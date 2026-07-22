Nhà báo Piers Morgan vừa gây bão dư luận khi lên tiếng chỉ trích gay gắt Lionel Messi, gọi siêu sao người Argentina là "gã cầm đầu gian xảo" sau trận chung kết World Cup 2026.

Thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 khép lại không chỉ bằng chiếc cúp vô địch của đội bóng xứ sở bò tót mà còn bằng những tranh cãi nảy lửa ngoài sân cỏ. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào tình huống hậu vệ Marc Cucurella bên phía Tây Ban Nha tiến đến nói chuyện với Messi và dùng tay che miệng.

Ngay lập tức, siêu sao số 10 của Argentina đã chạy tới phản ứng dữ dội với trọng tài chính Slavko Vincic, yêu cầu rút thẻ đỏ trực tiếp đối với hậu vệ đối phương. Hành động của Messi xuất phát từ quy định mới được áp dụng tại World Cup 2026, trong đó cho phép xử phạt các cầu thủ cố tình che miệng khi tranh cãi để tránh bị đọc khẩu hình. Dù vậy, giới chuyên môn nhận định hành vi của Cucurella chưa đủ nghiêm trọng để dẫn đến một tấm thẻ đỏ.

Cơn bão tranh cãi thực sự bùng nổ khi nhà báo Piers Morgan - người nổi tiếng với cuộc phỏng vấn gây chấn động cùng Cristiano Ronaldo vào năm 2022 công khai công kích thủ lĩnh của Argentina trên mạng xã hội X. Ông viết: "Tôi chưa từng thấy điều gì đáng thất vọng đến thế từ một người được xem là biểu tượng thể thao. Hào quang giả tạo của Messi sụp đổ ở kỳ World Cup này. Cậu ta là gã cầm đầu gian xảo của một tập thể chơi bóng đầy bạo lực". Morgan cho rằng Messi đã cố tình lợi dụng kẽ hở của luật mới để tìm cách khiến đối thủ bị đuổi khỏi sân.

Những chia sẻ gây xôn xao của Piers Morgan (Ảnh CMH)

Phát biểu của nhà báo người Anh nhanh chóng chia rẽ cộng đồng người hâm mộ bóng đá thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận CĐV đồng tình với quan điểm này, cho rằng những hành vi khiếu nại quá đà và tiểu xảo trên sân có thể làm hoen ố hình ảnh lẫn di sản mà Messi đã tốn bao công sức gây dựng.

Ở chiều ngược lại, đông đảo hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ thủ quân Argentina. Nhiều bình luận mỉa mai tuyên bố của Morgan, chỉ ra rằng "hào quang" của Messi được bảo chứng bằng 8 Quả bóng Vàng, 1 chức vô địch World Cup, 2 danh hiệu Copa America cùng hai thập kỷ đứng trên đỉnh cao thế giới, những thành tựu rực rỡ không thể bị đánh đổ chỉ sau một vài dòng trạng thái mang định kiến cá nhân.