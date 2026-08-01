Hoa Nhật Huỳnh đồng hành cùng Tam Quốc Huyễn Tướng VNG, khai tiệc sinh nhật 1 tuổi rộn ràng

Đánh dấu cột mốc một năm đồng hành cùng cộng đồng game thủ, Tam Quốc Huyễn Tướng VNG chính thức khởi động đại tiệc sinh nhật 1 tuổi với chuỗi sự kiện trải nghiệm cùng nhiều phần quà hấp dẫn.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 29/7/2025, Tam Quốc Huyễn Tướng VNG nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ cốt truyện có chiều sâu, gameplay cuốn hút và đồ họa anime đẹp mắt. Chỉ sau một năm vận hành, tựa game đã xây dựng được một cộng đồng người chơi đông đảo với hơn 800.000 tài khoản đang hoạt động, từ đó từng bước khẳng định vị thế của mình trong dòng game chiến thuật Tam Quốc.

Với Tam Quốc Huyễn Tướng VNG, sinh nhật 1 tuổi không chỉ là cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển, mà còn là dịp để Ban điều hành gửi lời cảm ơn đến cộng đồng đã luôn tin tưởng và ủng hộ. Vì vậy, phiên bản sinh nhật năm nay mang đến hàng loạt sự kiện trải nghiệm cùng vô số phần quà giá trị, hứa hẹn tạo nên một mùa lễ hội sôi động dành cho tất cả người chơi.

Hoa Nhật Huỳnh hóa thân thành Tiểu Thố cực đáng yêu

Livestream sinh nhật bùng nổ cùng Hoa Nhật Huỳnh

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động mừng sinh nhật 1 tuổi, Tam Quốc Huyễn Tướng VNG chính thức công bố màn hợp tác với nữ streamer Hoa Nhật Huỳnh trong vai nàng thỏ xinh đẹp Tiểu Thố. Với ngoại hình tươi sáng cùng phong cách tương tác gần gũi, dí dỏm, sự xuất hiện của Hoa Nhật Huỳnh đã mang đến nhiều điểm nhấn thú vị, góp phần kết nối cộng đồng game thủ và lan tỏa bầu không khí sôi động của mùa sinh nhật năm nay.

Hoa Nhật Huỳnh, host Huyền Trân cùng cộng đồng game thủ mừng sinh nhật Tam Quốc Huyễn Tướng VNG

Không chỉ góp mặt trong video đặc biệt nhìn lại hành trình một năm của Tam Quốc Huyễn Tướng VNG, Hoa Nhật Huỳnh còn cùng host Huyền Trân giao lưu với cộng đồng trong buổi livestream mừng sinh nhật diễn ra vào tối 28/7. Buổi livestream thu hút hơn 440.000 lượt xem và tương tác, mang đến bầu không khí sôi động với nhiều minigame, màn thổi nến mừng sinh nhật và những lời chúc từ game thủ. Bên cạnh đó, người xem còn được tham gia quay số may mắn để nhận nhiều phần quà độc quyền như gấu bông Trà Tinh, lót chuột, sổ tay phiên bản sinh nhật 1 tuổi cùng hàng loạt giftcode ingame giá trị.

Tướng mới SP Hàn Tuyết Trương Liêu chính thức ra mắt

Buổi livestream mừng sinh nhật cũng là nơi hé lộ những nội dung đáng chú ý của phiên bản kỷ niệm 1 tuổi. Tâm điểm là sự xuất hiện của SP Hàn Tuyết Trương Liêu, vị tướng được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ trong meta mới của Tam Quốc Huyễn Tướng VNG.

Lấy cảm hứng từ danh tướng Trương Liêu thời Tam Quốc, SP Hàn Tuyết Trương Liêu sở hữu khả năng gây sát thương diện rộng, tỷ lệ bạo kích cao cùng nhiều hiệu ứng hỗ trợ chiến đấu. Bên cạnh tấn công đơn thuần, các kĩ năng SP còn giúp SP Hàn Tuyết Trương Liêu giảm lượng sát thương phải chịu, tối ưu sát thương gây ra và hóa giải các hiệu ứng khống chế. Nhờ khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều đội hình, vị tướng này sẽ mở ra thêm nhiều hướng xây dựng chiến thuật, giúp game thủ đa dạng hóa lối chơi và tự do lựa chọn đội hình phù hợp với phong cách của mình.

