Tinh hoa hội tụ: Play Together VNG khiến netizen trầm trồ khi cộng đồng người chơi toàn những tâm hồn sáng tạo, đa tài

Tiếp nối bầu không khí rực lửa của chuỗi sự kiện Hội Hè Play 2026, cộng đồng người chơi Play Together VNG lại cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc tỏa sáng của những nhà kiến tạo cộng đồng có đóng góp lớn nhất với danh hiệu cao quý: Kaia Artist.

Cộng đồng được thỏa sức sáng tạo và cú bùng nổ thị giác tại Hội Hè Play 2026

Trong xuyên suốt hành trình phát triển của mình, Play Together VNG luôn khuyến khích khai thác chính những chất liệu trong game như nhân vật, trang phục, bối cảnh hay các câu chuyện trên Đảo Kaia để tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân. Từ các cuộc thi thiết kế thời trang, sản xuất video, vẽ minh họa đến nhiều sân chơi sáng tạo khác, những ý tưởng của cộng đồng luôn có cơ hội được ghi nhận và hiện thực hóa.

Và để lại ấn tượng trong những ngày vừa qua là thước phim rực rỡ, đầy cảm xúc từ Official Thematic Trailer (Trailer chủ đề chính thức) liên tục tỏa sáng trên hệ thống màn hình LED. Sự sống động, mượt mà và thông điệp truyền cảm hứng của video này đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của hàng chục ngàn người chơi có mặt tại sự kiện.

Đứng sau đoạn phim mở màn xuyên suốt chuỗi sự kiện là người chơi "Bé Xà Lách" (Bùi Nguyễn Đức Trung). Với kỹ năng sản xuất và dựng video 3D, Bé Xà Lách đã tái hiện Đảo Kaia bằng ngôn ngữ hình ảnh sống động, tạo nên tác phẩm được trình chiếu trên hệ thống màn hình LED tại tất cả điểm dừng của Hội Hè Play 2026 và trở thành một trong những dấu ấn thị giác nổi bật của chương trình.

https://www.youtube.com/watch?v=13YyvS6KS18

Việc các tác phẩm của cộng đồng xuất hiện trong game và tại những sự kiện offline quy mô lớn cho thấy chất lượng sáng tạo của các artist Play Together VNG đã tiệm cận tính chuyên nghiệp, đồng thời phản ánh một hệ sinh thái sáng tạo hoàn chỉnh: cảm hứng được khơi nguồn từ thế giới trong game, phát triển thành những sản phẩm chỉn chu và quay trở lại phục vụ chính cộng đồng người chơi. Đây cũng là nền tảng để danh hiệu Kaia Artist trở thành sự ghi nhận dành cho những cá nhân góp phần làm giàu bản sắc sáng tạo của Đảo Kaia.

Các tác phẩm sáng tạo của các artist Play Together VNG

Vinh danh 9 "Viên ngọc sáng" của cộng đồng Play Together VNG

"Bé Xà Lách" chỉ là một trong số những đại diện tiêu biểu cho một cộng đồng đầy ắp những khối óc sáng tạo vô hạn. Tại Final show Hội Hè Play 2026, Play Together VNG đã chính thức gọi tên và vinh danh 9 người chơi tài năng nhất ở đa dạng các hạng mục nghệ thuật, bao gồm:

Bé Xà Lách (Bùi Nguyễn Đức Trung) - Hạng mục: Sản xuất/Dựng video 3D

Akai (Lê Gia Hưng) - Hạng mục: Sản xuất Music Video

NySweet (Phan Nguyễn Bảo Trâm) - Hạng mục: Thủ công

Sanlouis (Quân Hoàng) - Hạng mục: Thiết kế thời trang Play Together VNG

ʚH y ɞ (Nguyễn Thị Hoài Thương) - Hạng mục: Thiết kế thời trang Play Together VNG

ᴘʟᴀʏメToto18th6 (Lê Thành Khánh Duy) - Hạng mục: Thiết kế thời trang Play Together VNG

ᴘʟᴀʏメLiam12th4 (Nguyễn Công Tín) - Hạng mục: Thiết kế thời trang Play Together VNG

xịn362 (Huỳnh Trung Xịn) - Hạng mục: Thiết kế thời trang Play Together VNG

TÁOMÊVẼ (Đỗ Thúy Ngân) - Hạng mục: Thiết kế thời trang Play Together VNG

Chân dung 9 người chơi tài năng nhất tại Hội hè Play 2026

Mỗi cái tên mang đến một dấu ấn khác nhau, nhưng đều có chung một điểm: dùng sự sáng tạo để làm phong phú thêm thế giới Play Together VNG và truyền cảm hứng cho những người chơi khác cùng bắt đầu hành trình của mình.

Chia sẻ về ý nghĩa của chiếc cúp đặc biệt này, đại diện đội ngũ phát triển Play Together VNG khẳng định: "Danh hiệu Kaia Artist được sinh ra để trao cho những cư dân có nhiều đóng góp nổi bật trong các hoạt động sáng tạo. Dù các bạn là ai, đến từ đâu hay theo đuổi bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào, chỉ cần mang trong mình niềm đam mê sáng tạo và mong muốn lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng, các bạn đều luôn có một vị trí đặc biệt tại đảo Kaia."

Vượt lên trên danh xưng của những người chiến thắng thông thường, các Kaia Artist được Play Together VNG tôn vinh như những đại sứ truyền cảm hứng. Từng cá nhân cùng tác phẩm của họ là những "nét cọ" khắc họa rõ nét bản sắc văn hóa độc bản của cộng đồng. Hơn thế nữa, đội ngũ đồng kiến tạo này thực sự đóng vai trò hạt nhân, góp phần định hình chiến lược phát triển bền vững của trò chơi trong dài hạn.

https://www.youtube.com/watch?v=pSR6PfZzLgY

Play Together VNG tiếp tục đồng hành cùng những tài năng của cộng đồng

Ghi nhận những đóng góp to lớn từ cộng đồng sáng tạo, Play Together VNG cam kết sẽ tiếp tục sát cánh và hỗ trợ tối đa cho người chơi trong thời gian tới thông qua 3 mục tiêu trọng điểm:

- Mang đến nhiều sân chơi sáng tạo đa dạng hơn, bao phủ mọi lĩnh vực nghệ thuật.

- Nâng cao chất lượng quy mô tổ chức của các cuộc thi và sự kiện cộng đồng.

- Tạo thêm nhiều bệ phóng, cơ hội để các tài năng trẻ được học hỏi, phát triển kỹ năng chuyên môn và lan tỏa giá trị của mình đến đông đảo công chúng hơn nữa.

Lời cam kết này cùng hành trình nghệ thuật đầy tự hào của các Kaia Artist đã được khắc họa rõ nét và vinh danh trọn vẹn tại sự kiện "Kaia Artist Hall - Công Bố Danh Hiệu và Vinh Danh Các Tài Năng của Đảo Kaia" đã diễn ra thành công tại sảnh Đông, AEON Mall Tân Phú trong ngày 25/07 vừa qua. Đây không chỉ là cột mốc khép lại chuỗi sự kiện mùa hè bùng nổ, mà còn là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững, lấy người dùng làm trung tâm của Play Together VNG (dành cho độ tuổi 12+).