Messi gọi thất bại trước Tây Ban Nha ở World Cup 2026 là "nỗi đau", liệu đây có phải lần cuối cùng anh khoác áo tuyển Argentina thi đấu ở World Cup?

Dù kỳ World Cup trên đất Mỹ đã chính thức khép lại với danh hiệu Á quân dành cho Đội tuyển Argentina, câu hỏi lớn nhất khiến người hâm mộ xứ Tango trăn trở vào lúc này vẫn là: Liệu Lionel Messi có tiếp tục khoác áo đội tuyển? Cho đến thời điểm hiện tại, vị đội trưởng huyền thoại vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tương lai của mình.

Ở tuổi 39, việc Messi rực sáng với 8 bàn thắng suốt giải đấu là minh chứng rõ ràng nhất cho đẳng cấp không tuổi của anh. Tuy nhiên, thất bại ở trận chung kết cùng cảm giác đắng ngắt khi ngai vàng vuột mất có thể sẽ trở thành lực đẩy khiến anh cân nhắc lại quyết định chia tay. Theo nguồn tin riêng của tờ Marca, ý định ban đầu của siêu sao người Argentina vẫn là tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia trong giai đoạn sắp tới. Nếu điều này trở thành sự thật, cột mốc lớn tiếp theo đang chờ đón anh chính là chiến dịch bảo vệ ngai vàng tại Copa América 2028.

Messi vẫn có ý định khoác áo tuyển Argentina (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn cần thời gian để trả lời. Bản thân Messi luôn giữ một quan điểm rất thực tế: Ở độ tuổi của anh, mọi kế hoạch chỉ có thể tính theo từng năm một và phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng thể lực. Dù đã chứng minh bản thân vẫn đang ở đỉnh cao phong độ tại kỳ World Cup vừa qua, chính Messi cũng không thể khẳng định chắc chắn thể trạng của mình sẽ ra sao trong một vài năm tới.

Cột mốc tiếp theo mà bóng đá Argentina hướng tới chính là giải đấu Copa America 2028 (nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tổ chức tại Mỹ). Khoảng thời gian hai năm tới cũng trùng khớp với thời hạn hợp đồng hiện tại giữa Messi và câu lạc bộ Inter Miami. Nhưng trước khi nghĩ về viễn cảnh xa xôi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ bước vào lịch trình thi đấu đầy bận rộn trong các tháng 9, 10 và 11 với 6 trận giao hữu thử lửa.

Sau chuỗi trận này, Argentina sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2030. Đây sẽ là một chiến dịch vòng loại vô cùng đặc biệt. Với vị thế là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà mang tính biểu tượng (cùng với Paraguay và Uruguay), Argentina đã mặc định giành tấm vé chính thức tham dự giải đấu mà không cần phải căng sức tranh chấp điểm số. Nhiều khả năng, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) sẽ tạo ra một giải đấu mới theo thể thức tương tự Nations League để duy trì động lực thi đấu cho các đội tuyển này.

Những ngày tháng tới sẽ mang tính chất quyết định đối với tương lai của Messi. Liệu hành trình tiếp theo của Argentina sẽ tiếp tục có sự đồng hành của số 10 huyền thoại, hay đã đến lúc bóng đá Argentina học cách bước tiếp mà không có anh? Lời đáp vẫn đang ở phía trước.

Theo Marca