SP Hàn Tuyết Trương Liêu đã sẵn sàng cho game thủ trải nghiệm

Cùng với đó, Tam Quốc Huyễn Tướng VNG cũng khai mở chuỗi máy chủ đặc biệt S296 - S297 - S298 - S299, mang đến hệ thống phúc lợi hấp dẫn dành cho người chơi mới. Trong 28 ngày đầu, game thủ sẽ được hỗ trợ lượng lớn tài nguyên thông qua Quỹ Tăng Trưởng, đồng thời nhận 300 lượt chiêu mộ miễn phí gồm vé SSR, SP và Pet. Chuỗi máy chủ mới còn đi kèm nhiều hoạt động như điểm danh 7 ngày nhận thưởng, miễn phí kích hoạt Thẻ Thường và Thẻ Cao Cấp trong tháng đầu cùng nhiều phần quà theo các mốc thăng cấp. Đặc biệt, mỗi game thủ còn được tự chọn 6 vị tướng SSR yêu thích để nhanh chóng hoàn thiện đội hình và dễ dàng hòa nhịp cùng máy chủ mới.

Săn ấn phẩm độc quyền tại "Học Viện Huyễn Tướng"

Song song với các nội dung ingame, Tam Quốc Huyễn Tướng VNG còn tổ chức hoạt động tương tác "Học Viện Huyễn Tướng" trên fanpage chính thức của tựa game. Sự kiện gồm hai hạng mục là "Học Viện Thi Đua" và "Học Viện Vô Cực", tạo sân chơi để game thủ vừa tranh tài, vừa kết nối và chia sẻ kinh nghiệm.

"Học Viện Thi Đua" mang đến cuộc tranh tài dành cho game thủ tại cả bốn máy chủ đặc biệt trong 14 ngày đầu mở server. Người chơi không chỉ cạnh tranh để nâng cao Lực Chiến mà còn có thể ghi điểm thông qua việc chia sẻ hành trình trải nghiệm và những bí kíp hữu ích đến cộng đồng. Thành tích chung cuộc sẽ được tính dựa trên tổng điểm Lực Chiến và điểm Truyền Thông. Ngược lại, "Học Viện Vô Cực" sẽ vinh danh những game thủ sở hữu lực chiến ấn tượng nhất tại từng máy chủ của phiên bản sinh nhật.

Sự kiện đua top lực chiến mang đến loạt quà thưởng độc quyền giá trị

Với hạng mục "Học Viện Thi Đua", toàn bộ game thủ lọt top 10 sẽ được hoàn trả 100% Huyễn Tinh (tối đa 1.000.000 VND) đã sử dụng trong thời gian diễn ra sự kiện. Tùy theo thứ hạng đạt được, người chơi còn có cơ hội sở hữu thêm các phần quà lưu niệm độc quyền từ Tam Quốc Huyễn Tướng VNG như tượng SP Đan Linh Thượng Hương, gấu bông Trà Tinh, lót chuột phiên bản 2026 và sổ tay Tam Quốc Huyễn Tướng VNG.

Trong khi đó, người chơi đạt top 1 lực chiến tại mỗi máy chủ trong hạng mục "Học Viện Vô Cực" sẽ được trao tặng phần thưởng 100% Huyễn Tinh (tối đa 1.000.000 VND) hoàn trả cùng bộ ấn phẩm đặc biệt gồm tượng SP Đan Linh Thượng Hương, tượng SP Hàn Tuyết Trương Liêu, gấu bông Trà Tinh, lót chuột phiên bản 2026 và sổ tay Tam Quốc Huyễn Tướng VNG.

Với hàng loạt hoạt động ingame, sự kiện cộng đồng cùng nhiều phần quà độc quyền, đại tiệc sinh nhật 1 tuổi của Tam Quốc Huyễn Tướng VNG đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Người chơi có thể theo dõi các kênh chính thức của Tam Quốc Huyễn Tướng VNG để cập nhật thông tin mới nhất và không bỏ lỡ những hoạt động hấp dẫn trong thời gian tới.

Xem thêm thông tin về Tam Quốc Huyễn Tướng VNG tại đây:

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquochuyentuongvnggames

Website: https://tamquochuyentuong.vnggames.com/

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/tamquochuyentuongvng.official/

Lưu ý: Game dành cho lứa tuổi 18+