Lời dặn đồng đội của Messi làm dấy lên nghi vấn về nội bộ phòng thay đồ Argentina.

Trước giờ bóng lăn trong trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong đường hầm dẫn ra sân đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông và người hâm mộ. Trong vai trò thủ quân, Lionel Messi đã liên tục lên tiếng trấn an và nhắc nhở các đồng đội: "Cố lên các anh em. Bình tĩnh nào mọi người, giữ bình tĩnh nhé... Chúng ta hãy giữ bình tĩnh nhé các anh em. Bình tĩnh, giữ sự tĩnh tâm nào. Chỉ tập trung vào đá bóng thôi. Bình tĩnh. Quên hết mọi thứ xung quanh đi nhé... Được rồi, vào thi đấu thôi. Chỉ nghĩ đến việc chơi bóng thôi mọi người. Tập trung đá bóng thôi, tiến lên!".

(Video: ESPN/Fernando)

Nội dung đoạn clip cùng thông điệp lặp đi lặp lại của siêu sao 39 tuổi ngay lập tức làm dấy lên nhiều dấu hỏi lớn. Cụm từ "quên hết mọi thứ xung quanh đi" được Messi nhấn mạnh nhiều lần khiến dư luận nghi ngờ về những bất ổn hoặc căng thẳng nội bộ phát sinh trong phòng thay đồ của tuyển Argentina ngay trước thời điểm quyết định. Nghi vấn này càng có thêm cơ sở khi đội tuyển xứ Tango thi đấu thiếu năng lượng, tỏ ra bế tắc và chịu thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc căng thẳng trong đường hầm của Argentina (Ảnh: CMH)

Dù vậy, ở một góc nhìn khác, nhiều ý kiến cho rằng đây đơn thuần là liệu pháp tâm lý quen thuộc của một người thủ lĩnh. Trong một trận đấu mang tính chất sinh tử như chung kết World Cup, Messi chỉ đang nỗ lực gạt bỏ mọi áp lực truyền thông và sự kỳ vọng nặng nề sang một bên, giúp các cầu thủ Argentina giữ được sự tập trung cao nhất cho chuyên môn trên sân cỏ.