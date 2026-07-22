Xôn xao Đình Bắc bị cấm thi đấu ở ASEAN Cup 2026, thực hư thế nào?

Thông tin tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ vắng mặt ở trận đội tuyển Việt Nam đối đầu Timor Leste trận ra quân ASEAN Cup 2026 gây xôn xao.

Trái với những lo ngại về án treo giò sau tấm thẻ đỏ tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn hoàn toàn đủ điều kiện ra sân trong trận mở màn của tuyển Việt Nam gặp Timor-Leste tại ASEAN Cup 2026, diễn ra vào tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan).

Sở dĩ chân sút sinh năm 2004 không bị cấm thi đấu ở lượt trận đầu tiên là do tính chất khác biệt giữa các hệ thống giải đấu. Án phạt từ tấm thẻ đỏ trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc thuộc thẩm quyền quản lý của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Trong khi đó, ASEAN Cup lại là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, nên án phạt này không bị áp dụng chồng chéo.

Đình Bắc vẫn sẽ thi đấu bình thường tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FBNV)

Theo quy định, một thẻ đỏ trực tiếp đồng nghĩa với việc cầu thủ phải vắng mặt ở 2 trận đấu tiếp theo thuộc hệ thống giải của FIFA/AFC. Thực tế, Đình Bắc đã thụ án được 1 trận khi vắng mặt ở cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 vừa qua. Án treo giò 1 trận còn lại của anh sẽ tiếp tục được dời sang giải đấu mới mang tên FIFA ASEAN Cup 2026, dự kiến khởi tranh từ ngày 21/9 đến 6/10 tới.

Việc không bị treo giò tại ASEAN Cup 2026 là tin rất vui đối với HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương. Chân sút thuộc biên chế CAHN đang đạt phong độ rất cao khi vừa là nội binh ghi nhiều bàn thắng nhất V.League 2025/26 với 10 pha lập công.

Mới đây nhất, trong trận giao hữu đè bẹp Myanmar 4-0 hôm 18/7, Quả bóng bạc Việt Nam cũng chính là người đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số. Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik đang có những thử nghiệm đầy táo bạo khi xếp Đình Bắc thi đấu ở vai trò chạy cánh, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều phương án tác chiến đột biến cho hàng công tuyển Việt Nam ở giải đấu sắp tới.