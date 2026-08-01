Chỉ một bức ảnh nắm tay trên chuyên cơ hơn 2.000 tỷ đồng, Georgina khiến cả thế giới tin Ronaldo sắp làm đám cưới, body nóng bỏng càng gây sốt

Chỉ với một bức ảnh nắm tay trên chuyên cơ riêng, Georgina Rodríguez đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi cô và Cristiano Ronaldo cùng đeo nhẫn lấp lánh ở ngón áp út.

Sau những ngày nghỉ dưỡng trên đảo Mallorca (Tây Ban Nha), vợ sắp cưới của Ronaldo - Georgina Rodríguez tiếp tục gây chú ý bằng loạt hình ảnh mới. Không cần một lời xác nhận, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến người hâm mộ tin rằng ngày Cristiano Ronaldo chính thức trở thành chú rể có lẽ không còn xa.

Trong bức ảnh được chính chủ chia sẻ, Georgina ngồi thư giãn trên chuyên cơ riêng của Ronaldo. Người đẹp diện áo ôm sát màu đen kết hợp quần jeans xanh, đội mũ lưỡi trai đỏ ngược đầy cá tính. Thiết kế cổ áo khoét sâu giúp cô khoe vòng một gợi cảm, trong khi làn da nâu khỏe khoắn và lớp trang điểm sắc sảo càng làm nổi bật vẻ quyến rũ quen thuộc.

Điểm thu hút nhất không nằm ở vóc dáng nóng bỏng mà là bức ảnh cận cảnh bàn tay của Georgina và Ronaldo đang nắm lấy nhau trên bàn ăn. Cả hai đều đeo những chiếc nhẫn kim cương nổi bật ở ngón áp út. Cặp nhẫn kim cương cỡ lớn nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, bởi nó xuất hiện đúng thời điểm tin đồn cặp đôi chuẩn bị tổ chức đám cưới đang lan truyền khắp truyền thông quốc tế.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Trong khi đó, những bức ảnh nghỉ dưỡng tại Mallorca càng cho thấy cuộc sống xa hoa và viên mãn của gia đình Ronaldo. Georgina diện bikini đen đơn giản nhưng đầy cuốn hút, khoe vóc dáng săn chắc với vòng eo thon, đôi chân dài và làn da rám nắng khỏe khoắn. Bên cạnh cô, Ronaldo gây chú ý với thân hình cơ bắp ở tuổi 41, còn cậu cả Cristiano Jr. cũng khiến nhiều người bất ngờ khi gần cao ngang bố.

Ảnh: IGNV

Thời gian qua, Georgina thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn đời và các con nhưng gần như không nhắc đến chuyện kết hôn. Chính vì vậy, mỗi chi tiết nhỏ liên quan đến chiếc nhẫn của cô đều nhanh chóng trở thành đề tài được truyền thông quốc tế khai thác.

Tin đồn về hôn lễ của Ronaldo và Georgina thực tế đã xuất hiện từ nhiều tháng nay. Một số chương trình giải trí tại Bồ Đào Nha từng cho rằng cặp đôi có thể sẽ tổ chức lễ cưới vào đầu tháng 8 sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả Ronaldo lẫn Georgina vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Điều đó không ngăn được sự tò mò của người hâm mộ. Với hơn 70 triệu người theo dõi trên Instagram, mỗi bài đăng của Georgina đều nhanh chóng phủ sóng khắp các mặt báo. Và lần này cũng không ngoại lệ: chỉ một bức ảnh nắm tay cùng hai chiếc nhẫn lấp lánh đã đủ khiến cả thế giới thêm một lần tin rằng đám cưới được chờ đợi suốt nhiều năm của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez có thể đang đến rất gần.