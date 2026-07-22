Thiago Messi khiến CĐV Argentina mơ về World Cup 2030.

Lionel Messi vẫn chưa chốt tương lai cùng ĐT Argentina sau World Cup 2026, nhưng người hâm mộ xứ Tango đã sớm mơ về một viễn cảnh đặc biệt ở World Cup 2030: Messi sát cánh cùng con trai cả Thiago trong màu áo Albiceleste.

Dù Lionel Messi chưa xác nhận sẽ tiếp tục thi đấu cho ĐT Argentina sau World Cup 2026, người hâm mộ nước này đã bắt đầu hướng sự chú ý đến kỳ World Cup 2030 - giải đấu đánh dấu cột mốc 100 năm lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lý do xuất phát từ một chi tiết tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến CĐV Argentina bàn tán sôi nổi. Theo đó, đến World Cup 2030, Thiago Messi, con trai cả của Lionel Messi, sẽ bước sang tuổi 18 - độ tuổi đủ điều kiện để có thể cạnh tranh một suất lên đội tuyển quốc gia nếu phát triển đúng lộ trình.

Nhiều CĐV Argentina cho rằng nếu Thiago tiếp tục tiến bộ và sớm thi đấu chuyên nghiệp, giấc mơ chứng kiến hai cha con cùng khoác áo Albiceleste tại một kỳ World Cup hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Hiện Thiago mới 14 tuổi và đang tập luyện tại học viện của Inter Miami - CLB mà Lionel Messi đang đầu quân. Mọi bước tiến của cậu bé đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, không chỉ bởi cái họ "Messi" mà còn vì kỳ vọng Thiago sẽ tiếp nối di sản của người cha huyền thoại.

Thiago đã cao lớn gần bằng bố, được kì vọng sẽ sát cánh bên Messi ở World Cup 2030 (Ảnh: getty)

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Dù sinh ra tại Barcelona trong giai đoạn Messi thi đấu cho đội bóng xứ Catalonia, Thiago nhiều lần bày tỏ mong muốn được khoác áo tuyển Argentina trong tương lai. Theo truyền thông Argentina, cậu bé từng chia sẻ rằng ước mơ của mình là được nối bước cha trong màu áo Albiceleste, thậm chí hy vọng một ngày nào đó có thể cùng Lionel Messi đứng chung trong phòng thay đồ hoặc thi đấu trên sân với tư cách đồng đội.

Không chỉ Thiago, cả ba con trai của Messi gồm Thiago, Mateo và Ciro đều đang theo học bóng đá từ nhỏ. Gia đình của đội trưởng tuyển Argentina luôn khuyến khích các con theo đuổi đam mê thể thao, dù chưa từng tạo áp lực phải nối nghiệp cha.

Dẫu vậy, giới chuyên môn cũng cho rằng còn quá sớm để đặt kỳ vọng lên Thiago. Con đường từ bóng đá trẻ đến đội tuyển quốc gia luôn đầy thử thách, đặc biệt khi cậu mang trên vai cái bóng quá lớn của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Ảnh: Getty

Ảnh: Inter Miami

Về phần Lionel Messi, sau thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, tương lai của anh tại đội tuyển vẫn chưa được xác định. Nhiều nguồn tin ở Argentina cho biết siêu sao 39 tuổi có thể tiếp tục gắn bó với Albiceleste đến năm 2028, song bản thân Messi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Chính vì vậy, viễn cảnh hai cha con Messi cùng góp mặt tại World Cup 2030 hiện vẫn chỉ là một giả thuyết đẹp trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, chỉ riêng phép tính về độ tuổi của Thiago cũng đủ thắp lên hy vọng về một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất lịch sử bóng đá nếu điều đó thực sự xảy ra.