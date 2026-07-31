55 liên đoàn thành viên của UEFA tẩy chay World Cup

FIFA muốn bán 4,2 tỷ USD cổ phần World Cup, UEFA nổi giận dọa bỏ giải.

Căng thẳng giữa hai tổ chức quyền lực nhất của bóng đá thế giới vừa bùng nổ lên nấc thang mới nguy hiểm hơn bao giờ hết. Trong tuyên bố chung phát đi, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng 55 liên đoàn thành viên đã đồng loạt lên tiếng phản đối kế hoạch thương mại hóa các giải đấu của FIFA, đồng thời đe dọa sẽ rút toàn bộ các đội tuyển khỏi World Cup nếu Liên đoàn Bóng đá Thế giới không lập tức từ bỏ ý định này.

UEFA cùng 55 liên đoàn thành viên tẩy chay World Cup (Ảnh: UEFA)

Nguồn cơn của cuộc đụng độ xuất phát từ đề xuất thành lập một công ty con mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) với mức định giá khoảng 20 tỷ USD. Thông qua đơn vị này, FIFA dự định chào bán tối đa 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân bên ngoài để huy động nguồn vốn khoảng 4,2 tỷ USD. Mục tiêu của FIFA là dùng khoản tiền này để tăng ngân sách phát triển bóng đá cho 211 liên đoàn thành viên. Đồng thời, tổ chức này cũng đưa ra áp lực tài chính khi cảnh báo các liên đoàn sẽ đối mặt với thâm hụt ngân sách nếu kế hoạch không được thông qua.

Tuy nhiên, bước đi của FIFA ngay lập tức gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ châu Âu. UEFA cáo buộc FIFA đã hành động thiếu minh bạch, âm thầm chuẩn bị một dự án có ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai bóng đá toàn cầu mà không hề thông qua quy trình tham vấn nghiêm túc với các thành viên.

Phía UEFA khẳng định World Cup là di sản vô giá được xây dựng qua nhiều thế hệ, không phải là món hàng hay tài sản thương mại để mua bán. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu lo ngại rằng sự xuất hiện của các nhà đầu tư tư nhân sẽ làm thay đổi vĩnh viễn bản chất của môn thể thao vua. Khi yếu tố lợi nhuận và áp lực từ các cổ đông được đặt lên hàng đầu, lịch thi đấu cũng như thể thức các giải đấu sẽ bị chi phối nghiêm trọng.

Trước nguy cơ bị thương mại hóa, UEFA cùng 55 liên đoàn thành viên đã phát đi thông điệp đanh thép nhất từ trước đến nay: Nếu FIFA không rút lại toàn bộ dự án và đưa ra cam kết pháp lý mang tính ràng buộc về việc không mở cửa các giải đấu cho khu vực tư nhân, toàn bộ các đội tuyển thuộc UEFA sẽ tẩy chay mọi giải đấu do FIFA tổ chức bao gồm cả World Cup nam và nữ. Cuộc xung đột này đang đẩy bóng đá thế giới vào một cuộc khủng hoảng niềm tin và thể chế chưa từng có tiền lệ.