Ronaldo gây choáng khi đọ cơ bắp cùng con trai 16 tuổi giữa tin đồn đám cưới, vóc dáng cao lớn của người thừa kế đế chế tỷ đô chiếm trọn spotlight

Loạt ảnh nghỉ hè mới được Ronaldo chia sẻ nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác. Bên cạnh những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình CR7, điều khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất là chiều cao ấn tượng của Cristiano Ronaldo Jr. khi mới 16 tuổi.

Cristiano Ronaldo vừa khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ hè bên gia đình. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bàn tán nhiều nhất không phải khung cảnh sang trọng hay nhan sắc của Georgina Rodríguez, mà là sự thay đổi chóng mặt của cậu cả Cristiano Ronaldo Jr.

Trong bức ảnh được Ronaldo đăng tải, siêu sao người Bồ Đào Nha đứng cạnh Georgina Rodríguez và con trai cả. Dễ dàng nhận thấy Cristiano Ronaldo Jr. nay đã gần như cao ngang bố. Với chiều cao vượt trội ở tuổi 16, Cristianinho khiến nhiều người bất ngờ bởi chỉ vài năm trước cậu vẫn còn là cậu bé thường xuyên xuất hiện bên cha trên sân cỏ.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ngay dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận đổ về xoay quanh vóc dáng của Cristiano Ronaldo Jr. Nhiều người tin rằng không lâu nữa cậu sẽ vượt qua chiều cao của người cha nổi tiếng: "Chẳng mấy chốc sẽ cao hơn bố", "Lớn nhanh quá!", "Không chỉ cao mà còn ngày càng giống Ronaldo, nhất là nụ cười"...

Không chỉ sở hữu ngoại hình ngày càng giống cha, Cristiano Ronaldo Jr. cũng đang từng bước nối nghiệp CR7. Cậu hiện thi đấu cho đội trẻ Al-Nassr, nơi Ronaldo đang khoác áo, đồng thời đã được triệu tập lên đội tuyển U16 Bồ Đào Nha. Với nền tảng thể hình ấn tượng cùng kỹ thuật được đánh giá cao, Cristianinho được xem là một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo Jr. sinh năm 2010 tại Mỹ, mang hai quốc tịch Mỹ và Bồ Đào Nha. Cậu là con đầu lòng của Cristiano Ronaldo và là anh cả của bốn người em gồm cặp song sinh Eva Maria - Mateo, Alana Martina và Bella Esmeralda.

Ngoài bức ảnh gây sốt cùng con trai cả, Ronaldo còn đăng nhiều khoảnh khắc đời thường bên Georgina và các con trong kỳ nghỉ. Sau một mùa giải căng thẳng, siêu sao người Bồ Đào Nha đang tận hưởng quãng thời gian thư giãn bên gia đình trước khi bước vào mùa giải mới. Giữa tin đồn sẽ làm đám cưới vào cuối tuần này, Ronaldo vẫn không lên tiếng mà thoải mái chia sẻ khoảnh khắc thảnh thơi bên gia đình.

Ảnh: IGNV

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt yêu thích và bình luận. Trong đó, sự trưởng thành vượt bậc của Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục trở thành tâm điểm, với không ít người hâm mộ kỳ vọng một ngày nào đó sẽ được chứng kiến hai cha con cùng thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp - điều mà chính Ronaldo từng nhiều lần bày tỏ mong muốn.