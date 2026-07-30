FIFA chính thức mở hồ sơ kỷ luật tuyển Argentina, đồng đội của Messi đối diện án phạt nặng

FIFA mở thủ tục kỷ luật ĐT Argentina sau sự cố tại World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức kích hoạt các thủ tục kỷ luật nhắm vào Đội tuyển Quốc gia Argentina. Quyết định được đưa ra sau hàng loạt sự cố nghiêm trọng, từ thông điệp chính trị nhạy cảm ở vòng bán kết cho đến vụ ẩu đả đẫm tính bạo lực ngay sau trận chung kết World Cup 2026.

Theo thông báo mới nhất từ cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu, tâm điểm của cuộc điều tra ban đầu xuất phát từ hành vi của dàn sao Argentina sau chiến thắng trước tuyển Anh tại bán kết vào ngày 16/7. Hàng loạt tuyển thủ, trong đó có những cái tên đình đám như Lisandro Martinez và Cristian Romero, đã cùng nhau giơ cao tấm biểu ngữ mang dòng chữ khẳng định chủ quyền của Argentina đối với quần đảo Falkland/Malvinas.

Hành động này ngay lập tức bùng nổ thành một làn sóng phẫn nộ dữ dội tại xứ sở sương mù. Bên cạnh cáo buộc tuyên truyền nội dung chính trị – điều cấm kỵ trong các giải đấu của FIFA, phía Argentina còn đối mặt với các điều tra liên quan đến hành vi phân biệt đối xử, cử chỉ phân biệt chủng tộc, vi phạm quy định tổ chức và việc khán giả ném đồ vật xuống sân.

Tuyển Argentina đối diện án phạt từ FIFA (Ảnh: Getty)

Chưa dừng lại ở đó, FIFA quyết định mở hồ sơ kỷ luật riêng đối với các cá nhân tham gia vào vụ xô xát hỗn loạn sau trận chung kết với Tây Ban Nha.

Cụ thể, các ống kính truyền hình và báo cáo trận đấu đã ghi lại hàng loạt hành vi bạo lực của thành viên ban huấn luyện cũng như cầu thủ Nam Mỹ. Trợ lý HLV Roberto Ayala đối mặt với một cáo buộc hành hung sau hành động đấm vào mặt Dani Olmo. Hậu vệ Nahuel Molina nhận hai cáo buộc vì hành hung đội trưởng Rodri bên phía Tây Ban Nha ngay trong lúc cầu thủ này đang tiến tới ăn mừng cùng đồng đội.

Nghiêm trọng nhất là trường hợp của tiền vệ Leandro Paredes với ba cáo buộc hành hung riêng biệt. Cầu thủ này bị ghi nhận đã có hành vi bóp cổ Eric Garcia, đồng thời phối hợp cùng Thiago Almada quật ngã tiền vệ trẻ Gavi xuống sàn thi đấu. Cả Paredes, Molina, Almada phía Argentina lẫn Gavi của Tây Ban Nha đều đang bị xem xét trách nhiệm về các hành vi phi thể thao.

Vụ xô xát sau trận chung kết World Cup cũng sẽ được điều tra (Ảnh: Getty)

Hiện tại, FIFA đã yêu cầu tất cả các bên liên quan nhanh chóng gửi giải trình chính thức trước khi Ủy ban Kỷ luật đưa ra phán quyết cuối cùng. Nếu các cáo buộc được thành lập, bóng đá Argentina chắc chắn sẽ phải nhận những án phạt nặng nề, bao gồm cả nguy cơ cấm thi đấu quốc tế dài hạn đối với nhiều trụ cột.

Tiên Tiên