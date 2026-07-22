Lamine Yamal thêm dầu vào lửa, giễu cợt thói bạo lực của cầu thủ Argentina giữa lễ diễu hành vô địch World Cup

Lamine Yamal trêu chọc khoảnh khắc xô xát của Gavi và cầu thủ Argentina.

Tuyển Tây Ban Nha đã có màn ăn mừng chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử đầy náo nhiệt hơn tại thủ đô Madrid trước sự chào đón của hơn hai triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, tâm điểm của buổi lễ diễu hành trên chiếc xe buýt mui trần lại thuộc về Lamine Yamal. Ngôi sao 19 tuổi đã khiến đám đông phấn khích khi công khai "cà khịa" Leandro Paredes sau những hành vi bạo lực với Gavi của Tây Ban Nha.

Tiền vệ Leandro Paredes trở thành tâm điểm chỉ trích khi trút giận lên các cầu thủ Tây Ban Nha đang ăn mừng, thậm chí còn vật ngã tài năng trẻ Gavi xuống sân và xô xát với cựu hậu vệ Eric Garcia. Gác lại những vụ xô xát không đáng có, các nhà tân vô địch nhanh chóng tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng. Giữa bầu không khí lễ hội tại Madrid, Yamal bất ngờ giơ cao tấm bảng mang dòng chữ đầy mỉa mai: “Velada del Ano VII: Paredes vs Gavi” - (Tạm dịch trận quyền Anh giữa Paredes vs Gavi). Bằng việc nhắc đến Velada del Ano, một sự kiện quyền anh giải trí nổi tiếng của giới sáng tạo nội dung, thần đồng bóng đá Tây Ban Nha đã gửi một thông điệp thâm thúy, châm biếm trực diện hành vi nóng nảy của Paredes với đồng đội Gavi trên sân.

Yamal mỉa mai, giơ biển gọi màn xô xát này là sàn quyền anh (Ảnh: LĐBĐ Tây Ban Nha)

Cảnh Paredes quật ngã Gavi (Ảnh: Getty)

Màn đáp trả của Yamal nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận Tây Ban Nha. Trước đó, chứng kiến khoảnh khắc cầu thủ Argentina quật ngã Gavi, bình luận trên sóng BBC Sport, cựu danh thủ Micah Richards thẳng thắn gọi những gì Argentina thể hiện là sự "hổ thẹn", trong khi Joe Hart cho rằng đó là hành vi tồi tệ và khẳng định Lionel Messi là người duy nhất bên phía Argentina giữ được sự đẳng cấp. Cựu thủ quân tuyển Anh Wayne Rooney cũng không giấu nổi sự thất vọng khi nhận định đây chỉ là phản ứng yếu ớt của một tập thể cay cú vì bị đối thủ áp đảo hoàn toàn về mặt chuyên môn.