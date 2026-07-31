Lý do Đình Bắc bất ngờ bị HLV Kim Sang-sik thay ra ngay trong hiệp một trận gặp Singapore

Đình Bắc rời sân phút 41 trận tuyển Việt Nam gặp Singapore trên sân Mỹ Đình tối 31/7.

Trong cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại AFF Cup 2026 tối 31/7 trên sân Mỹ Đình, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã khiến không ít người hâm mộ bất ngờ khi phải rời sân từ phút 41, nhường chỗ cho đồng đội Nguyễn Tài Lộc.

Theo ghi nhận quyết định này hoàn toàn không đến từ vấn đề thể trạng của Đình Bắc. Trong suốt thời gian góp mặt trên sân, chân sút sinh năm 2003 đã chơi vô cùng năng nổ và tích cực di chuyển. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến HLV Kim Sang-sik buộc phải sớm điều chỉnh nhân sự xuất phát từ yêu cầu chiến thuật thuần túy.

Đình Bắc rời sân sớm (Ảnh: HĐ)

Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội ở trận đấu này (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Cụ thể, dù có tới 4 tình huống dứt điểm tương đối thuận lợi, Đình Bắc vẫn duyên nợ lỡ cơ hội và không một lần đưa bóng đi trúng đích. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc trước lối chơi phòng ngự lùi sâu, bịt kín mọi ngả đường từ phía Singapore, hàng công áo đỏ lập tức cần một điểm tựa mang tính khác biệt bên trong vòng cấm địa.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định đặt niềm tin vào Nguyễn Tài Lộc. Với thể hình vượt trội (chiều cao 1m88) cùng khả năng tì đè, chơi đa dạng ở cả hàng tiền vệ lẫn tiền đạo, sự xuất hiện của cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán không chiến và tạo ra áp lực nặng nề hơn lên hệ thống phòng ngự đối phương.