kỳ World Cup bằng chiếc cúp vàng, Messi vẫn là nguồn cảm hứng bất tận nhờ tinh thần chiến đấu và sự bền bỉ suốt hơn 20 năm đỉnh cao.

Antonela và các con luôn ở bên Messi (Ảnh: IGNV)

Bên anh lúc thất bại (Ảnh: IGNV)

Và cả những thành công (Ảnh: IGNV)

Không chỉ có gia đình, Messi còn nhận được sự động viên từ những người bạn nổi tiếng. David Beckham - đồng sở hữu Inter Miami và cũng là người có mối quan hệ thân thiết với siêu sao Argentina - đã chia sẻ lại hình ảnh Messi trên Instagram Story cùng thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Siempre el mejor" (Mãi mãi là người giỏi nhất), kèm biểu tượng trái tim. Beckham cũng nhắn nhủ tới Antonela: "Hai bạn đều là những con người thật đặc biệt. Và thành tựu lớn nhất của hai bạn chính là các con trai. Chúng tôi đều vô cùng tự hào về chồng của bạn".

Động thái của Beckham nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Trong thời gian Messi khoác áo Inter Miami, cựu danh thủ người Anh nhiều lần công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nhà vô địch World Cup 2022 và luôn sát cánh với anh trong những cột mốc quan trọng.

Beckham đã theo dõi hành trình sự nghiệp của Messi từ lâu (Ảnh: Getty)

Dù giấc mơ khép lại sự nghiệp World Cup bằng chức vô địch thứ hai liên tiếp không thành hiện thực, Lionel Messi vẫn rời giải đấu với tư thế ngẩng cao đầu. Ở tuổi 39, anh tiếp tục là đầu tàu đưa Argentina vào tới trận chung kết, để lại thêm một chương đáng nhớ trong sự nghiệp lẫy lừng.

Sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh Messi lặng lẽ rơi nước mắt với tấm huy chương bạc trên ngực đã khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động. Nhưng cùng với sự an ủi từ người vợ luôn đồng hành, sự động viên của những người bạn như David Beckham và tình cảm từ người hâm mộ khắp thế giới, huyền thoại người Argentina thêm một lần chứng minh rằng giá trị của anh không chỉ nằm ở những chiếc cúp, mà còn ở di sản, tinh thần và nguồn cảm hứng mà anh để lại cho bóng đá thế giới.