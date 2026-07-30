Cận cảnh dàn trai đẹp tuyển Việt Nam tập trên sân Mỹ Đình: Lê Giang Patrik, Đình Bắc tập trung cao độ quyết đấu Singapore

Đội tuyển Việt Nam tập làm quen sân Mỹ Đình chiều ngày 30/7 chuẩn bị cho trận đấu gặp Singapore tại ASEAN Cup 2026.
Nhằm hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng A giải ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đang tích cực hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng
Chiều ngày 30/7, toàn đội có buổi tập trên sân vận động Mỹ Đình. Hoàng Hên xuất hiện với mái tóc vuốt bảnh bao
Trong buổi tập cuối cùng vào chiều 30/7, HLV Kim Sang Sik đã dành nhiều thời gian để trao đổi và nhắc nhở các học trò về tinh thần tập trung cao độ
Đáng chú ý, ban huấn luyện tuyển Việt Nam chủ trương "giấu bài" triệt để khi chỉ cho phép giới truyền thông tác nghiệp trong khoảng 15 phút đầu khởi động
Trước đó, đội tuyển cũng đã trải qua 2 buổi tập kín nhằm hoàn thiện các phương án chiến thuật mà không để lộ thông tin ra bên ngoài
Nhóm thủ môn tập ở một góc riêng với trợ lý HLV thủ môn người Hàn Quốc
Trung Kiên khởi động trước buổi tập
Lần lượt các thủ môn sẽ tập từng động tác với HLV
Lê Giang Patrik tập bắt bóng bổng
Toàn đội đang có sự tập trung cao độ. Nhiều khả năng trong trận đấu tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình, thủ thành Lê Giang Patrik tiếp tục được lựa chọn bắt chính. Trước đó, anh giữ sạch lưới trong trận Việt Nam thắng 7-0 Timor Leste
Về tình hình lực lượng, nhà ĐKVĐ đón nhận tin vui khi không có bất kỳ trường hợp nào gặp vấn đề về sức khỏe
Do đặc thù ASEAN Cup thi đấu liên tục nên HLV Kim Sang-sik sẽ cân nhắc xoay tua đội hình để đảm bảo thể lực cho cầu thủ đá sân khách Indonesia sau trận với Singapore
Nhiều cầu thủ trẻ như Nhật Minh, Đình Bắc, Quang Kiệt lần đầu được đá trên sân Mỹ Đình
Trên hàng công, tiền đạo nhập tịch Xuân Son tỏ ra vô cùng tự tin vào khả năng có thể "xé lưới" Singapore để giúp đội nhà giành lợi thế
Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng để chắc ngôi đầu bảng A
Tuyển Việt Nam tập bài tập đánh đầu
Trước đối thủ đã 28 năm chưa từng thắng Việt Nam, toàn đội hướng đến chiến thắng trên sân nhà
Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng mạnh nhất, thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết tâm thi đấu bùng nổ để đè bẹp đối thủ và khẳng định sức mạnh trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương khu vực
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/7 trên sân vận động Mỹ Đình
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