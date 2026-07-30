Tiếc cho Quang Dương!

Lúc lắc nơi cổ tay tuyệt tác cơ khí hơn nửa tỷ cùng bộ ảnh trên tạp chí đàn ông có tiếng nhưng hỡi ôi, chỉ toàn là sự tiếc nuối cho Quang Dương và hãng đồng hồ xa xỉ nọ!

Có những bộ ảnh thời trang thể thao khiến người xem phải dừng lại. Không phải vì đẹp, mà vì tò mò không biết ekip sản xuất đã nghĩ gì mà làm ra những thứ thảm hoạ đến thế.

Bộ ảnh mới nhất của Quang Dương trên một tạp chí nam giới có tiếng, phối hợp cùng một hãng đồng hồ xa xỉ bậc nhất hành tinh, là trường hợp như vậy.

Chiếc đồng hồ trên tay cậu thuộc phiên bản ra mắt năm 2026, vỏ gốm ceramic xanh dương, cơ chế bấm giờ flyback, trữ cót 72 giờ, giá bán lẻ gợi ý hơn 25.000 USD, tương đương hơn 560 triệu đồng.

Son bóng lip gloss trên môi một tay vợt nam? Stylist bị mắc kẹt ở những năm 2000 à?

Nhìn vào khuôn mặt Quang Dương trong bộ ảnh này, thứ đập vào mắt không phải là ánh nhìn của một vận động viên đang ở đỉnh phong độ. Đó là lớp son môi bóng loáng như thể ai đó vừa mượn hộp phấn của một biên tập viên tạp chí tuổi teen từ năm 2003 rồi thoa lên mà không hỏi ý kiến.

Lip gloss nữ tính, màu hồng ửng, phản chiếu ánh sáng studio theo cách mà bất kỳ stylist makeup nào có kinh nghiệm làm việc với gương mặt nam giới trong bối cảnh thể thao đều sẽ cúi đầu xin lỗi nếu nhìn thấy ảnh cuối. Đây không phải là grooming tinh tế cho ảnh tạp chí. Đây là lỗi định hướng từ gốc: không biết người ngồi trước mình là ai, thuộc về thế giới nào, và cần được kể câu chuyện gì.

Quang Dương có ngoại hình không tồi để tạp chí mời lên bìa. Nhưng lớp makeup này không tôn lên cậu, nó xóa cậu đi, biến một vận động viên cuồng nhiệt thành một khuôn mặt sến súa không cá tính.

Áo len gile vặn thừng chọn sai chủ, sai bối cảnh, sai luôn cả size khiến người mặc biến thành cục tẩy vuông vức phẳng lỳ

Áo len gile vặn thừng cổ chữ V phối polo là một lựa chọn có lịch sử đẹp. Nó gắn với sân đất nện Wimbledon, với Björn Borg, với cái gọi là Ivy League athleticism. Phong cách đó có điều kiện tiên quyết không thương lượng: cơ thể phải đủ khối, vai phải đủ rộng, ngực phải đủ dày để cái áo hiểu rằng nó đang được mặc chứ không phải đang bị treo trên mắc áo.

Quang Dương là vận động viên, đúng.

Tuy nhiên, form cơ thể đó là của người chơi pickleball, gọn, linh hoạt, nhanh. Nhưng bộ dạng đó không phải là bộ dạng mà chiếc áo gile vặn thừng quá size này đang chờ đợi. Kết quả: phần thân trên của Quang Dương trong bộ ảnh trông phẳng và vuông như một cục tẩy.

Không đường nét.

Không khối hình.

Không tôn lên cái gì cả.

Ngoài ra, từ góc độ bối cảnh thể thao mà nói, áo gile vặn thừng phối polo gắn liền với tennis và golf, hai môn thể thao có định hướng thẩm mỹ rõ ràng và lâu đời. Pickleball là thứ khác: trẻ hơn, đô thị hơn, năng động hơn, và hiện đang có ngôn ngữ thời trang chưa thực sự rõ ràng. Cắm một vận động viên pickleball đang lên vào bộ đồ đó không phải là tôn vinh, là giam cầm cậu vào một thứ thẩm mỹ không thuộc về mình.

Chunky sneakers trên sân pickleball? Muốn chạy 2 bước thì lật cổ chân nằm nhà sao?

Đây là lỗi nặng nhất trong bộ ảnh, và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về stylist (ai biết được nhỡ may Quang Dương tự chọn?).

Ai trong ngành thể thao dùng vợt cũng biết: giày là thứ đọc ra ngay bản sắc của người cầm vợt. Court shoes truyền thống, đế bằng, đế ôm, độ bám tốt, kiểm soát những cú phanh gấp hay di chuyển ngang, là ngôn ngữ thị giác dễ nhận thấy nhất của người chơi racket sport. Từ adidas Stan Smith đến các mẫu court shoes hiện đại của Nike hay New Balance, tất cả đều nói cùng một thứ: giày phải bám và không dễ gây lật cổ chân.

Đôi chunky sneakers đế độn cao phạp mà Quang Dương xỏ trong bộ ảnh này nói điều ngược lại: tôi đến sân để chụp ảnh.

Kiểu giày đó, dày đế, nặng, thiết kế ưu tiên thẩm mỹ đường phố, là thứ người ta đi khi muốn trông cao hơn vài centimeter hoặc hợp xu hướng hơn vài tháng. Không ai đi chunky sneakers ra sân chơi tennis hay pickleball cả, không phải vì không được mà vì chỉ cần một cú chuyển hướng đột ngột là hiểu ngay lý do.

Và đó chính xác là thứ bộ ảnh này truyền đạt không chủ đích: một vận động viên đến sân để dưỡn dẹo, không phải để thi đấu. Stylist đã dùng giày để phá vỡ toàn bộ sự tin cậy mà Quang Dương xây dựng được từ thành tích thực tế của mình.

Hơn 560 triệu đồng trên cổ tay, nhìn như đồng hồ điện tử học sinh cấp 2 đòi bố mẹ mua nếu được học sinh giỏi!

Tổng kết lại: makeup sai bối cảnh, trang phục sai thân hình, giày sai môn thể thao. Cộng hưởng lại, mọi thứ tạo ra một hiệu ứng giảm giá trị dây chuyền, và thứ bị giảm giá trị nhiều nhất lại chính là chiếc đồng hồ xa xỉ đang cần được tôn vinh.

Máy đếm thời gian trên tay người sai trang phục không trông như đồng hồ xa xỉ nữa. Nó trông như phụ kiện đính kèm vào một bộ ảnh không biết mình muốn nói gì. Ceramic xanh dương, cơ chế flyback, hơn nửa tỷ đồng, nhưng trong bối cảnh tổng thể này, nó lọt thỏm như một chiếc đồng hồ thể thao điện tử mà học sinh cấp hai nhèo nhẽo đòi bố mẹ mua sau kỳ được học sinh giỏi.

Tóm lại là.

TIẾC CHO QUANG DƯƠNG!