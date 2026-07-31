Nhận định ĐT Việt Nam vs Singapore trên sân Mỹ Đình tối nay: Khẳng định vị thế đương kim vô địch, 28 năm bất bại

Đội tuyển Việt Nam tiếp đón đội tuyển Singapore lúc 20h00 hôm nay 31/7 trên sân vận động Mỹ Đình thuộc vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Vào lúc 20h00 tối nay (31/7), tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Singapore trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A, ASEAN Cup 2026. Đây được xem là thử thách thực sự đầu tiên đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Nhận định trận đấu

Cả hai đội bóng đều đã có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu năm nay. Sau chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste ở ngày ra quân, tuyển Việt Nam đã trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn 1 tuần để hồi phục thể lực và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Trong khi đó, Singapore đang tạm chiếm ngôi đầu bảng A với 6 điểm trọn vẹn sau hai thắng lợi trước Campuchia (2-1) và Timor Leste (2-0).

Dù đối thủ đang nắm lợi thế về điểm số, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình cùng lợi thế sân nhà. Lịch sử đối đầu cũng đang đứng hoàn toàn về phía tuyển Việt Nam. Kể từ sau trận thua tại Tiger Cup 1998, tuyển Việt Nam duy trì chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp trước đội bóng đảo quốc Sư tử, trong đó có tới 8 chiến thắng.

Tuy nhiên, ban huấn luyện tuyển Việt Nam tuyệt đối không chủ quan. Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik thừa nhận Singapore hiện tại đã mạnh hơn nhiều so với thời điểm hai năm trước nhờ sự góp mặt của các nhân tố chất lượng như tiền đạo Ilhan Fandi (người đã ghi 2 bàn tại giải), tiền vệ nhập tịch Song Ui Young, Kyoga Nakamura hay chân sút kỳ cựu Shawal Anuar. Ở chiều ngược lại, HLV Gavin Lee của Singapore cũng thể hiện quyết tâm lớn khi tuyên bố đội bóng của ông đến Hà Nội với mục tiêu giành trọn 3 điểm chứ không có ý định chơi phòng ngự thủ hòa.

HLV Kim Sang-sik quyết giành chiến thắng cùng tuyển Việt Nam

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu đánh bại đối thủ và đòi lại vị trí dẫn đầu bảng A, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì bộ khung vừa giành chiến thắng đậm trước Timor Leste. Kế hoạch của nhà ĐKVĐ là chủ động chơi tấn công phủ đầu, gây sức ép liên tục để sớm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Việc có được một kết quả an toàn sớm không chỉ giúp tuyển Việt Nam kiểm soát cuộc chơi mà còn tạo điều kiện để rút các trụ cột ra nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến làm khách giông bão trên sân của Indonesia ở lượt trận tiếp theo.

Sự chuẩn bị của tuyển Singapore:

Tối ngày 30/7, đội tuyển Singapore đã có buổi tập làm quen trên sân Mỹ Đình. HLV Gavin Lee của đội tuyển Singapore đã thể hiện quyết tâm rất cao trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Những hình ảnh trong buổi tập của tuyển Singapore chuẩn bị đấu tuyển Việt Nam

Ông Gavin Lee khẳng định toàn đội sẽ ra sân với mục tiêu giành trọn 3 điểm chứ không có tư tưởng thủ hòa. Đánh giá cao đội chủ nhà, ông Lee nhận định tuyển Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ chất lượng như Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải cùng lối chơi tổ chức chặt chẽ dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện giỏi. Để chuẩn bị cho thử thách này, tuyển Singapore đã rút ra nhiều bài học từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đồng thời tập trung cải thiện khả năng đọc trận đấu và chọn vị trí nhằm bù đắp khuyết điểm về tốc độ.

Ảnh: HĐ