Game Võ Lâm 3D nguyên bản chính thức Alphatest 01

Võ Lâm Tình Kiếm 3D chính thức khai mở AlphaTest 01 vào lúc 19h00 ngày 01/08/2026, mang thế giới Võ Lâm phiên bản Công Thành Chiến trở lại với đồ họa 3D mới, lối chơi nguyên bản trên đa nền tảng.

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Võ Lâm nguyên bản trong diện mạo 3D hoàn toàn mới

Võ Lâm Tình Kiếm 3D giữ lại những giá trị từng tạo nên sức hút của thế giới Võ Lâm, gồm 10 môn phái phân chia theo Ngũ Hành, hệ thống trang bị Đồ Xanh, hành trình phát triển nhân vật và những hoạt động cạnh tranh cộng đồng quen thuộc.

Điểm mới nằm ở cách toàn bộ thế giới ấy được thể hiện. Bản đồ, nhân vật, ngoại trang và hiệu ứng kỹ năng đều được Nhà phát hành Tepaylink xây dựng trong không gian ba chiều, mang đến góc nhìn trực quan và sống động hơn.

Mỗi môn phái cũng được thể hiện bằng phong cách hình ảnh riêng, từ chuyển động nhân vật, quỹ đạo chiêu thức đến hiệu ứng đặc trưng của từng hệ Ngũ Hành. Nhờ đó, các tuyệt kỹ quen thuộc trở nên rõ nét hơn trên chiến trường, đồng thời vẫn giữ được bản sắc chiến đấu vốn có.

Hệ thống camera linh hoạt cho phép người chơi chủ động quan sát địa hình, nhân vật và diễn biến giao tranh từ nhiều góc độ, mở ra một cách khám phá mới cho những vùng đất từng gắn bó với cộng đồng Võ Lâm.

Giữ trọn hệ thống môn phái và chiều sâu Ngũ Hành

Trong Võ Lâm Tình Kiếm 3D, người chơi có thể lựa chọn 10 môn phái gồm Thiếu Lâm, Thiên Vương, Đường Môn, Ngũ Độc, Nga My, Thúy Yên, Cái Bang, Thiên Nhẫn, Võ Đang và Côn Lôn.

Mỗi môn phái sở hữu vai trò, bộ kỹ năng và phương thức chiến đấu riêng. Hệ thống Ngũ Hành tương sinh tương khắc tiếp tục chi phối cách xây dựng nhân vật, lựa chọn đối thủ và phối hợp đội hình trong các trận PK cá nhân hoặc giao tranh bang hội.

Bên cạnh hệ thống trang bị Đồ Xanh, trò chơi còn giữ lại chuỗi nội dung đặc trưng của Võ Lâm phiên bản Công Thành Chiến như nhiệm vụ Dã Tẩu, Phong Lăng Độ, vượt ải, chiến trường Tống Kim, săn Boss Sát Thủ và các hoạt động bang hội. Hệ thống nội dung đa dạng tạo nên hành trình phát triển nhân vật có chiều sâu, kết hợp giữa khám phá, cạnh tranh cá nhân và phối hợp cộng đồng.

Sự kết hợp giữa cơ chế khắc chế rõ ràng, hệ thống môn phái đa dạng và chuỗi hoạt động quen thuộc giúp người chơi cũ dễ dàng trở lại, tiếp tục hành trình chinh phục thế giới Võ Lâm huyền thoại.

AlphaTest 01 diễn ra từ ngày 01/08 đến 10/08/2026

AlphaTest 01 của Võ Lâm Tình Kiếm 3D sẽ chính thức diễn ra từ 19h00 ngày 01/08/2026 đến hết ngày 10/08/2026.

Đây là giai đoạn để cộng đồng tiếp cận sớm các tính năng chính, đồng thời giúp đội ngũ phát triển kiểm tra khả năng vận hành, hiệu năng thiết bị, sức chịu tải máy chủ, hệ thống trang bị, kỹ năng và mức độ cân bằng giữa các môn phái.

Trong thời gian thử nghiệm, người chơi sẽ được trở lại Ba Lăng Huyện, thành Tương Dương cùng hệ thống bản đồ từ cấp 10 đến cấp 90. AlphaTest 01 đồng thời mở các nội dung trọng tâm để cộng đồng kiểm tra hệ thống chiến đấu, quá trình phát triển nhân vật và khả năng vận hành của trò chơi trong nhiều tình huống khác nhau.

Những phản hồi trong AlphaTest 01 sẽ được đội ngũ phát triển ghi nhận, tổng hợp và sử dụng làm cơ sở để tiếp tục tối ưu trò chơi trước ngày ra mắt chính thức.

Hỗ trợ đặc biệt và trải nghiệm đa nền tảng

Để người chơi nhanh chóng tiếp cận các nội dung quan trọng, AlphaTest 01 chuẩn bị sẵn nhiều hỗ trợ phục vụ quá trình thử nghiệm:

- Nhận ngay cấp 125

- Mở đầy đủ kỹ năng, miễn phí reset điểm

- Trang bị xanh full option

- Hỗ trợ thêm trang bị, nguyên liệu và thú cưỡi

- Tự do chuyển đổi môn phái

- Trải nghiệm các hoạt động nổi bật của phiên bản

Những hỗ trợ này giúp người chơi tập trung kiểm tra nhiều môn phái, kỹ năng, trang bị và hướng xây dựng nhân vật mà không cần mất thời gian phát triển lại từ đầu.

Võ Lâm Tình Kiếm 3D hỗ trợ đa nền tảng gồm PC Client, Android APK, giả lập và iOS qua TestFlight. Trải nghiệm được tối ưu trên cả máy tính, điện thoại và máy tính bảng, giúp người chơi linh hoạt lựa chọn thiết bị phù hợp.

Với nền tảng Võ Lâm nguyên bản, hệ thống Ngũ Hành đặc trưng, đồ họa 3D được Tepaylink xây dựng riêng và khả năng trải nghiệm trên nhiều thiết bị, AlphaTest 01 là cơ hội để cộng đồng trực tiếp khám phá diện mạo mới của Võ Lâm Tình Kiếm 3D.

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi Võ Lâm Tình Kiếm 3D số: 427/QĐ-PTTH&TTĐT cấp ngày 17/07/2026. Trò chơi dành cho người chơi từ 18 tuổi trở lên – vui lòng cân nhắc độ tuổi trước khi trải nghiệm.