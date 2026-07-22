Một bài đăng được cho là của Inés García - bạn gái Lamine Yamal - đang lan truyền chóng mặt trên MXH. Tuy nhiên, chính Inés sau đó đã lên tiếng đính chính rằng tài khoản này là giả mạo.

Những giờ qua, cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ một bài đăng được cho là của Inés García, bạn gái xinh đẹp của thần đồng Lamine Yamal. Trong bài viết lan truyền trên mạng xã hội X (Twitter), tài khoản mang tên Inés García chia sẻ một đoạn tâm thư khá dài về việc cô phải hứng chịu vô số bình luận tiêu cực sau khi cùng Lamine Yamal ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 của tuyển Tây Ban Nha.

Nội dung bài đăng cho biết cô đã dành nhiều giờ đọc những bình luận công kích, khẳng định bản thân cũng chỉ là một con người với cảm xúc, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng ngừng xúc phạm hay lan truyền sự thù ghét. Đặc biệt, tài khoản này còn viết rằng cô đã nhận "hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tin nhắn đầy thù ghét" chỉ vì đang yêu một cầu thủ nổi tiếng.

Bài đăng nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng, thậm chí được không ít trang tin nước ngoài dẫn lại như lời phát biểu chính thức của bạn gái Lamine Yamal. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác.

Không lâu sau khi những bài viết trên X (Twitter) lan truyền, Inés García đã sử dụng tài khoản Instagram chính thức của mình để đính chính. Nữ influencer, hiện sở hữu hơn 3,5 triệu người theo dõi và thường xuyên xuất hiện trong những bài đăng tương tác cùng Lamine Yamal, khẳng định cô không hề có tài khoản trên mạng xã hội X (Twitter).

Trong Instagram, Inés viết: "Xin chào! Hai tài khoản chính thức duy nhất của mình là Instagram này và TikTok. Tất cả những tài khoản còn lại đều là giả mạo, cũng như mọi thông tin được đăng tải từ những tài khoản đó đều không phải của mình. Mình đã nói rồi, mình không có Twitter".

Bạn gái của Lamine Yamal là nữ người mẫu xinh đẹp Inés García (Ảnh: Getty)

Inés García ăn mừng chức vô địch World Cup cùng Yamal (Ảnh: Getty)

Lời đính chính của Inés nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó rất nhiều người đã tin rằng bài viết đang lan truyền trên X là phát ngôn chính thức của cô. Động thái này cũng được xem là lời cảnh báo tới người hâm mộ trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều tài khoản mạo danh bạn gái của Lamine Yamal để đăng tải các nội dung gây tranh cãi, đặc biệt sau khi cặp đôi trở thành tâm điểm truyền thông nhờ chức vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha.

Inés García công khai hẹn hò với Lamine Yamal từ đầu năm 2026. Với hơn 3,5 triệu người theo dõi trên Instagram, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cũng như các hình ảnh đồng hành cùng ngôi sao 19 tuổi. Sau trận chung kết World Cup, Inés từng đăng ảnh ăn mừng cùng bạn trai và nhắn nhủ: "Anh đã làm được rồi. Chúc mừng tình yêu của em, anh là nhà vô địch thế giới". Yamal sau đó cũng đáp lại đầy ngọt ngào: "Anh yêu em, tình yêu của anh".