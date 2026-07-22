"Khứa" Haaland này hài: Ai lại chơi golf trên du thuyền, đi chơi với bạn gái vẫn bùng nổ meme

Sau kỳ World Cup bùng nổ, Erling Haaland tận hưởng kỳ nghỉ bên bạn gái và người thân nhưng vẫn khiến dân mạng phát sốt.

Trải qua một kỳ World Cup 2026 đầy cảm xúc cùng đội tuyển Na Uy với cột mốc lọt vào tới vòng tứ kết, Erling Haaland lập tức bắt đầu kỳ nghỉ hè để nạp lại năng lượng. Trước khi quay trở lại Anh chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Manchester City, chân sút 26 tuổi đã chọn vùng biển nắng vàng Sardinia (Ý) làm điểm dừng chân nghỉ dưỡng bên cạnh cô bạn gái Isabel Haugseng Johansen.

Haaland và bạn gái có kỳ nghỉ sau World Cup (Ảnh: IG)

Nhân dịp đón tuổi mới, siêu sao của Premier League khiến người hâm mộ không khỏi trầm ồ khi chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng sinh nhật mang đậm phong cách cá nhân. Trên mạng xã hội, bạn gái Isabel đăng tải bức ảnh bàn tiệc thịnh soạn hướng thẳng ra biển, tràn ngập những món ăn có hàm lượng dinh dưỡng Haaland sau đó tiếp tục gây sốt với những khoảnh khắc thư giãn trên du thuyền đón sinh nhật tuổi 26 (ngày 21/7). Dù đang đi chơi với nửa kia nhưng chân sút của Man City vẫn gây sốt với loạt meme từ chơi golf trên du thuyền giữa tiết trời 33 độ đến bức ảnh "cô gái Hà Lan" cận mặt cực đáng yêu.

Dù đi chơi không phải trên sân cỏ nhưng Haaland vẫn tạo ngập tràn những meme dễ thương (Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

Tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ là bước chuẩn bị cần thiết của Haaland trước khi bước vào những thử thách hoàn toàn mới tại Etihad. Mùa giải 2026/27 tới đây sẽ là lần đầu tiên Haaland thi đấu dưới sự dẫn dắt của tân HLV Enzo Maresca sau khi Pep Guardiola chia tay câu lạc bộ. Kể từ khi cập bến Manchester City vào mùa hè 2022, chân sút sinh năm 2000 đã chạm mốc 162 bàn thắng sau 198 trận trên mọi đấu trường, bỏ túi 2 chức vô địch Premier League cùng 1 danh hiệu Champions League.

Sức hút của Haaland lúc này không chỉ dừng lại trên thảm cỏ hay tại phòng tập. Dù Na Uy dừng bước ở tứ kết (thua Anh 1-2), 7 bàn thắng sau 5 trận đã biến Haaland thành hiện tượng toàn cầu. Sự bùng nổ chuyên môn kéo theo "cơn sốt Haaland" càn quét trên khắp các nền tảng truyền thông và thị trường tiêu dùng: Lượng người theo dõi Instagram của anh tăng vọt từ 40 triệu lên hơn 71 triệu, giúp anh vượt Mohamed Salah để trở thành cầu thủ thi đấu tại Ngoại hạng Anh sở hữu lượng fan đông đảo nhất trên mạng xã hội này. Lượt tìm kiếm tên anh trên Google tăng hơn 300%, riêng cụm từ "Haaland best moments" tăng tới 1.300%. Ước tính mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân có thể mang về cho anh từ 500.000 đến 1 triệu bảng.