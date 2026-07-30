Cận cảnh dàn trai đẹp tuyển Việt Nam tập trên sân Mỹ Đình: Lê Giang Patrik, Đình Bắc tập trung cao độ quyết đấu Singapore

Toàn đội đang có sự tập trung cao độ. Nhiều khả năng trong trận đấu tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình, thủ thành Lê Giang Patrik tiếp tục được lựa chọn bắt chính. Trước đó, anh giữ sạch lưới trong trận Việt Nam thắng 7-0 Timor Leste